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 Температура 40ºС, дикий кашель. Швидка двічі відмовила в госпіталізації, - дружина 30-річного киянина, який помер від COVID-19

30-річного жителя Києва з підозрою на коронавірус, який помер 6 квітня, довгий час відмовлялися госпіталізувати.

Про це в Instagram розповіла його дружина Валерія В'юшина, інформує Цензор.НЕТ.

"Три швидкі і жодна з них не діагностувала, приватна в тому числі, і навіть не намагалася. П'ять днів температура 40ºС. Кашель просто дикий, безперервний. І остання швидка посилено намагалася нам відмовити в госпіталізації, мовляв, ще посидьте три дні і пийте противірусні. Ми наполягли і нас забрали, думаєте йому збили температуру перед тим як змусити спуститися і сісти в карету швидкої? Ні! Він ледве дійшов. А тепер лежить і йому заборонили рухатися!

Нас привезли в четверту лікарню і почали обстежувати. Я знала, що рентген може не показати повну картину і наполягла на КТ. І все, там жесть, друзі. Двостороння жорстка пневмонія. Стан між середнім і важким. Слава Богу, що ми не послухали швидку, а приїхали!", - написала вона 19 березня.

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Жінка зазначає, що не розуміє, як за 5 днів у здорового молодого чоловіка могла розвинутися така важка форма пневмонії і жодна швидка нічого навіть не запідозрила. "Тому, якщо у вас навіть другу добу температура під 40 і кашель, кричіть і сурміть!!", - радить вона.

6 квітня В'юшіна повідомила, що її чоловік помер.

Дивіться також: За добу від коронавірусу в Україні померли 7 пацієнтів. Випадок в Олександрівській лікарні Києва розглядатиметься окремо, - МОЗ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187461
 
 
 Топ коментарі
 
Вчера в Турции запретили продажу медицинских масок.
Теперь турецкие граждане их смогут получать бесплатно.
Для этого они должны оставить соответствующий запрос на государственном портале или на сайте почты, - передает турецкое телевидение слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Профессор Талк

