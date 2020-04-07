 Кількість заражених і померлих від коронавірусу в Італії знижується

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент цивільного захисту.
За останні 24 години від коронавірусу в Італії померло 604 хворі. Це менше, ніж напередодні (636 загиблих).
У Ломбардії, епіцентрі епідемії, зафіксували 791 нове зараження, проти 1079 напередодні.
Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії досягла 135 586, загиблих - 17 127. Від початку епідемії одужало вже майже 25 тисяч осіб.
У лікарнях залишаються 28 718 хворих, із них 3792 - у відділеннях інтенсивної терапії.
В Карелии школьникам из малоимущих семей выдали на 2 недели продуктовые наборы из нескольких картофелин и двух сосисок
Но! выплатили зарплату, отпускные за год и календарную премию. на месяц хватит. надеюсь...
«В последней сводке о здоровье Джонсона сказано, что он получает кислород, его состояние стабильно....»
У Франції за минулу добу від Covid-19 померли 607 хворих, загальна кількість загиблих зросла до 10 328. З них 7091 - пацієнти, які померли у лікарнях, 3237 - у будинках для літніх людей. 82% загиблих - старші 70 років.
Лучше вкладывать деньги в свою медицину.
Сначала они встали на рога, когда Трамп предлагал запретить пассажирское сообщение с Китаем, потом рекомендовали лекарства, от которых больным становилось только хуже.
Оно неоднозначное (судя по количеству жмуров-макароннтков), но, как врач, скажу, что во много (и очень) с этим доктором согласен.
вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=tC84wONn1ZA
Мало того, мне стало интересно, что в комментах думают по этому поводу сами итальянцы. Среди прочего нашел вот такой коммент, перевел с помощью гуглопереводчика и вот, что получилось (пост будет довольно длинным)
курсе по биологии в Университете Катании, а также проучился 4 года на курсе,
который он заканчивает по химии и фармацевтическим технологиям.Я - человек, который не терпит жизни во лжи,
особенно если она выдана предполагаемыми властями, которые должны защищать
гражданина.После интенсивных исследований по этому вопросу я
узнал о фактах, о которых должен знать каждый.1) Так называемый тест ПЦР с помощью ОТ-ПЦР является
научным мошенничеством и никогда не подтверждался золотым стандартом при
выделении вирусов любого типа.На самом деле, секвенирование и сравнение
генетических последовательностей осуществляется путем сравнения, всегда
выполняемого в первую очередь с rt pcr.Эта статья подтверждает это в случае вирусной
короны,https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/coronavirus-scoperta-a-trieste-ricercatori-dell-icgeb-lo-hanno-isolato-eiquenziato.html вместе с администрацией американского CDC,
которая признает, что ПЦР не может использоваться в качестве диагностического метода
для обнаружения covid19.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/rt-pcr-detection-instructions.htmlИ из исследовательского отдела китайского
правительства в области биологических наук, который признает, что тест может
дать 80% ложных срабатываний в асимптоматике, но у нас нет исследований по
симптомамhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832Вот некоторые из соображений, которые я опубликовал
в своем заблокированном профиле Facebook. В дополнение к проекту моей дипломной
работы, которая вносит большой вклад в обсуждение.Насколько я понимаю, наиболее важные аспекты,
которые следует подчеркнуть:2) серьезная пневмония, положительная реакция на
предполагаемый тест covid19, который все несет клинические признаки так
называемых поражений альвеол матовым стеклом, и они могут быть наложены на те,
которые вызваны мелкой пылью, особенно при наблюдении, что повреждение
описывается как аутоиммунное начало.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2210971719005287&id=1000027744028044) Существует любопытное совпадение между наиболее
пострадавшими районами мира и уровнями PM 10 и PM 2,5 в воздухе.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2209462979156161&id=100002774402804https://fabristol.wordpress.com/2020/03/11/perche-la-mortalita-italiana-per-coronavirus-e-cosi-alta-questo-potrebbe-essere-il-motivo/3) Согласно данным EMA, лекарства, используемые для
лечения положительных и симптоматических результатов теста, могут вызывать
инфекции верхних дыхательных путей и не должны применяться в случае острых
