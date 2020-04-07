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Все про:Велика Британія (1175) Крим (8953) посольство (392) призов (193) США (6407)

 Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму

Рішення Російської Федерації про "весняний призов" в окупованому Криму порушує міжнародне право.

Про це сказано в заяві посольства Великої Британії в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Плани РФ закликати і незаконно перевезти 3300 молодих кримчан через міждержавний кордон у Росію нахабно порушують міжнародне право. Велика Британія закликає Росію негайно припинити порушення прав людини на українській території", - сказано у твіті.

Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила весняний призов в окупованому Криму 01

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У посольстві США заявили про підтримку України.

"Ми приєднуємося до МЗС України і також засуджуємо призов жителів Криму на військову службу Росії. Крим - це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно і повною мірою покинути територію України і припинити порушення прав людини в Криму", - сказано в заяві.

Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила весняний призов в окупованому Криму 02

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти рішення окупаційної російської влади в Криму провести "весняний призов" в армію РФ і вимагає скасувати його.

За даними МЗС, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження "військової служби" майже 3,3 тисячі осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187451
 
   
 Топ коментарі
 
все должны служить...
когда Московия посылала на убой своих в Чечне, Грузии и далее везде, - они кричали в мирной Украине - Расея! Расея!
пускай теперь в Сирию едут...
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станция скорой помощи в Фряново (60 км от Москвы) во всеоружии принимает вызов по борьбе с пандемией.

Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила "весенний призыв" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2044
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Им пофик на тот СВИФТ а Западу убытки . Лучшая мера -прекратить покупать у них газ и нефть + низкая цена на рынке
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цікаво, це думка посольства США чи вони хоча би погоджують це з Державним департаментом США?
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вы не быкуйте! ватникам еще 75лед-бабеды проводить.
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я і не бикую. Просто хочеться узнати про рівень.
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СВІФТ їм закрийте.. трєбуют ані... від Бритів такої тупізни не чекав.. а Трамп ще та зараза
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Им пофик на тот СВИФТ а Западу убытки . Лучшая мера -прекратить покупать у них газ и нефть + низкая цена на рынке
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Всё так ! Нужно чтобы нефть была по 10-15 баксов, хотя бы пару лет. И режим пуйла сожрёт сам себя.
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Великобритания призывает Россию немедленно прекратить нарушение прав человека на украинской территории", - говорится в твите.Источник: https://censor.net.ua/n3187451
На фейсбуке и в одноклассниках не забудьте запостить, иначе не сработает
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какой прекратить, ннада увеличить и ускорить.
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все должны служить...
когда Московия посылала на убой своих в Чечне, Грузии и далее везде, - они кричали в мирной Украине - Расея! Расея!
пускай теперь в Сирию едут...
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лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал должен быть закопан любой ценой, при любых раскладах и дагаваренностях.
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станция скорой помощи в Фряново (60 км от Москвы) во всеоружии принимает вызов по борьбе с пандемией.

Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила "весенний призыв" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2044
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Прежде чем смеяться вспомни, есть ли в твоём селе станция скорой помощи. Любая. Хоть в шалаше Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1134
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Разница в том, что лаптеногие позиционируют себя самой великой страной мира.
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Может, в каком-то селе у нас и нет. Вот только у них эта станция одна на всю область.
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На всю нищую Московскую область? Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6975 Я сейчас расплачусь
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Нашел козюлину, и запостил, . пусть и не в тему. Ты уже десятый за сегодня, старший приказал?
Вот больница Фряново. (ссылка) Это поселок 10 000 человек.
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у...а что это за страны то такие...их влияние на россию уже давненько закончилось и не только на нее...что они могут? уже давно ничего кроме дать денег или не дать...а как они могут влиять на тех кому деньги не нужны???да никак...кроме как они влияют последнии 6 лет...озабоченностями...и т.п...
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та да...еще в 90 закончилось Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3515.как перестали ножки буша возить.
но скоро опять влияние возрастет...кушать лаптям чего то надо будет
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Вы поинтересуйтесь сколько продовольствия экспортирует РФ, и какой там рост за последние 5 лет. Недавно в США 100 тонн мороженого продали. Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7426
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"Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 1 апреля 2020 года оформили документы на экспорт мороженого в США.
Как сообщает ведомство, в Соединенные Штаты Америки было отправлено 10 партий мороженого весом 111 тонн" Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3747 Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3747 Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3747
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На кой хрен оно им сдалось ? В Штатах и своё мороженое классное. Например, Ben&Jerry - классический натуральный пломбир, очень вкусный. А если вспомнить историю - в своё время технологии производства мороженого в совок привёз Анастас Микоян, и привёз именно из США.
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пломбира шоле? Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7397то то я смарю кацапня все о пломбире хнычет Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8547.
ты в замкадье сьезди,поспрошай как жисть
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один якутский скульптор из своего мороженного материала мог только отсыпать.
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якутское гамно. традиционные якутские промыслы.
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Krychek

