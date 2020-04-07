 ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ЦГЗ.
У повідомленні зазначається: "Госпіталізація показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19, якщо:
перебіг хвороби середньої тяжкості або тяжкий (ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності за наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії);
наявні клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому;
наявні клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку;
наявні клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної;
пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо;
у пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 °С, що погано піддається корекції.
Пацієнтам із тяжким перебігом підтвердженої COVID-19 забезпечується моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.
Нагадуємо! Специфічного лікування як і вакцини від COVID-19 наразі не існує".
Які "ліжкомісця" в неіснуючих лікарнях ?
и то не приедет, т.к. нет рентгена и других инструментальных анализов.....
ну что, ЗЕльоные, сильно вам помогли ваши слуги ?
а "доктора смерть" Уляну ругали
где Уляна, сучи потрохи ЗЕльоные ?
проср...ли !!!!!!!
В Италии.
В Испании.
В Иране.
Хотите туда? Флаг в руки.
Что касается Ульяны, ей отдельное спасибо за то, что угробила санитарно-эпидемиологическую служьбу Украины. На пару с Порошенко.
рентген поедешь делать ?
ну как-то так
Свежо сообщение, но верится с трудом!
Народ не в состоянии зубы лечить на свою зарплату, а ихние "основания " требуют таких денег, чтотолько 1/20 тый или 1/30 тый может их иметь.
А тесты нафига??? Легче предупредить или лечить??
Жена, лежит на спине в поперек кровати, запрокинув голову назад и принимает минет, по самое небалуйся.
"!!! ГРЕБАННЫЙ КОРОНАВИРУС!!!! НИКОГДА В ЖИЗНИ У МУЖА ТАК НЕ СОСАЛА!!!"
"С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков… Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше", - написала депутат во вторник в "Телеграм-канале".
Она рассказала, что после диагностирования у неё COVID-19 на 11 день карантина чувствовала себя нормально, так же, как и на 12-й день, несмотря на то, что повторный тест дал положительный результат.
Однако, по словам Скороход, положительный результат теста был выявлен и у ее ребёнка, который чувствовал себя плохо и их "по скорой" привезли в инфекционное отделение.
"15 день - вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф", - написала Скороход.
Как сообщалось, 28 марта у Скороход было подтверждено заболевание СОVID-19. Она находилась дома на самоизоляции.
а за відсутність беня ще і доплачує
Китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.
Метод лікування може допомогти пацієнтам одужати протягом трьох днів, пише Daily Mail.
У десяти людей з важкою формою захворювання вже протягом 72 годин пропали симптоми. Їм ввели плазму, яку пожертвували люди, що побороли інфекцію.
Варто зазначити, що цей метод лікування вже досліджують у Великій Британії та США.
карантин може тривати місяцями
Итальянцы взбунтовались против "медиков" Путина: от властей потребовали ответа
Общество 07-апр, 17:209 6 527 0
В Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.
Об этом рассказала один из авторов документа, гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, которая проживает во Флоренции. Она подчеркнула, что документ составлен на имя руководства страны и уже размещен на сайте официальных петиций.
"Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый - почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди - это кто? За неделю их "работы" у нас в стране мы увидели лишь двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо и все. Второй вопрос - мы просим отреагировать на угрозы журналистам la stampa", - подчеркнула Гебрич.
В Италии разгорелся скандал из-за конфликта издания с российскими "медиками".
Так, в известном итальянском СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны и это не более чем просто предлог попасть военным в страну. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил издание в "русофобии".
"В отличие от России, в Италии свобода слова. Петицию начали подписывать в основном итальянцы, но она свободна для всех, кто хочет узнать ответы на эти вопросы. Хотим услышать правду и от наших властей, которые так и не объяснили обществу, зачем прибыло так много россиян с погонами и почему за все это время они лишь единожды продезинфицировали дом престарелых неизвестным веществом?" - задается вопросом Наталья.
В дополнении Гебрич подчеркивает, в городе Бергамо, где находится один из пунктов российской "помощи", местные жители жалуются на хамское поведение медиков из Москвы. Уже было несколько скандалов.
- Потел.
- Это хорошо...значит не короновирус..
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Масових
звільнень через карантин у Німеччині нема.
Держава частково компенсує людям
зарплати.
Вони отримують 60%, а якщо є діти - 67% заробітку.
При цьому робочий
час скорочують до нуля. Це вигідніше, ніж усіх звільнити.
https://www.dw.com/uk/як-німеччина-запобігає-звільненням-під-час-карантину/a-53046009?maca=uk-Twitter-sharing