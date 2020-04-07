 Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму

Про це сказано в заяві посольства Великої Британії в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Плани РФ закликати і незаконно перевезти 3300 молодих кримчан через міждержавний кордон у Росію нахабно порушують міжнародне право. Велика Британія закликає Росію негайно припинити порушення прав людини на українській території", - сказано у твіті.
У посольстві США заявили про підтримку України.
"Ми приєднуємося до МЗС України і також засуджуємо призов жителів Криму на військову службу Росії. Крим - це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно і повною мірою покинути територію України і припинити порушення прав людини в Криму", - сказано в заяві.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти рішення окупаційної російської влади в Криму провести "весняний призов" в армію РФ і вимагає скасувати його.
За даними МЗС, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження "військової служби" майже 3,3 тисячі осіб.
На фейсбуке и в одноклассниках не забудьте запостить, иначе не сработает
когда Московия посылала на убой своих в Чечне, Грузии и далее везде, - они кричали в мирной Украине - Расея! Расея!
пускай теперь в Сирию едут...
Вот больница Фряново. (ссылка) Это поселок 10 000 человек.
но скоро опять влияние возрастет...кушать лаптям чего то надо будет
Как сообщает ведомство, в Соединенные Штаты Америки было отправлено 10 партий мороженого весом 111 тонн"
ты в замкадье сьезди,поспрошай как жисть
Krychek
Завидуй проклятая Омерига!
Продуктовый набор малообеспеченным в Карелии.
Город Питкяранта.
На две недели две сосиски!
Тучные годы прошли.
И в конце коммюнике -,,Мы призываем короновирусы немедленно и в полной мере покинуть лёгкие и прекратить нарушение права человека на жизнь "
хотел
Их же вирусы - их же косят
Никогда мы не будем
братьями
Даже если спасти папросят
Так что все правильно - пусть валят в кацапо-свинскую армию - там пушечное мясо всегда найдет свой конец.
ЗЕ, тобі не шкода цих українців, "ето же дети, их там могут убить" ?