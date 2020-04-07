 Глави церков Львова в режимі онлайн-конференції обговорять формат святкування Великодня, - Садовий

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Завтра вранці ми збираємо в Zoom усіх владик, які працюють у Львові, і будемо проговорювати, як правильно реалізувати ті послання, які дали глави церков, меседж президента", - сказав Садовий.

"Думаю, що все буде незвично (святкування Пасхи), але з точки зору безпеки правильно. Люди мають бути вдома, будемо дивитися богослужіння", - додав він.

За словами мера, у Львові проходить масове тестування на коронавірус. "У нас 32 особи інфіковані", - сказав Садовий, додавши, що в місті не спостерігається серйозної динаміки зростання захворювання COVID-19.

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