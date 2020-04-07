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 Політика України
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Все про:банки (385) Геращенко Ірина (995) поправки (33) Європейська Солідарність (336)

 Депутати, які наплодили понад 16 тис. поправок, зривають ухвалення банківського закону цього тижня, а у Зеленського мовчать, - Ірина Геращенко

Так званий "антиколомойський" закон про банки, який є обов’язковою умовою для отримання програми МВФ, на цьому тижні очевидно не буде виноситися в зал.

Такий прогноз у своєму відеоблозі зробила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона також повідомила, що фракція подала до законопроекту лише 5 поправок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Банківський закон, ухвалення якого так потрібне для підтримки української економіки, складається з 16 тисяч 95 слів слів – і до цього закону протягом тижня подали 16 тисяч 397 поправок. До кожного слова – по поправці. Хто ж вони – автори цих поправок? В основному це – "слуги". Дехто з них подав по 4 тисячі поправок, по півтори тисячі. І мета тут абсолютно очевидна – заблокувати ухвалення цього закону або відтермінувати його на півроку", – зазначає Геращенко.

Вона застерігає, що подібні ігрища із законом можуть призвести до дефолту України. "Від дефолту точно виграють олігархи, які стоять за цими депутатами-авторами поправок, і точно втратять прості українці. Тому що дефолт – це гіперінфляція, це девальвація гривні, це дуже серйозний ріст безробіття", – прогнозує Геращенко.

Вона також звернула увагу на відстуність реакції з боку Офісу президента Зеленського, уряду та керівництва парламенту. Адже президент фактично контролює усі гілки влади, і мовчання є доволі красномовним. "Всі мовчать і роблять вигляд, що не знають, що ці 16 тисяч 397 поправок можуть просто заблокувати прийняття не тільки закону, а й отримання Україною такого необхідного кредиту МВФ", – наголосила Геращенко.

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Вона також нагадала, що у новому скликанні парламенту фракція "Слуга народу" постійно звинувачувала попередників у неефективності і вимагала обмежити кількість поправок до законопроектів.

"А що ми бачимо сьогодні? Наша фракція подала лише п‘ять – не п’ятдесят, не п`ять тисяч, а п`ять поправок до закону про банки. Так само, як до закону про землю ми подали тільки 37 поправок.

Тому що наша державницька відповідальна професійна позиція заключається в наступному: закони треба вдосконалювати. Для цього є процедура між першим і другим читанням, подання поправок – щоб вдосконалити, реформувати, покращити той чи інший законопроект", – зазначила Геращенко.

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"Але ми бачимо тут інше – законодавчий спам. І зловживають ним саме "слуги". І при цьому Офіс президента мовчить. Чому це відбувається? Ну, можливо тому, що тиждень тому просто були певні політичні ігрища, коли президент приїхав до парламенту, зробив красиву заяву, знявши маску – "прошу вас всіх, давайте приймемо ці закони, показавши таким чином нашим європейським партнерами, що ми рухаємося в сторону реформ і від олігархів". Насправді коли олігархи включили механізм своїх лобістів, то ніхто проти цього і не виступає. Принаймні публічно ми не чули", – зауважила Ірина Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187445
 
   
 Топ коментарі
 
Молчат, так снимают очередной видосик...смонтируют и мы все узнаем... Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8570
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Например персона с фамилией, похожей на похоронный марш
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Так ті виродки за коломойшу, їм пох на зейло!! не кажучи, за Народ України!!!
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Соевый дебил, а ты читал законопроект?
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Рыгва, а ты читал? Расскажи нам еще про то как шмаркли успели 16тыс правок внести в закон из 16 тыс слов?
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Моська трёх господ затявкала)))
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О давненько тебя зебилоид не было и пох что не по теме высрался, фамилию знакомую увидел рефлекс как у собачки сработал? ))
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Молчат, так снимают очередной видосик...смонтируют и мы все узнаем... Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8570
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Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6583

