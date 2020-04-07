 З підозрою на коронавірус у Миколаївській області госпіталізували 9 осіб, - ОДА

Про це під час селекторної наради глав обласних державних адміністрацій з президентом заявив глава Миколаївської ОДА Олександр Стадник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Він додав, що поки жоден тест не показав позитивного результату.
"Учасники наради вирішили направити на Миколаївську перевірку з Міністерства охорони здоров'я, щоб переконатися в правильності проведення тестів", - сказано в повідомленні.
Станом на ранок 7 квітня в Україні виявили 1462 випадки коронавірусу, з них 45 летальних. 28 пацієнтів одужали.
Из них: 300 шт. получено 26.03.2020 в качестве благотворительной помощи; 800 шт. 30.03.2020 - из областной базы спецмедснабжения и 150 шт. получено 02.04.2020 от ООО СП «Нибулон».
На 5 апреля быстрые тесты в наличии по всем ЦПМСД и стационарам города Николаева в количестве - 1224 шт.
Использовано 26 быстрых тестов, проведено 26 обследований (Городская больница № 1 - 13 человек, Городская детская больница № 2 - 2 человека, Городская больница № 5 - 1 человек, ЦПМСП № 1 - 3 лица; ЦПМСП № 3 - 3 лица, ЦПМСП № 4 - 1 человек, ЦПМСП № 6 - 3 человека) - все ответы отрицательные.
В Николаевском областном лабораторном центре обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 61 человек. По состоянию на 5 апреля 61 обследоваемое лицо имеет отрицательный результат.
И внесли их в статистику как зараженньіх короновирусом в Киеве.
А до єтого мужчина несколько дней лежал в больнице в Николаеве, с массой контактов.
27 марта 2020
"Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что супружеская пара из Николаева госпитализирована в Александровскую больницу Киева с подтвержденным диагнозом коронавирус."
https://news.pn/ru/public/232963
Вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко.
https://censor.net.ua/news/3187231/virusologi_izuchat_fenomen_nikolaevskoyi_oblasti_v_kotoroyi_ne_zafiksirovano_ni_odnogo_sluchaya_covid19
(ну или сам вирус...занесла - а это не смешно.. ибо как их не было - так и вируса не было)
В южной Корее пункты тестов ставили на дорогах и водителей в проезжающих авто тестировали не выходя из машин
Это самое оптимальное - погода на улице теплеет - волонтеры не замерзнут