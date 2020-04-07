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Все про:Італія (485) COVID-19 (3196)

 Кількість заражених і померлих від коронавірусу в Італії знижується

В Італії далі знижується кількість нових заражень Covid-19 і смертей від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент цивільного захисту.

За останні 24 години від коронавірусу в Італії померло 604 хворі. Це менше, ніж напередодні (636 загиблих).

У Ломбардії, епіцентрі епідемії, зафіксували 791 нове зараження, проти 1079 напередодні.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії досягла 135 586, загиблих - 17 127. Від початку епідемії одужало вже майже 25 тисяч осіб.

У лікарнях залишаються 28 718 хворих, із них 3792 - у відділеннях інтенсивної терапії.

Читайте також: В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за останні 3 тижні - 525

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187454
 
   
 Топ коментарі
 
Здесь народ законопослушный.
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Трамп заявил, что ВОЗ - сборище идиотов, которых он больше не финансирует.
Лучше вкладывать деньги в свою медицину.
Сначала они встали на рога, когда Трамп предлагал запретить пассажирское сообщение с Китаем, потом рекомендовали лекарства, от которых больным становилось только хуже.
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та ну нафік .не може бути .))) дали команду тормозити інфоістерію???
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Не говорите итальянцам, а то завтра снова выйдут все на карнавалы.
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Вы видеообращение мэров итальянских городов видели ? ))
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А мэры в своих обращениях что требовали от законопослушных? В вашем городе может и послущные.
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ага, месяц не могли на карантин загнать, вот это законопослушность)
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у скрепных все; пучком
В Карелии школьникам из малоимущих семей выдали на 2 недели продуктовые наборы из нескольких картофелин и двух сосисок
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нашим нихрена не выдали.. в чем твоя радость?
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пиши куда! мешок картохи и 10кг сосок пришлю НП тебе сиротка
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так я знал шо всякие герхарды и прочие шпулеры и шминкели всю картоху поджали.. это не новость
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вашим набор а нашим нихрена.. кто победил?
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не правда. Седня выдали в школе 1 маску на ребенка и по одной на каждого члена семьи Количество зараженных и умерших от коронавируса в Италии снижается - Цензор.НЕТ 406
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от блин.. а медикам города Ровно в поликлинике по улице Драгоманова показали большой болт и сказали шо все маски ушли куда надо ушли
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у нас всех отправили за свой счет.
Но! выплатили зарплату, отпускные за год и календарную премию. на месяц хватит. надеюсь...
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в какой-какой... средней. Гепа проявил аттракцион невиданной щедрости Кількість заражених і померлих від коронавірусу в Італії знижується - Цензор.НЕТ 8906
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Совсем крыша у него поехала. Вот кого нужно привлекать к ответственности за нарушение карантина.
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А вашим вообще ничего не положено, у них родители за Зеленского голосовали. Но фонд Порошенко продуктовые наборы все таки раздавал
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А от дохлого зашквареного кацапа всегда радость.
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Страховым компаниям нужно включиться и расследовать. Кто умер от коронавируса, кто не умер от коронавируса. Иначе пустят их по миру
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Интересно, какие такие страховые компании в Италии? Страховка жизни? Как-то не практикуется здесь. Дорого.
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Нужно подробнее посмотреть. А насчет не практикуется - не рассказывайте, страховка жизни - всегда самый желаемый продукт, на котором навариваются. Например, мой отец умер - страховка не положена, так как он умер от сердечного приступа. А если от короновируса - это уже другой разговор
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Я в Италии живу и вам говорю - не практикуется.
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Почему-то не верю, страховка жизни у всех страховых компаний = выгодное дело.
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И ещё спорят. Бедным итальянским пенсионерам еле хватает на жизнь.
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та ну нафік .не може бути .))) дали команду тормозити інфоістерію???
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нет. просто естественный ход вещей. там в Северной Италии скопилось очень много потенциальных жертв... это как лесной пожар: нужно дождаться пока выгорит
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Италии дали команду стоп, Франции полный вперёд, 11000 заражённых и 1500 смертей за сегодня....
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цікаво би було переглянути статистику смертності за попередні роки) .чомусь. думаю ці цифри були б аналогічні .але то таке) зараз не модно ДУМАТИ. Зараз потрібна масова істерика)