---Подойдёшь до Порошенко и стукнешь его
---А если он меня?
---А тебя то за что?
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А за землю они голосовали шо б же кредит кококококо мвф дало, значит не в кредите дело.
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ирке верещать не привыкать,
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Іра, а ти хотіла, щоб Єрмак щось сказав? Чи Зе відосік показав з цього приводу?
А, може, вистачить беніного "Вообще не обсуждал законопроект с Зеленским. Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука". https://censor.net.ua/n3187402
Щоб ми всі йому повірили...
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Ну значить узеленських ця видіимість бурхливої діяльності влаштовує
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У гаранта в зобу дыханье сперло ( как в басне "Ворона и лиса") Хозяева страны ( еще с времен правления Кучмы, отца основателя олигархическо криминальной системы), очередной раз показали что решают все они, а президенты это так.. марионетки. Захотели уголовника назначили, захотели конфетного барона, захотели даже клоуна. И только людишки думают что это они кого то выбирают на выборах.
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Тебя все таки олигархи заставили за Зе голосовать? как они это сделали? угрожали тебя убить?
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У Зєлєнскаво молчат.
Молчаніє ЗЕ-ягнят.
Ганнібал Лєктор підготовився до коронавіруса. Тоже в масці.
Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5212
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"Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок,.." = напевне Бєня почав платити за тарифом від кількості букв.Дійсно, від дефолту потерпають тільки прості люди, хто памятає 90 роки ? - пенсії затримували, купоно-карбованці знецінювались майже щомісяця, більшість підприємств не працювали, люди в основному виживали з присадибного господарства, рвались за кордон. А з іншого боку сформувалась олігархія - за пляхан міняли приватизац.ваучери та умовн.акції підприємств, голодна людина за десяток доларів віддавала акції досить таки прибуткових підприємств. Тобто потвори з СН разом зі своїм ЗЕпогоничем це слуги Бєні.
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Соевый дебил, а ты читал законопроект?
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каламоша рамажет зебила так же , как и Порошенко руками шестерок
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Чувак ты шо то попутал , я израильтянин ( хотя и украинского происхождения ) , а эти все твои соплименники - украинцы.
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Если засранцы у власти, они не могут не обосраться.
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Все проясняется как никогда, уроды захотели дефолта, и чухнут с бабосами за бугор, а народу 90-е еще покажутся сладним сном.
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мудрому нариду это пойдет на пользу...
снова вспомнит как готовить лебеду и искать колоски в поле...
по приколу будет...
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Ируська защитит своей грудью Украину. Особенно левой.
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ха .. я 5 років до цього чув цю саму буйню.. бач ти як карти лягли... Бувші стали теперішніми і навпаки.. і 30 років на манєже адні і тє же Депутати, які наплодили понад 16 тис. поправок, зривають ухвалення банківського закону цього тижня, а у Зеленського мовчать, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5910
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Похоже, что очень сильно влияние Коломойского на "слуг"и Зеленский просто бессилен и не способен на них повлиять,чтобы провести результативное голосование. Может и сам не может, или не хочет противостоять Бене и решил идти на дефолт.
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Под капельницами после запоя. Все как обычно.
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Теперь проще договориться с МВФ о реструктуризации, чем год мучаться с поправками! Бери Иришка Петра и Шмыгаля и дуй за бугор к партнерам, как это делал Сеня в 2015 году!
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Хто ж его отправит, он же хозяин Главзебила.
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прикриває петрухіну офшорну сраку за те що він витворяв з банками на пару з леркою ...
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Ирина Геращенко, полагаю, привыкла, что барин должен все порешать. Холопы всегда что-то ждут от барина.
Про разделение властей, вероятно, она ничего не слышала.
"Илита", мля...
Депутати, які наплодили понад 16 тис. поправок, зривають ухвалення банківського закону цього тижня, а у Зеленського мовчать, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2586
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