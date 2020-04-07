 ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ЦГЗ.

У повідомленні зазначається: "Госпіталізація показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19, якщо:

перебіг хвороби середньої тяжкості або тяжкий (ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності за наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії);

наявні клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому;

наявні клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку;

наявні клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної;

пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо;

у пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 °С, що погано піддається корекції.

Пацієнтам із тяжким перебігом підтвердженої COVID-19 забезпечується моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.

Нагадуємо! Специфічного лікування як і вакцини від COVID-19 наразі не існує".

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