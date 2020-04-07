 В Ірпінському регіоні 6 нових випадків COVID-19, всього виявлено 12 інфікованих, - заступник мера Ірпеня Маркушин

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні знову маємо невтішну новину - захворювання COVID-19 підтвердилося ще у 6 жителів нашого регіону: 3 - в Коцюбинському, 2 - в Ірпені, 1 - у Ворзелі", - написав чиновник.
Загалом лабораторні дослідження підтвердили вже 12 випадків захворювання коронавірусом на території Ірпінської міської ради.
у них память как у канареек...
Беня перебьет все каким нибудь сериалом Слуги Народа...
Эти новости должна сообщать пресс-служба минздрава, ну или хотя бы кто-то из местной больницы.