 У МОЗ заперечують, що у вихідні роблять менше тестів на коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив Роман Родина, начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ.
За його словами, за добу в Україні роблять 1000-1200 тестів.
"Наші лабораторії в стані підвищеної готовності, вони працюють ... кілька лабораторій взагалі працюють цілодобово. Ні, такого насправді не було (що в неділю роблять менше тестів), є графік чергувань, і лабораторії працюють у режимі 24/7", - сказав епідеміолог.
Він додав, що, наприклад, за добу 6 квітня в Україні протестували 1409 осіб з підозрою на коронавірус.
Родина зазначив, що зараз є стабілізація показників зростання кількості нових випадків коронавірусу і "деякі тенденції" до зменшення.
"Якщо раніше ми реєстрували близько 150-160 підтверджених випадків, то зараз ми реєструємо менше - десь 130-140. Ми бачимо, що зростання захворюваності стабілізувалося і почалася тенденція до зменшення кількості позитивних тестів", - розповів він.
А вирус-ну кто там разберет
Команда СМИ, стращать до одуренья
Чтоб лохи не ушли с повиновенья!
Пора многие СМИ наказывать за распространение паники и привлекать к ответственности руководителей предприятий за остановку производства
Информация о якобы имеющихся договоренностях о поставках ПЦР-тестов, озвученная зам.министра Ляшко в очередном брифинге - ложь. Ни одна компания не заключала с Украиной договора на поставку этого вида товара. Для институте молекулярной биологии не выделено бюджетных средств на производство тестов.
После сообщений "Нафтогаза" о новых исках против "Газпрома" на сумму 17 млрд. $, Зеленский отдал команду искать Витренко замену.
Еще в декабре 2019 г. (см. сообщение от 24.12), после проведения краш-теста мы предупреждали, что в первом квартале 2020 платить зарплату бюджетникам будет нечем. В ответ Зеленский пообещал райские кущи и повышение зарплат и пенсионных выплат.
В марте (18.03), подсчитав все , мы сказали что без кредита МВФ зарплату бюджетникам будет нечем. платить. В ответ по требованию Зеленского Кабмин выдал государственные гарантии на 19 млрд. гривен на закапывание в ямки ("программа дорожного строительства"). Результат - платежи по заработной плате бюджетникам за март профинансированны на 12 %.
Вчера убеждал некоторых, что завтра сможете убедиться, что в выходные дни медицина отдыхает.
Да правильно делают.А то требуют на каждый чих прививку делать. Грипп как и раньше был
Кто не верит- Гугл в помощь!
Официально подтвержденным остается только один случай болезни
А нет исследования - нет и самого коронавируса.
Та да,а как потом деньги списывать на приобретение тестов? Вся соль в том, чтоб навариться на масках, на тестах,на сомнительных препаратах от вируса, продать землю, быстро получить деньги от МВФ ( покусав при этом Беню).А грипп как грипп, что раньше, что сейчас.
Он заявил, что на этот час в моргах Франковска лежит 8 трупов и их не могут забрать из морга и хоронить, потому что до сих пор не пришло заключение по результатам их тестов на короновисрус.
И Зачем мертвым результаты тестов, которые имеют выход 50 на 50%?
Пишите, что корона - так власть и ихние СМИ требуют!
Смотрю мы приближаемся к Северной Корее семимильными шагами!
Начнем изучать идеи Чучхе, а классу самувон прикажут пить самогон! Марзм!
Так все лабрратории работают круглосуточно, или лишь некоторые? И потом, чтобы провести тест, нужна цепочка: доставить материал в лабораторию, провести тест, принять данные и включить в статистику.
значит тесты делают всего 6300/1200 = 5 дней.
математика для 5 класса она беспощадна.