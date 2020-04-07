 З підозрою на коронавірус у Миколаївській області госпіталізували 9 осіб, - ОДА

Про це під час селекторної наради глав обласних державних адміністрацій з президентом заявив глава Миколаївської ОДА Олександр Стадник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Він додав, що поки жоден тест не показав позитивного результату.

"Учасники наради вирішили направити на Миколаївську перевірку з Міністерства охорони здоров'я, щоб переконатися в правильності проведення тестів", - сказано в повідомленні.

Станом на ранок 7 квітня в Україні виявили 1462 випадки коронавірусу, з них 45 летальних. 28 пацієнтів одужали.

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