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То ти Борiсу Джонсону задзвони, вiн нiби так само думав i казав, поки в реанiмацiю не потрапив.
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Та понятно, однако ж:
«В последней сводке о здоровье Джонсона сказано, что он получает кислород, его состояние стабильно....»
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Что за чушь.
У Франції за минулу добу від Covid-19 померли 607 хворих, загальна кількість загиблих зросла до 10 328. З них 7091 - пацієнти, які померли у лікарнях, 3237 - у будинках для літніх людей. 82% загиблих - старші 70 років.
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У них жёсткий карантин, а не разброд и шатания
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ахиреть,вот это снижение. снимаем маски! авторы новости серьезно или прикалываются?
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маска - это цак. господин ПЖ приказал всем сидеть по пепелацам и радоваться.
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Да, вот только Вы на Францию посмотрите. Там сегодня рекорд у них рекорд как у Италии, Испании и Германии вместе взятых...
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дальше всех по выздоровевших пошли сербские братушки руцких - ни одного. зато умерло уже 60. хароших советов видно им старшие братушки надавали ))
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Трамп заявил, что ВОЗ - сборище идиотов, которых он больше не финансирует.
Лучше вкладывать деньги в свою медицину.
Сначала они встали на рога, когда Трамп предлагал запретить пассажирское сообщение с Китаем, потом рекомендовали лекарства, от которых больным становилось только хуже.
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я седня случайно нашел ссылку на ютьюб. Интервью дает врач, профессор Стефано Монтанари, которое опубликовали на канале byoblu24.
Оно неоднозначное (судя по количеству жмуров-макароннтков), но, как врач, скажу, что во много (и очень) с этим доктором согласен.
вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=tC84wONn1ZA
Мало того, мне стало интересно, что в комментах думают по этому поводу сами итальянцы. Среди прочего нашел вот такой коммент, перевел с помощью гуглопереводчика и вот, что получилось (пост будет довольно длинным) Количество зараженных и умерших от коронавируса в Италии снижается - Цензор.НЕТ 3597
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Алессио Томаселло2 недели назад (изменено)Привет, меня зовут Алессио Томаселло. Я учусь на
курсе по биологии в Университете Катании, а также проучился 4 года на курсе,
который он заканчивает по химии и фармацевтическим технологиям.Я - человек, который не терпит жизни во лжи,
особенно если она выдана предполагаемыми властями, которые должны защищать
гражданина.После интенсивных исследований по этому вопросу я
узнал о фактах, о которых должен знать каждый.1) Так называемый тест ПЦР с помощью ОТ-ПЦР является
научным мошенничеством и никогда не подтверждался золотым стандартом при
выделении вирусов любого типа.На самом деле, секвенирование и сравнение
генетических последовательностей осуществляется путем сравнения, всегда
выполняемого в первую очередь с rt pcr.Эта статья подтверждает это в случае вирусной
короны,https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/coronavirus-scoperta-a-trieste-ricercatori-dell-icgeb-lo-hanno-isolato-eiquenziato.html вместе с администрацией американского CDC,
которая признает, что ПЦР не может использоваться в качестве диагностического метода
для обнаружения covid19.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/rt-pcr-detection-instructions.htmlИ из исследовательского отдела китайского
правительства в области биологических наук, который признает, что тест может
дать 80% ложных срабатываний в асимптоматике, но у нас нет исследований по
симптомамhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832Вот некоторые из соображений, которые я опубликовал
в своем заблокированном профиле Facebook. В дополнение к проекту моей дипломной
работы, которая вносит большой вклад в обсуждение.Насколько я понимаю, наиболее важные аспекты,
которые следует подчеркнуть:2) серьезная пневмония, положительная реакция на
предполагаемый тест covid19, который все несет клинические признаки так
называемых поражений альвеол матовым стеклом, и они могут быть наложены на те,
которые вызваны мелкой пылью, особенно при наблюдении, что повреждение
описывается как аутоиммунное начало.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2210971719005287&id=1000027744028044) Существует любопытное совпадение между наиболее
пострадавшими районами мира и уровнями PM 10 и PM 2,5 в воздухе.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2209462979156161&id=100002774402804https://fabristol.wordpress.com/2020/03/11/perche-la-mortalita-italiana-per-coronavirus-e-cosi-alta-questo-potrebbe-essere-il-motivo/3) Согласно данным EMA, лекарства, используемые для
лечения положительных и симптоматических результатов теста, могут вызывать
инфекции верхних дыхательных путей и не должны применяться в случае острых
инфекций.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2206249439477515&id=100002774402804https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2194718397297286&id=1000027744028044) Существуют научные исследования, которые
показывают корреляцию между прививками против гриппа и обострением инфекций в
дыхательной системе.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2206272856141840&id=1000027744028045) Существует любопытное совпадение между наиболее
