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 В Ірпінському регіоні 6 нових випадків COVID-19, всього виявлено 12 інфікованих, - заступник мера Ірпеня Маркушин

Шість нових випадків захворювання COVID-19 виявлено в Ірпінському регіоні Київської області.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знову маємо невтішну новину - захворювання COVID-19 підтвердилося ще у 6 жителів нашого регіону: 3 - в Коцюбинському, 2 - в Ірпені, 1 - у Ворзелі", - написав чиновник.

Загалом лабораторні дослідження підтвердили вже 12 випадків захворювання коронавірусом на території Ірпінської міської ради.

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В Ірпінському регіоні 6 нових випадків COVID-19, всього виявлено 12 інфікованих, - заступник мера Ірпеня Маркушин 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187455
 
 
 Топ коментарі
 
Мабуть надовго українці запам'ятають як погано був зевладою організований карантин.
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да нет...
у них память как у канареек...
Беня перебьет все каким нибудь сериалом Слуги Народа...
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так ми поки непогано йдемо порівняно з іншими країнами?
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Франция +11к заражённых и 1500 смертей за сегодня, откуда такой внезапный рывок?
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результаты за выходные были включены. бюрократия она и во Франции бюрократия.
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из китая через италию в ирпень... настойчивый вирус
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Мабуть надовго українці запам'ятають як погано був зевладою організований карантин.
 показати весь коментар
 
 
да нет...
у них память как у канареек...
Беня перебьет все каким нибудь сериалом Слуги Народа...
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так ми поки непогано йдемо порівняно з іншими країнами?
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опять сегодня в ирпенском регионе 6 тестов как с куста.
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Блокировать Ирпень Нац.гвардией на 3 недели.Больных вывозить в инф больницы со свободными палатами интенс.терапии в другие области.Николаев,Харьков.
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А почему именно Ирпень, почему не Киев или не Черновцы ? Бред сивой кобылы предлагаешь. Зеленой власти нужно было раньше чесаться, теперь уже ничего не поможет.
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Почему редактор новостей "Цензора" систематически пиарит ворюгу маркушина?
Эти новости должна сообщать пресс-служба минздрава, ну или хотя бы кто-то из местной больницы.
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Ото ригоанали зробили прививку малоросам, що навіть цензорята замість понять РАЙОН та ОБЛАСТЬ, вживають оте, визиваюче рвотний рефлекс РЄГІОН. А голів облдержадміністрацій називають мерзенно-лайливим словом ГУБЄРНАТАР. Так і хочеться заїхати ногою по губам, плазуючим перед москалями хохлам. В Ірпінському регіоні 6 нових випадків COVID-19, всього виявлено 12 інфікованих, - заступник мера Ірпеня Маркушин - Цензор.НЕТ 5137
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