 В Ірпінському регіоні 6 нових випадків COVID-19, всього виявлено 12 інфікованих, - заступник мера Ірпеня Маркушин

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знову маємо невтішну новину - захворювання COVID-19 підтвердилося ще у 6 жителів нашого регіону: 3 - в Коцюбинському, 2 - в Ірпені, 1 - у Ворзелі", - написав чиновник.

Загалом лабораторні дослідження підтвердили вже 12 випадків захворювання коронавірусом на території Ірпінської міської ради.

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