Завидуй проклятая Омерига!
Продуктовый набор малообеспеченным в Карелии.
Город Питкяранта.
На две недели две сосиски!
Тучные годы прошли.

Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8816
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это фейк. в оригинальном ещё и жук в пакете с мукой )))
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А у нас бы многие были рады и такому бесплатному набору. Но не дают. Ха-ха, смишно Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1817
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вам там китайцы летающими собаками помогут, хозяева ваши как никак ))).
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повезло тебе, у самого пертасяна училосо )))))
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им франция поможет национальными деликатесами. "ножками макрона" ))
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Нужно чтобы правительства этих всех решительных стран решительно потребовали от короновируса который нагло нарушает права человека прекратить жрать человеческие лёгкие и начать жрать друг дружку
И в конце коммюнике -,,Мы призываем короновирусы немедленно и в полной мере покинуть лёгкие и прекратить нарушение права человека на жизнь "

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На проблемы паРашские- чхать
хотел
Их же вирусы - их же косят
Никогда мы не будем
братьями

Даже если спасти папросят
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ход конем, тока вот чупарка шо то сдулся, ушел в самоизоляцию
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Для пророссийских крымчан, а таковых там 96%, это хорошая новость; а проукраинских призывного возраста почти нет.
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Хватит уже тут постить рашинскую пропаганду про 96% ! Ещё напиши, шо Крым "сам ушёл", а не оккупирован.
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Хотелось бы, чтоб это было только мокшанской пропагандой и чтобы утверждение о том, что половина крымчан настроены проукраински, не было украинской пропагандой...
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грустные рожи на фотке.. все понимают и жить хочется
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Щас как выразят озабоченность... москали там уже трясутся со страху и обязательно всё выполнят...
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Никакого прекращения призыва - вы с дуба рухнули?! Крысяне все 90-е просидели как мыши и ни в какие раша-помойки не стремились!! Очень им надо было в Чечне подыхать, как же! И от Крымской АЭС отказались - им проще было сосать с материка электричество, а облучаться - так пусть Украина облучается. Пусть Запорожье дышат гадостью всякой - а они курортная зона, извините!! Такая у них была логика всегда - сидеть на шее украинцев и петь песни про автономию.
Так что все правильно - пусть валят в кацапо-свинскую армию - там пушечное мясо всегда найдет свой конец.
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Украина должна защитить США и Великобританию от российской агрессии.
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Та ниче, сколько там баррель нефти сейчас?
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Чем меньше тем лучше, но ручной Трампушка не допустит...
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Та ну нафиг, я бы требовал шоб их сразу в Сирию и Ливию посылали именно Крымчан. Им же хоть камни с неба , особенно те которые после взрыва турецкой бомбы или фугаса на их рваные культяпки опадают.
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"Великобритания и США требуют," а чому ЗЕ не требует ? Це ж наші люди, їм воду хотіли дати. А зараз ще гірше, рашка їх забирає в свою армію на убой.
ЗЕ, тобі не шкода цих українців, "ето же дети, их там могут убить" ?
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Не по божески желать плохое молодым.Но! Пусть их родители горят в аду, не за воспитание,а за выращивание маленьких зомби-придурков, которых научили ненавить дом где они родились. И опять не по божески. Пусть их всех пошлют в Сирию повышать рейтиг маленького недоноска, и пусть их сделают инвалидами и трупиками.Пусть мамочки и папочки на своей змеиной шкуре почувствуют утрату сыновей.И ради чего? Ради, ***** спасай.! От кого,гниды??????
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