пострадавшими районами и установкой новых сетей 5G.https://www.5gmobile.it/5g-mobile-lodi/https://www.repubblica.it/economia/rapporti/mondo5g/rete-per-italia/2019/12/06/news/il_5g_di_tim_arriva_in_lombardia_prima_accensione_all_autodromo_di_monza-242748211/http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2020/02/06/coronavirus-negli-ospedali-di-wuhan-arrivano-i-robot-5g-_10e77fdd-330b-40f3-bc28-
569c9ef6e9d0.html6) Назначение противовоспалительных препаратов,
кортизона и тахипирина усугубило симптомы так называемой ковидной пневмонии.https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/coronavirus-ibuprofene-ministro-sanita-francese/7) Решение Министерства здравоохранения
Великобритании не создавать запретов в стране является очевидным
доказательством того, что апокалиптические сценарии, предложенные институтом
превосходного здоровья, которые утверждают, что смертность составляет 1%,
являются ложными.Как следствие, сравнение с летальностью
скандинавских стран и Германии ниже, чем у итальянских, в 10 000%Более того, наблюдая за ситуацией в Индии, весьма
соприкасающемся с Китаем государстве, с высокой плотностью населения, в которой
на данный момент есть только 100 случаев позитивности к тесту, не блокируя
какую-либо активность в крупных городах.8) Если причина была заразной, а вирус циркулировал
в Италии с января без ведома всех, то неясно, почему в провинции Катания, где
была третья по величине па
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чуть позже нашел краткий перевод интервью:
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Всі розмови про вакцину в цих умовах - шахрайство світового масштабу. Він так швидко мутує, що ми за ним не вженемося, створюючи вакцини. До того ж від цього типу вірусів не можна зробити щеплення. Ну зробиш щеплення, і можеш 200 раз їм перехворіти. На нього не проводиться імунітету! Якби я 50 років тому сказав своєму науковому керівнику про можливість прищепитися від коронавірусів, він би мене викинув за двері.
Вакцини від вірусів ГРВІ - це геніальна ідея і брехня фармакологічного бізнесу. Я впевнений, закінчиться тим, що нас зобов'яжуть усіх зробити щеплення, і зароблять на цьому свої мільярди.
Звідки вантажівки з трупами? Чому стільки померлих? Причина - в зруйнованій медичній системі Італії. Колишня система впоралася б з навантаженням. Те, що я спостерігаю зараз, - якийсь апофеоз маразму. Нами керують «капітани Скеттіно», які абсолютно не розуміють, що творять. Або ж прекрасно розуміють і знають свою ціну.
Компетенція керівників вкрай низька. Навіщо потрібні гумові рукавички? Навіщо ці маски? Рукавички шкідливо діють на природний захисний бар'єр шкіри. У нас дуже розумна шкіра! Маски - взагалі смішно! Для здорової людини це - все одно, що поставити паркан з палиць проти комарів. Навколо нас мільярди мільярдів вірусів. І якщо поруч з вами є коронавірус, маска вас взагалі не захистить. А якщо людина хвора, то їй цю маску треба міняти кожні 2-3 хвилини. Інакше це теж не має сенсу.
Люди не повинні сидіти по домівках, в страху і без руху. Люди повинні рухатися, гуляти на сонці, зараз авітаміноз. Уряд своїми заходами вкрай шкодить здоров'ю населення. Навіть якщо людина безсимптомно переносить вірус, тобто по суті є здоровою, а їй кажуть, що вона хвора, то це позначиться на її здоров'ї. Як і на здоров'я всіх тих, хто зараз заляканий сидить по домівках, не отримуючи вітаміну D, ведучи малорухливий спосіб життя, знаходиться в невизначеності за своє майбутнє. Я вважаю, що група ризику - пенсіонери - теж повинні спокійно виходити на вулиці, вести свій нормальний спосіб життя.
Життя під замком вб'є більше, ніж коронавірус. Хоча, можливо, це і є мета. Ми ж знаходимося по той бік абсурду, сказав доктор Стефано Монтанари.
Є важливий момент. Це - економіка. Зараз все закрито, крім біржі, а мільйонери можуть скупити за дуже низькими цінами ласі підприємства. А коли буде дано сигнал закінчити «операцію», то вони раптово опиняться власниками величезних маєтків. Мільйонери стануть мільярдерами, багаті - надзаможними, а середній клас - жебраками.
«Я вважаю, що все було влаштовано заради цього. І заради майбутнього мільярдного прибутку від нібито чудовою вакцини. Вакцини від мінливого вірусу, від якого не може бути імунітету, а значить, не може бути і вакцини ... », - сказав професор.
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1 квітня - дурня всесвітня! Це було написано саме першого
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от ты - точно дурень. Видео смотри. В первом посте есть ссылка. Видос от 19 марта. Ты, случаем, не проффесионал из зеко манды?
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Ну хорошо представим что он прав. Но ведь вирус есть и люди от него мрут. Даже в обеспеченных странах. Что делать?
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Эти вирусы всегда были и будут. Как и многие-многие другие.
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То, что он прав - сомнений мало. А вот трупаки... Я бы объяснил это мутацией, в следствии которой и появился какой-то злоегучий штамм. Ни разу в жизни не прививался от гриппов и, слава Богу, не болел. Учитывая, как настойчиво предлагают вакцинацию (бесполезную) закупленными неизвестно у кого вакцинами, есть веские основания отказаться, хоть я и врач Кількість заражених і померлих від коронавірусу в Італії знижується - Цензор.НЕТ 4266
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Да, про ПЦР тесты то же самое мне говорили израильтяне, почти дословно: неудачный эксперимент, люди над этим безуспешно бьются много лет. В Израиле ищут только антитела. Про разные хинины и антивВИЧ - препараты - тоже: нет никакой связи.
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Существует любопытное совпадение между наиболее
пострадавшими районами и установкой новых сетей 5G.

