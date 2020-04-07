 Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму

Про це сказано в заяві посольства Великої Британії в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Плани РФ закликати і незаконно перевезти 3300 молодих кримчан через міждержавний кордон у Росію нахабно порушують міжнародне право. Велика Британія закликає Росію негайно припинити порушення прав людини на українській території", - сказано у твіті.

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У посольстві США заявили про підтримку України.

"Ми приєднуємося до МЗС України і також засуджуємо призов жителів Криму на військову службу Росії. Крим - це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно і повною мірою покинути територію України і припинити порушення прав людини в Криму", - сказано в заяві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти рішення окупаційної російської влади в Криму провести "весняний призов" в армію РФ і вимагає скасувати його.

За даними МЗС, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження "військової служби" майже 3,3 тисячі осіб.