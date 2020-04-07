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 Політика України
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 "Ми за це не голосували. Це підробка документів", - "слуги народу" обурені зміною антикризового закону в частині звільнення від орендної плати

Під час техніко-юридичного обґрунтування в антикризовому законі скасування оренди для підприємців замінено на можливість скасування.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на співрозмовника у фракції "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

"Звільнення від сплати оренди для підприємств, які не працюють через карантин, є не обов'язковим, а лише можливим. Закон нічого не вирішує і фактично віддає на розсуд сторін питання звільнення від оренди. Ми за це не голосували", - заявив співрозмовник.

"Це підробка документів. Зміни було внесено під час техніко-юридичного обґрунтування, коли комітет дав документ на підпис Разумкову. Він не мав права цього робити, технічна правка не може змінювати зміст закону. Проголосували за одне, а Разумков підписав інше. Це злочин" , - підкреслив він.

Зазначається, що в проєкті антикризового закону, опублікованого на сайті ВР, відповідна норма звучала так: "З моменту встановлення карантину, запровадженого постановою Кабміну ... від 11 березня 2020 №211, і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього кодексу (Цивільного кодексу. - Ред.)".

Читайте також: Опублікований у "Голосі України" антикризовий закон містить норму, яка відрізняється від тексту на сайті ВР, про сплату оренди в період карантину

Підписана президентом та опублікована редакція відповідного закону змінила формулювання зі "звільняється" на "може бути звільнений".

Як пояснив виданню старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Енхбаяр, в такому випадку звільнення не є обов'язковим, а лише можливим.

За його словами, закон фактично віддає на розсуд сторін врегулювання питання і залишає невизначеність щодо офісних приміщень.

Глава економічного комітету ВР Дмитро Наталуха пояснив, що у старому формулюванні "залишався ризик випадково звільнити від плати за оренду всю країну і будь-яке майно. Тобто, не тільки малих і середніх орендарів, а й наймачів: державного майна, комунального майна, земельних паїв, житлових приміщень, рухомого майна (автомобілі та т.п.) і будь-якого іншого майна".

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Ухвалений закон №540-IX вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексу, Кодексу законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання виробництва та обсягу спирту етилового, коньячного і плодового" тощо.

1 квітня документ підписав президент Володимир Зеленський.

Пізніше стало відомо, що проєкт закону і підписаний главою держави документ відрізняються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187443
 
   
 Топ коментарі
 
Хе-хе. зелебобики умудрились наипать даже сами себя "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 2695
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подделка-переделка-перестрелка- перекличка - перековка..
как-то так..
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Дедушка тысячу не получил
шмайсер трофейный он зарядил
к РАДЕ смело он подошёл
очередь срезала кучу козлов
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третью строку предлагаю так :
"В зал сессионный ВР он зашёл"
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Хе-хе. зелебобики умудрились ******* даже сами себя
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Пошла ЖАРА ,похоже агония началась , "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 5126к счастью полагаю она будет недолгой ...
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лошки позорные, заплутаться в трех зубцах сможет далеко не каждый
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Дебилы проснулись............ дней 5 назад уже об этом писали.
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а, може, і добре, що "проснулись"... Бо ГПУ і ДБР на звернення нардепів https://censor.net.ua/ua/news - мовчать досі.
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обманули дурачков за десяток пятачков "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 7757
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Неужели кто-то из зебилов в состоянии помнить, за что они голосуют? Тем более, понять, о чем эти законы?
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Посадили Клерка и Он штампует законы . Спрашивается зачем нам 450 дармоедов которые еще и получают зарплату и только на туалетную бумагу тратят десятки тыс, после пожрать в столовой на шару.
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"Освобождение от уплаты аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, является не обязательным, а лишь возможным. А ещё говорят ,что украинский народ не евреи Источник: https://censor.net.ua/n3187443
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Украине нужно проситься не в ЕС ,а в Израиль "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 1996
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Зачем хитрому народу в каменный век,нужно идти к братьям, а советские монголо татары нам не братья "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 3075
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Зебіли проти зебілів! Що на це скажуть зебіли? "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 4202
"Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 7458
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Разумкову заплатили...
Чего возмущаться то...? "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 5312
Нормальная сделка..., может даже с подачи Ермака....
Что не так...?
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Круто,кретини навіть не розуміють що вони роблять.
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Мужчина без риска это сосиска...
Кручу верчу, запутать хочу...
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если карточки были вставлены значит голосовали, на табло был результат
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А яка реакція Офісу Генерального прокурора та Держбюро розслідувань на скаргу (депутатське звернення) фракції ЄС на фальсифікацію цього тексту закону (про боротьбу з коронавірусом)???
Адже зверненя було ще ЧОТИРИ ДНІ тому! - https://censor.net.ua/ua/news/3186708
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Голосують лише за назву закону. А ОПа вже потім текст підганяє.
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украинское ноу-хау... "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 1434
даже африканские вожди на такое не решаются...
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Там більша половина слуг і назву тих законів не читає.Їх в трускавецьких академіях того не вчили.
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Вот , уже есть кого посадить ! За подделку документов
Венедиктова - ФАС ,,,
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дурацкая норма, такие вещи должны решаться по согласию сторон
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Так посадить его надо это нарушение закона на высшем уровне.
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У березні 2020 року з Полтавського гірничо-збагачувального комбінату було відвантажено рекордний обсяг залізорудних окатишів (котунів) в 1,149 млн тонн.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.
"Обсяг відвантаження в 1,149 млн тонн - це 16 411 вагонів і 10 "маршрутів" щодня. Крім того, рекордний показник цього року на 37 тис. тонн перевищує попередній рекорд, який був поставлений в грудні 2016 року", - повідомив старший менеджер з логістики дочірнього підприємства "Ферротранс" Віталій Олійник.
За словами Олійника, експорт залізорудної сировини є основним джерелом наповнення бюджету країни.
"Тому, усвідомлюючи всю відповідальність, колектив ЗАТ "Полтавський ГЗК" виробляє, а ДП "Ферротранс" безперебійно транспортує високоякісні окатиші на світові ринки", - додав він.
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На прошлой неделе был Ермак и голосование ночью, три сессии депутаты в масках. Срочно нужна новая серия, 13 тысяч поправок скучно, хоть 113 тысяч
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Там в масках могут голосовать и Депутаты Госдуры "Ми за це не голосували. Це підробка документів", - "слуги народу" обурені зміною антикризового закону в частині звільнення від орендної плати - Цензор.НЕТ 1451
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подделка документов. когда в накладной до 10 дописали ноль. а в парламенте это гос зрада. так как по прнятому в вр живет вся страна
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это только малая часть всего, начиная от взяток в конвертах, заканчивая узурпацией власти.
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"возможно освобождение" - это ниачем, конечно...для освобождения по согласованию сторон никакой закон не нужен. Хорошо, что заметили вовремя подделку. Помнится, несколько лет назад был похожий скандал, когда проголосовали один текст закона, а на подписание отправился другой текст.
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