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Кількість заражених і померлих від коронавірусу в Італії знижується - Цензор.НЕТ 2097
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эт точно... но здоровья эти вышки (как собсно, все излучатели) не добавляют 100% Кількість заражених і померлих від коронавірусу в Італії знижується - Цензор.НЕТ 651
Распространять - не распространяют, конечно, но условия благоприятные создавать могут. Там, во втором посте (переведенном) есть ссылка об этом
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И как бы про между прочим...сухие цыхверки статистики: ежегодно от пневмонии в мире умирало и умирает более 2 миллионов человек...В Украине ежегодно помирает от пневмонии более 5 тысяч человек...
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думаю, намного больше!
Ибо часто пневмонию выставляют как диагноз сопутствующий.
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Что же там случилось Игорь?Не томите душу!
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Что же там случилось Игорь?Не томите душу!
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25 тыс на 17тыс Это 60% -40% То есть на сегодня 40% умерли .Какая статистика? чтобы не говорили про какие-то 2-5% смертности
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Лапшутники,идите *****,тока шо переплыл ла-франш,хух.. ,ахфаковцы вполне отстали,хай гезунд камута
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плыви на север.. в Гренландии вируса кажуть нема Количество зараженных и умерших от коронавируса в Италии снижается - Цензор.НЕТ 5851
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Нормальное явление. Переболело более 15% населения + карантинные меры, процесс пошел на спад.
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Переболело 0,25% населения. Так что пока срабатывает только карантин.
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