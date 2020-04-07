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 Суспільство, Здоров'я
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 З підозрою на коронавірус у Миколаївській області госпіталізували 9 осіб, - ОДА

У Миколаївській області в обласній інфекційній лікарні перебуває дев'ять пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Про це під час селекторної наради глав обласних державних адміністрацій з президентом заявив глава Миколаївської ОДА Олександр Стадник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Він додав, що поки жоден тест не показав позитивного результату.

"Учасники наради вирішили направити на Миколаївську перевірку з Міністерства охорони здоров'я, щоб переконатися в правильності проведення тестів", - сказано в повідомленні.

Станом на ранок 7 квітня в Україні виявили 1462 випадки коронавірусу, з них 45 летальних. 28 пацієнтів одужали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187462
 
 
 Топ коментарі
 
Наверное зерно уже по плану вывезли, можно давать реальную картину и закрывать порт.
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нет незараженных - есть необследованные
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серьёзно думаешь, что в Ник. обл. никто не заболеет?
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Управление здравоохранения Николаевского городского совета сообщает, что по состоянию на 5 апреля 2020 году в учреждения здравоохранения Николаева поступило 1250 быстрых тестов.
Из них: 300 шт. получено 26.03.2020 в качестве благотворительной помощи; 800 шт. 30.03.2020 - из областной базы спецмедснабжения и 150 шт. получено 02.04.2020 от ООО СП «Нибулон».
На 5 апреля быстрые тесты в наличии по всем ЦПМСД и стационарам города Николаева в количестве - 1224 шт.
Использовано 26 быстрых тестов, проведено 26 обследований (Городская больница № 1 - 13 человек, Городская детская больница № 2 - 2 человека, Городская больница № 5 - 1 человек, ЦПМСП № 1 - 3 лица; ЦПМСП № 3 - 3 лица, ЦПМСП № 4 - 1 человек, ЦПМСП № 6 - 3 человека) - все ответы отрицательные.
В Николаевском областном лабораторном центре обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 61 человек. По состоянию на 5 апреля 61 обследоваемое лицо имеет отрицательный результат.
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отакои.... а как же отмена...смягчение... карантина с14 апреля...типа все гарно.... З підозрою на коронавірус у Миколаївській області госпіталізували 9 осіб, - ОДА - Цензор.НЕТ 973
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серьёзно думаешь, что в Ник. обл. никто не заболеет?
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Ага, а то сколько лет в Украине разрушали медицину, а вот в отдельн взятой Николаевской области она неожиданно достигла немыслимых высот.
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Чему завидовать ? Разрушенной медицине - для большинства, и особо продвинутой - для властных крыс ?
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Еще 27 марта из Николаева в Киев увезли больного мужчину в тяжелом состоянии его жену.
И внесли их в статистику как зараженньіх короновирусом в Киеве.
А до єтого мужчина несколько дней лежал в больнице в Николаеве, с массой контактов.

27 марта 2020

"Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что супружеская пара из Николаева госпитализирована в Александровскую больницу Киева с подтвержденным диагнозом коронавирус."

https://news.pn/ru/public/232963
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Смешное, если не сказать абсурдное, заявление от Зе-Ляшко.

Вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко.

https://censor.net.ua/news/3187231/virusologi_izuchat_fenomen_nikolaevskoyi_oblasti_v_kotoroyi_ne_zafiksirovano_ni_odnogo_sluchaya_covid19
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На самом деле эти феномены уже достали: Супрун, Радуцкий, Емец, Степанов, Ляшко.
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у нас с подорением не ложат и даже скорая не выежает. у нас ложат умирать. кроме верхов, конечно
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Наверное зерно уже по плану вывезли, можно давать реальную картину и закрывать порт.
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Так ще пруть суки. І ГПМ вивозять з навтобази, двіж постійний. Скоріш би вже закрили наглушняк усе, задрали гади.
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нет незараженных - есть необследованные
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комиссия проверочная наверное тесты подвезла?
(ну или сам вирус...занесла - а это не смешно.. ибо как их не было - так и вируса не было)
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О, кровь из носа на Николаевщине решили найти коронавирус, а то всю статистику портят. З підозрою на коронавірус у Миколаївській області госпіталізували 9 осіб, - ОДА - Цензор.НЕТ 3629
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Как только узнали, что у ним едут с "ревизией", и больные с подозрением на covid 19 сразу нарисовались.
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Прямо по пословице: не было ни гроша, да вдруг алтын.
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В Украине должны делать 30 000 тестов в сутки !!!

В южной Корее пункты тестов ставили на дорогах и водителей в проезжающих авто тестировали не выходя из машин
Это самое оптимальное - погода на улице теплеет - волонтеры не замерзнут
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Нам до Южной Кореи примерно как до созвездия Южного Креста.
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а ещё утром феномен николаевской области входил в анналы мировых казусов.
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))) когда писал с одной, граммнаци постоянно упрекали, шо надо с двумя.
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Так человек сказал это с сарказмом, поскольку смысл сразу меняется.
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)) изначально я и хотел с одной, но потом из прошлого понял, как не напиши, вторая половина будет корригировать по любому.
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нибаись, мы всё поняли хоть это и не смешно (
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ні ,світовий казус -Бацька -вірусолог...
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Вчора горло свербіло..Дихав важко.. Температури не було.. Не кашляв.. Включив Doom Metal - Candlemass на ніч - Сьогодні як огурєц! Робимо висновки!
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сказали коронавірус .значить коронавірус .як це немає хворих? треба щоб були .а то якось не вписується в картинку загальної істерики.
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