инфекций.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2206249439477515&id=100002774402804https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2194718397297286&id=1000027744028044) Существуют научные исследования, которые
показывают корреляцию между прививками против гриппа и обострением инфекций в
дыхательной системе.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2206272856141840&id=1000027744028045) Существует любопытное совпадение между наиболее
пострадавшими районами и установкой новых сетей 5G.https://www.5gmobile.it/5g-mobile-lodi/https://www.repubblica.it/economia/rapporti/mondo5g/rete-per-italia/2019/12/06/news/il_5g_di_tim_arriva_in_lombardia_prima_accensione_all_autodromo_di_monza-242748211/http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2020/02/06/coronavirus-negli-ospedali-di-wuhan-arrivano-i-robot-5g-_10e77fdd-330b-40f3-bc28-
569c9ef6e9d0.html6) Назначение противовоспалительных препаратов,
кортизона и тахипирина усугубило симптомы так называемой ковидной пневмонии.https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/coronavirus-ibuprofene-ministro-sanita-francese/7) Решение Министерства здравоохранения
Великобритании не создавать запретов в стране является очевидным
доказательством того, что апокалиптические сценарии, предложенные институтом
превосходного здоровья, которые утверждают, что смертность составляет 1%,
являются ложными.Как следствие, сравнение с летальностью
скандинавских стран и Германии ниже, чем у итальянских, в 10 000%Более того, наблюдая за ситуацией в Индии, весьма
соприкасающемся с Китаем государстве, с высокой плотностью населения, в которой
на данный момент есть только 100 случаев позитивности к тесту, не блокируя
какую-либо активность в крупных городах.8) Если причина была заразной, а вирус циркулировал
в Италии с января без ведома всех, то неясно, почему в провинции Катания, где
была третья по величине па
Вакцини від вірусів ГРВІ - це геніальна ідея і брехня фармакологічного бізнесу. Я впевнений, закінчиться тим, що нас зобов'яжуть усіх зробити щеплення, і зароблять на цьому свої мільярди.
Звідки вантажівки з трупами? Чому стільки померлих? Причина - в зруйнованій медичній системі Італії. Колишня система впоралася б з навантаженням. Те, що я спостерігаю зараз, - якийсь апофеоз маразму. Нами керують «капітани Скеттіно», які абсолютно не розуміють, що творять. Або ж прекрасно розуміють і знають свою ціну.
Компетенція керівників вкрай низька. Навіщо потрібні гумові рукавички? Навіщо ці маски? Рукавички шкідливо діють на природний захисний бар'єр шкіри. У нас дуже розумна шкіра! Маски - взагалі смішно! Для здорової людини це - все одно, що поставити паркан з палиць проти комарів. Навколо нас мільярди мільярдів вірусів. І якщо поруч з вами є коронавірус, маска вас взагалі не захистить. А якщо людина хвора, то їй цю маску треба міняти кожні 2-3 хвилини. Інакше це теж не має сенсу.
Люди не повинні сидіти по домівках, в страху і без руху. Люди повинні рухатися, гуляти на сонці, зараз авітаміноз. Уряд своїми заходами вкрай шкодить здоров'ю населення. Навіть якщо людина безсимптомно переносить вірус, тобто по суті є здоровою, а їй кажуть, що вона хвора, то це позначиться на її здоров'ї. Як і на здоров'я всіх тих, хто зараз заляканий сидить по домівках, не отримуючи вітаміну D, ведучи малорухливий спосіб життя, знаходиться в невизначеності за своє майбутнє. Я вважаю, що група ризику - пенсіонери - теж повинні спокійно виходити на вулиці, вести свій нормальний спосіб життя.
Життя під замком вб'є більше, ніж коронавірус. Хоча, можливо, це і є мета. Ми ж знаходимося по той бік абсурду, сказав доктор Стефано Монтанари.
Є важливий момент. Це - економіка. Зараз все закрито, крім біржі, а мільйонери можуть скупити за дуже низькими цінами ласі підприємства. А коли буде дано сигнал закінчити «операцію», то вони раптово опиняться власниками величезних маєтків. Мільйонери стануть мільярдерами, багаті - надзаможними, а середній клас - жебраками.
«Я вважаю, що все було влаштовано заради цього. І заради майбутнього мільярдного прибутку від нібито чудовою вакцини. Вакцини від мінливого вірусу, від якого не може бути імунітету, а значить, не може бути і вакцини ... », - сказав професор.
пострадавшими районами и установкой новых сетей 5G.
*************
Распространять - не распространяют, конечно, но условия благоприятные создавать могут. Там, во втором посте (переведенном) есть ссылка об этом
Ибо часто пневмонию выставляют как диагноз сопутствующий.