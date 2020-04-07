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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (2288) Центр громадського здоровя України (11) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом

Центр громадського здоров'я при міністерстві охорони здоров'я України опублікував умови, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ЦГЗ.

У повідомленні зазначається: "Госпіталізація показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19, якщо:

перебіг хвороби середньої тяжкості або тяжкий (ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності за наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії);

наявні клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому;

наявні клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку;

наявні клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної;

пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо;

у пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 °С, що погано піддається корекції.

Пацієнтам із тяжким перебігом підтвердженої COVID-19 забезпечується моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.

Нагадуємо! Специфічного лікування як і вакцини від COVID-19 наразі не існує".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ заперечують, що у вихідні роблять менше тестів на коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187463
 
 
 Топ коментарі
 
Пока все данные соберешь, то уже закопают... ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9045
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и как это помогло тому несчастному киевлянину?...
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видимо таким образом власть решает сразу две проблемы-низкий показатель заражённых "коронавирусом",и экономия на лекарствах и койкоместах...ну и меньше претендентов на пенсии...ДНО...!!!
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и как это помогло тому несчастному киевлянину?...
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видимо таким образом власть решает сразу две проблемы-низкий показатель заражённых "коронавирусом",и экономия на лекарствах и койкоместах...ну и меньше претендентов на пенсии...ДНО...!!!
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нагадуємо. Згідно дургого етап "медичної реформи Супрун"котрий наступив 1 го квітня фінансування інфекційних лікарень з бюжет країни припинено.
Які "ліжкомісця" в неіснуючих лікарнях ? ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 4589
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да с такими симтомами уже не скорую, а катафалк вызывать надо

и то не приедет, т.к. нет рентгена и других инструментальных анализов..... ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 4806

ну что, ЗЕльоные, сильно вам помогли ваши слуги ?
а "доктора смерть" Уляну ругали
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була б уляна - було би те саме...якщо не гірше.
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"було б те саме" на хліб не намажешь !

где Уляна, сучи потрохи ЗЕльоные ? ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 7197
проср...ли !!!!!!!
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Щось плутаєте шановний. Після запевнень що її "реформи" триватимуть, Уляна лишилася задоволеною станом нашої медицини.
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Хорошая помощь сегодня в США.
В Италии.
В Испании.
В Иране.
Хотите туда? Флаг в руки.
Что касается Ульяны, ей отдельное спасибо за то, что угробила санитарно-эпидемиологическую служьбу Украины. На пару с Порошенко.
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як казав мій воєнрук у 10 клясі-- ну, здохнеш, і шо, бєз тєбя Родіна нє прападьот!
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а как ты их соберешь ?
рентген поедешь делать ?
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а направление на рентген без результатов рентгена не дают

ну как-то так ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 6297
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Направлення одразу отримаєш у свого лікаря, якщо після останньої флюорографії (рентгена) пройшло більше року. А ще направлення можна взяти у реєстратурі- абсолютно ніяких питань не повинно виникнути
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По этим признакам лежать должны миллионы
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не знаю как "вирус"...но это уже смахивает на скрытый геноцид...а кому-то ВИП-палаты готовят... ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5997
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опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом

Свежо сообщение, но верится с трудом!
Народ не в состоянии зубы лечить на свою зарплату, а ихние "основания " требуют таких денег, чтотолько 1/20 тый или 1/30 тый может их иметь.
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Да при этих "основаниях" только попа надо, грехи отпустить!!
А тесты нафига??? Легче предупредить или лечить??
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Получается, что главное - дожить до результатов анализов, а там уже лотерея... ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5068
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Депутатам не нужны никакие основания МОЗа, их и без признаков забирают, просто диагностируют по морде лица.
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Основоположникам медицинского геноцида Порошенко и Зеленскому впору на коленях просить прощение у украинского народа за содеянное с медициной и медработниками. И у какого шутника хватило ума план по уничтожению народа Украины назвать "медицинской реформой"? Петя и Вова! Вы не реформаторы, вы убийцы!!!
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Крутишся як вугор на гарячій пательні? А чим думав рік тому? І ще - яким ти кінцем до українського "наріду"?
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Где второй этап медреформы, который должен был начаться 1-го апреля? Корона помешала? Да ее похерили зеленые почти год назад. С первичкой как раз все нормально прошло.
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Та закриють, закриють ті жалюгідні лікарні, не переживай. Навіщо вони здоровим людям?
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"Порошенко и Зеленскому" - ну вот не надо котлету с мухами смешивать
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Зеленский будет делать то, что нужно Украине, или его не станет
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Зрозуміло, що поки не впадеш та не здохнеш ніхто аналіз не зробить, ну окрім якщо ти депутат, губернатор.
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Чтобы получить эти "основания" нужно, как минимум, попасть в больницу, куда отказывается доставить скорая.
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,,,10 день карантина.
Жена, лежит на спине в поперек кровати, запрокинув голову назад и принимает минет, по самое небалуйся.
"!!! ГРЕБАННЫЙ КОРОНАВИРУС!!!! НИКОГДА В ЖИЗНИ У МУЖА ТАК НЕ СОСАЛА!!!"
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последовательность выполнения вышеопубликованных действий приведёт к тому, что в заключении о причинах смерти будет кратко сформулировано как - "позднее обращение за медицинской помощью"
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и, даже если удастся прорваться в больничку, увы, есть немалые шансы получить диагноз "лёгкая летальная форма пневмонии"...
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вам подтвердили ковид19 инстументально, вы дома. лабораторно, дома. ренггеном, дома.температура сбивается чемто, тоже дома. когда с вами совсем хреново, но вы об этом уже не знаете, потому что в отключке, ваши родные уже могут везти вас в....................... а может сразу в морг? только не забудьте,клинико инструментальное,кл лабораторное,и рентгеновское подтверждение. в морге без него никак.....................
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У внефракционного народного депутата Анны Скороход рецидив СОVID-19, заболел и ее ребёнок, они находятся в больнице, сообщила Скороход.
"С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков… Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше", - написала депутат во вторник в "Телеграм-канале".
Она рассказала, что после диагностирования у неё COVID-19 на 11 день карантина чувствовала себя нормально, так же, как и на 12-й день, несмотря на то, что повторный тест дал положительный результат.
Однако, по словам Скороход, положительный результат теста был выявлен и у ее ребёнка, который чувствовал себя плохо и их "по скорой" привезли в инфекционное отделение.
"15 день - вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф", - написала Скороход.
Как сообщалось, 28 марта у Скороход было подтверждено заболевание СОVID-19. Она находилась дома на самоизоляции.
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мабуть прикидається, не хоче йти у Раду,
а за відсутність беня ще і доплачує ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 1239
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Понятно...значит своим ходом на рентген...в лабораторию...а там аваковские птенцы под подьездом...протокол...и срок за преднамеренное заражение других...
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та да...ліва рука не знає, за що дьоргає права.
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Как это еще не упомянули заключение патологоанатома... Интересно, куда же собираются тратить 97 лярдов?
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У Китаї успішно застосували метод лікування коронавірусу за допомогою плазми

Китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.

Метод лікування може допомогти пацієнтам одужати протягом трьох днів, пише Daily Mail.

У десяти людей з важкою формою захворювання вже протягом 72 годин пропали симптоми. Їм ввели плазму, яку пожертвували люди, що побороли інфекцію.
Варто зазначити, що цей метод лікування вже досліджують у Великій Британії та США.
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без тотального тестування і виявлення прихованих носіїв
карантин може тривати місяцями
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Ежегодно в США от рака умирает 50% населения от числа умерших...
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в США умирает 10000000000000000000000000000000000000000% от рака. Верите?
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Ждем кацапских "пе...медиков" по просьбе зеленского и ермака в Украине?


Итальянцы взбунтовались против "медиков" Путина: от властей потребовали ответа
Общество 07-апр, 17:209 6 527 0

В Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

Об этом рассказала один из авторов документа, гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, которая проживает во Флоренции. Она подчеркнула, что документ составлен на имя руководства страны и уже размещен на сайте официальных петиций.

"Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый - почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди - это кто? За неделю их "работы" у нас в стране мы увидели лишь двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо и все. Второй вопрос - мы просим отреагировать на угрозы журналистам la stampa", - подчеркнула Гебрич.

В Италии разгорелся скандал из-за конфликта издания с российскими "медиками".

Так, в известном итальянском СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны и это не более чем просто предлог попасть военным в страну. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил издание в "русофобии".

"В отличие от России, в Италии свобода слова. Петицию начали подписывать в основном итальянцы, но она свободна для всех, кто хочет узнать ответы на эти вопросы. Хотим услышать правду и от наших властей, которые так и не объяснили обществу, зачем прибыло так много россиян с погонами и почему за все это время они лишь единожды продезинфицировали дом престарелых неизвестным веществом?" - задается вопросом Наталья.

В дополнении Гебрич подчеркивает, в городе Бергамо, где находится один из пунктов российской "помощи", местные жители жалуются на хамское поведение медиков из Москвы. Уже было несколько скандалов.
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73 % украинского быдла не умрет от Короновиса Зеленский абистчает
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Вирус,это программа...Апрельские тезисы чЛенина в 1917 года тоже программа....мы живем в МАТРИЦЕ... ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 3629
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- Покойник перед смертью потел?
- Потел.
- Это хорошо...значит не короновирус..
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Показал бьі кто нашим карантинщикам -миллионерам с виллами в Испании.
DW українською@dw_ukrainian

Масових
звільнень через карантин у Німеччині нема.
Держава частково компенсує людям
зарплати.
Вони отримують 60%, а якщо є діти - 67% заробітку.
При цьому робочий
час скорочують до нуля. Це вигідніше, ніж усіх звільнити.
https://www.dw.com/uk/як-німеччина-запобігає-звільненням-під-час-карантину/a-53046009?maca=uk-Twitter-sharing
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А навіщо владі ті українці потрібні? Надходження з митниці цілком можуть забезпечити існування ОП та ВР...
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Вогнать Короновирус в голову и все проблемы,человек сам сдохнет от инфаркта или инсульта...
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Вчора із сусіднього будинку госпіталізували жіночку з підозрою на ковід-19. У нашій поліклініці не підтвердилось, у Києві- підтвердилось. Вже зранку група у захисних костюмах дезинфікувала подвір'я
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Идет новая информационная Короновирусная Мировая война,стрелять уже и не надо...
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https://petition.president.gov.ua/petition/91886 Поддержите петицию о немедленном восстановлении конституционных прав, если вам небезразлична ваша судьба
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