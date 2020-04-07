 "Ми за це не голосували. Це підробка документів", - "слуги народу" обурені зміною антикризового закону в частині звільнення від орендної плати

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на співрозмовника у фракції "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ.
"Звільнення від сплати оренди для підприємств, які не працюють через карантин, є не обов'язковим, а лише можливим. Закон нічого не вирішує і фактично віддає на розсуд сторін питання звільнення від оренди. Ми за це не голосували", - заявив співрозмовник.
"Це підробка документів. Зміни було внесено під час техніко-юридичного обґрунтування, коли комітет дав документ на підпис Разумкову. Він не мав права цього робити, технічна правка не може змінювати зміст закону. Проголосували за одне, а Разумков підписав інше. Це злочин" , - підкреслив він.
Зазначається, що в проєкті антикризового закону, опублікованого на сайті ВР, відповідна норма звучала так: "З моменту встановлення карантину, запровадженого постановою Кабміну ... від 11 березня 2020 №211, і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього кодексу (Цивільного кодексу. - Ред.)".
Підписана президентом та опублікована редакція відповідного закону змінила формулювання зі "звільняється" на "може бути звільнений".
Як пояснив виданню старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Енхбаяр, в такому випадку звільнення не є обов'язковим, а лише можливим.
За його словами, закон фактично віддає на розсуд сторін врегулювання питання і залишає невизначеність щодо офісних приміщень.
Глава економічного комітету ВР Дмитро Наталуха пояснив, що у старому формулюванні "залишався ризик випадково звільнити від плати за оренду всю країну і будь-яке майно. Тобто, не тільки малих і середніх орендарів, а й наймачів: державного майна, комунального майна, земельних паїв, житлових приміщень, рухомого майна (автомобілі та т.п.) і будь-якого іншого майна".
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Ухвалений закон №540-IX вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексу, Кодексу законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання виробництва та обсягу спирту етилового, коньячного і плодового" тощо.
1 квітня документ підписав президент Володимир Зеленський.
Пізніше стало відомо, що проєкт закону і підписаний главою держави документ відрізняються.
как-то так..
шмайсер трофейный он зарядил
к РАДЕ смело он подошёл
очередь срезала кучу козлов
"В зал сессионный ВР он зашёл"
Чего возмущаться то...?
Нормальная сделка..., может даже с подачи Ермака....
Что не так...?
...
Кручу верчу, запутать хочу...
Адже зверненя було ще ЧОТИРИ ДНІ тому! - https://censor.net.ua/ua/news/3186708
🤣🤣
даже африканские вожди на такое не решаются...
Венедиктова - ФАС ,,,
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.
"Обсяг відвантаження в 1,149 млн тонн - це 16 411 вагонів і 10 "маршрутів" щодня. Крім того, рекордний показник цього року на 37 тис. тонн перевищує попередній рекорд, який був поставлений в грудні 2016 року", - повідомив старший менеджер з логістики дочірнього підприємства "Ферротранс" Віталій Олійник.
За словами Олійника, експорт залізорудної сировини є основним джерелом наповнення бюджету країни.
"Тому, усвідомлюючи всю відповідальність, колектив ЗАТ "Полтавський ГЗК" виробляє, а ДП "Ферротранс" безперебійно транспортує високоякісні окатиші на світові ринки", - додав він.