 "Ми за це не голосували. Це підробка документів", - "слуги народу" обурені зміною антикризового закону в частині звільнення від орендної плати

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на співрозмовника у фракції "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

"Звільнення від сплати оренди для підприємств, які не працюють через карантин, є не обов'язковим, а лише можливим. Закон нічого не вирішує і фактично віддає на розсуд сторін питання звільнення від оренди. Ми за це не голосували", - заявив співрозмовник.

"Це підробка документів. Зміни було внесено під час техніко-юридичного обґрунтування, коли комітет дав документ на підпис Разумкову. Він не мав права цього робити, технічна правка не може змінювати зміст закону. Проголосували за одне, а Разумков підписав інше. Це злочин" , - підкреслив він.

Зазначається, що в проєкті антикризового закону, опублікованого на сайті ВР, відповідна норма звучала так: "З моменту встановлення карантину, запровадженого постановою Кабміну ... від 11 березня 2020 №211, і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього кодексу (Цивільного кодексу. - Ред.)".

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Підписана президентом та опублікована редакція відповідного закону змінила формулювання зі "звільняється" на "може бути звільнений".

Як пояснив виданню старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Енхбаяр, в такому випадку звільнення не є обов'язковим, а лише можливим.

За його словами, закон фактично віддає на розсуд сторін врегулювання питання і залишає невизначеність щодо офісних приміщень.

Глава економічного комітету ВР Дмитро Наталуха пояснив, що у старому формулюванні "залишався ризик випадково звільнити від плати за оренду всю країну і будь-яке майно. Тобто, не тільки малих і середніх орендарів, а й наймачів: державного майна, комунального майна, земельних паїв, житлових приміщень, рухомого майна (автомобілі та т.п.) і будь-якого іншого майна".

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Ухвалений закон №540-IX вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексу, Кодексу законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання виробництва та обсягу спирту етилового, коньячного і плодового" тощо.

1 квітня документ підписав президент Володимир Зеленський.

Пізніше стало відомо, що проєкт закону і підписаний главою держави документ відрізняються.