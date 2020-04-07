 Температура 40ºС, дикий кашель. Швидка двічі відмовила в госпіталізації, - дружина 30-річного киянина, який помер від COVID-19

Про це в Instagram розповіла його дружина Валерія В'юшина, інформує Цензор.НЕТ.

"Три швидкі і жодна з них не діагностувала, приватна в тому числі, і навіть не намагалася. П'ять днів температура 40ºС. Кашель просто дикий, безперервний. І остання швидка посилено намагалася нам відмовити в госпіталізації, мовляв, ще посидьте три дні і пийте противірусні. Ми наполягли і нас забрали, думаєте йому збили температуру перед тим як змусити спуститися і сісти в карету швидкої? Ні! Він ледве дійшов. А тепер лежить і йому заборонили рухатися!

Нас привезли в четверту лікарню і почали обстежувати. Я знала, що рентген може не показати повну картину і наполягла на КТ. І все, там жесть, друзі. Двостороння жорстка пневмонія. Стан між середнім і важким. Слава Богу, що ми не послухали швидку, а приїхали!", - написала вона 19 березня.

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Жінка зазначає, що не розуміє, як за 5 днів у здорового молодого чоловіка могла розвинутися така важка форма пневмонії і жодна швидка нічого навіть не запідозрила. "Тому, якщо у вас навіть другу добу температура під 40 і кашель, кричіть і сурміть!!", - радить вона.

6 квітня В'юшіна повідомила, що її чоловік помер.

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