@SwisssTalk

23 ч

Премьер-министра Англии Б.Джонсона положили в больницу Св. Томаса - бесплатную городскую больницу для всех. Теперь вы поняли, почему на Западе хорошая медицина, а у нас нет?
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Мрази они - вот и вся правда. Привыкли только взятки брать и не лечить. Как запахло жареным, как крысы побежали.
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КМКЛ №4 это случайно не та больница где с переломами ног закрывают больничный через 60 дней ?!
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Ну если все так, как написано, то тянет на "оставление в опасности лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу болезни, повлекшее смерть потерпевшего".
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Для начала сходи в украинский суд , самый справедливый в мире....
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там по-моему до 3-х лет. но они ж выкрутятся, круговая порука, коллеги.
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что-то эта дамочка не договаривает...
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Соевым говном ты воняешь. То, что сотворила эта курва Супрун, ещё долго будут вспоминать с нецензурными словами....
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Hhhhh позатирали коментарі, бо не любите правди. То пішли ви ***** спустились до рівня пропогандонів тіпа шарія.Свобода слова? Ога не на цьому сайті. Порохо-зебіли.
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Але,ЛЮДИ ДОБРІ!!!! Чого шукати когось винним,самі подивіться на себе,я в масці вже дві неділі(і перчатках),стараюсь максимум дома триматись,так з мене сміялись як з придурка,а я чого вдів,бо в мене дочка на сьогодні вже 5-ть неділь не виходить з квартири(раз в магазин і раз до свекрухи,Італія) і попереджала,щоб не шуткували. Нас вже яку неділю прпереджають і що,ходять,бухають,шашлики,а сьогодні Карасьов на ЗіК виступав,так пер на владу(я голосував за Пороха) як бульдозер,що все не так,що права попирають і тд... А з мене, коли ,навіть друзі хіхікали,я їх попереджав,коли пперух в Ж,,, клюне і на неї маски натягнете,тільки,щоб запізно небуло!!! Що ми,Америка нічого не вдіє,Японія ввела надзвичайний стан,ну а ми,як Лукашенко говорить,будем на Бога надіятись?
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Соевая братва нам три года рассказывала про дебилку, которая взялась типа спасать украинскую медицину. Полтора года назад, вследствии действий этой дебила Супрун была уничтожена скорая помощь. Теперь мы пожинаем плоды действий этой твари. Я не раз описывал, как умер мой племянник осенью 2018. При температуре 39 скорая даже не приехала... И это стоило ему жизни. Сколько ещё людей заплатит за действия этой мрази и ее соевого пахана....
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почему никто не хотел быть Министром здравоохранения, никто! даже Богомолец. кому только не предлагали.
заместителем - пожалуйста, но не Министром!
Дон сезар регулярно сочиняет эти сказки!
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Дурень, Супрун пыталсь хоть что-то сделать с разворованной за годы Кучмы и Януковича медициной. Начала реформу, но фанаты клоуна все остановили. Недореформированная система хуже, чем нереформированная.
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Дон Сезар e53eece5, Ви просто не маєте знайомих на "швидкій", інакше б знали, що швидку розвалювали ще при Азірові.
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Весь секрет успешности безграмотной фельдшерицы "доктор Смерть" заключается в том, что ее братец в ЦРУ курирует украинское направление. Поэтому соевая мразь боялась даже пикнуть в сторону моральной уродки, развалившей нашу медицину
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Больница должна зарабатывать деньги и приносить доход. Здоровье людей уже вторично.
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Поэтому сидите дома, у нас не те доктора, что лечат.
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Здравствуйте. Я сочувствую людям из этой статьи. Но всё же...... Что значит длительное время - раз, и извините за грубость - каким местом эти люди думали - два..... Если у меня например температура 37,0 и чувствую шо уже начинается я ни кого не жду, ни на кого не надеюсь, ни на какие "скорые помощи". Беру свою задницу в руки и гребу в больничку решать проблему. Если в больничке начинают БЫЧИТЬ я начинаю там всех ставить раком , кто под руку попадёт от уборщицы или гардеробщицы заканчивая главврачом. Всякие подоспевшие на подмогу белым халатам мусора выгребают за компанию. Люди !! не будьте наивными как герои статьи. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. На этом всё. Будьте здоровы, не кашляйте.
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Кількість хворих на корону в Україні можна сміло множити на 10. Провели лише близько пяти тисяч тестів за весь час. Наприклад маленький Ізраїль проводить біля 8 тис в день.
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Крадуцкий сказал, что не надо всем, а только заболевшим!!
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Тіки притягнення до кримінальної відповідальності лікарів швидкої у таких випадках примусить діяти більш обачливо, а не йти на уговори головних лікарів, що до зменшення доставки хворих до лікарень. Про це знають усі лікарі швидких та чергові лікарі у лікарнях! Дівчині треба звертатися до правозахсників та просити підтримки у депутатів, що до притягнення винних до відповідальності...тут не помилка, тут вперта кругова порука медиків та держави....Звернутися до ЗМІ, таких випадків тисячі....кому пощастить. а хтось вже і у домовині....Жах!
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Во-во,тепер лікарі всьому виною,але не ми!! А,ще папереднікі Та папередніків вже рік як немає і що Температура 40ºС, дикий кашель. Швидка двічі відмовила в госпіталізації, - дружина 30-річного киянина, який помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2932 Може ваш Зе-Бог,щось продвинув,в усьому світі вже два місяці люди мруть,а він тільки сьогодні про це довідався,можливо Порох і гімно,але це гімно вистояло в набагато важчі часи для України! Можливо нам тепер за ДОНА проголосувати,можливо і йому Господь мітку поставив,коли він родився,Пальчевський нас в цьому запевняв ,що Зе такий.
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А ось і наочний результат 104-ої успішної реформи соєвого мародера та його протеже, американської фельдшериці. Зрештою, результати всіх інших реформ аналогічні, сьогодні всі ми пожинаємо плоди його ганебного правління.
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А взагалі встидно за багатьох на цьому сайті. Вам мало що кацапи нас лобами зводять, то ви ще тут між собою сретеся? Зараз такий час що треба згортуватися і єпошити разом як кацапа так і корона вірус, тільки разом переможемо. І не надійтеся ні на порха ні на зе.
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На мародера в свій час дебіли вже понадіялися, результати його правління очевидні всім - куди не подивись, всюди тотальна катастрофа
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https://petition.president.gov.ua/petition/91886 Поддержите петицию о немедленном восстановлении конституционных прав, если вам небезразлична ваша судьба
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Жуть медицина! И они - врачи т.е. - ещё поехали "помогать" в Италии!
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