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 Очільники церков Львова в режимі онлайн-конференції обговорять формат святкування Великодня, - Садовий

Глави церков Львова в середу обговорять у режимі відеоконференції формат проведення Великодніх богослужінь у місті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Завтра вранці ми збираємо в Zoom усіх владик, які працюють у Львові, і будемо проговорювати, як правильно реалізувати ті послання, які дали глави церков, меседж президента", - сказав Садовий.

"Думаю, що все буде незвично (святкування Пасхи), але з точки зору безпеки правильно. Люди мають бути вдома, будемо дивитися богослужіння", - додав він.

За словами мера, у Львові проходить масове тестування на коронавірус. "У нас 32 особи інфіковані", - сказав Садовий, додавши, що в місті не спостерігається серйозної динаміки зростання захворювання COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187459
 
 
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питання найважливіше буде одне..

як під час свячення пасок змусити народ дотримуватись соціальної дистанції..

категорії 30-60.

бо 60 + наскільки відомо заборонено виходити з дому власне в Церкви...
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Завтра вранці ми збираємо в Zoom усіх владик, які працюють у Львові, і будемо проговорювати, як правильно реалізувати ті послання, які дали глави церков, меседж президента", - сказав Садовий.

\
з бородатих анекдотів.


прийшов Кучма до проктолога..
Проктолог довго дивився.. думав.. чухав потилицю..


Потім каже
-такого ще в моїй практиці не було..
Дирки немає..
-Кляті галичани.. знову зализали... Глави церков Львова в режимі онлайн-конференції обговорять формат святкування Великодня, - Садовий - Цензор.НЕТ 7797
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Ну это понятно. На сегодня самый главный вопрос. более важных дел и проблем нет.
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