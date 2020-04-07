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 Суспільство
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Все про:Аваков (1539) Гідропарк (14) затримання (3139) Кабмін (4039)

 "Виконавча влада вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента", - плавець із Гідропарку Бур'янов

Затриманий у столичному Гідропарку 21-річний киянин Валентин Бур'янов, який переплив Дніпро, пояснив свій вчинок тим, що має конституційне право, яке у нього ніхто не може забрати.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Моя основа мета в тому, що я від народження маю права і свободи, які ніхто, жоден Аваков, чи якісь шмигалі і весь Кабмін не може у мене відібрати. Таким чином, яким зараз відбуваються ці протиправні постанови, антиконституційні постанови - в цьому я бачу пряме порушення своїх конституційних прав. І виконавча влада користується пандемією коронавірусу", - сказав Бур'янов.

"Я не можу просто так сидіти вдома і спостерігати, як Аваков і його банда роблять таке з суспільством. Банда я кажу прямо, тому що правоохоронці, які чинять правопорушення не є правоохоронцями, а є зловмисниками, злочинцями, бандитами", - додав він.

Киянин розповів, що під час затримання у Гідропарку правоохоронці не складали протокол про вчинення ним адміністративного порушення, а зробили це вже в райвідділі.

"Навіть якщо взяти їхню тезу про те, що постанова Шмигаля і компанії може скасувати Конституцію, то навіть при цьому, якщо це адмінпротокол, вони не мають права мене зв'язувати і везти в райвідділ", - сказав Бур'янов.

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Він розповів, що суд у його справі перенесли на 12.00 15 квітня.

"Це потрібно для того, що адвокатам, як і мені, потрібно ознайомитися з матеріалами справи, які я, фактично, в очі не бачив. Що там злочинці могли мені інкримінувати і в чому вони мене звинувачують - я теж не знаю", - розповів він.

Крім того, за словами Бур'янова, необхідність перенесення засідання також зумовлене ​​тим, що до матеріалів справи він хоче додати близько 2,5 годин аудіозапису та багато відеозаписів.

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Відповідаючи на запитання про те, чи збирається він надалі влаштовувати акції щодо інших дій чи рішень влади, з якими не згоден, Бур'янов зауважив:

"Звичайно, я не бачу інших методів боротьби з такою негласною диктатурою, яку зараз хочуть встановити. Тому що я вважаю, що я, як громадянин відповідальний за ту жахливу об'єктивну реальність, яку зараз створює виконавча влада, яка взагалі не є легітимною. Тому що я її не обирав. Я не обирав ні Шмигаля, ні Авакова. Просто є виконавча влада, яка вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента, яким, на мій жаль і переконання, здається, маніпулюють не ті люди, які мають".

Нагадаємо, вчора поліція затримала хлопця, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187440
 
   
 Топ коментарі
 
Наступил тот день, когда ходить пешком по улице дороже, чем ездить пьяным за рулём.
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Слышу речь не мальчика, но мужа, народ пацану всего 21 год, МОЛОДЕЦ!
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Молодец, он сделал вчера мой день, у меня нет такой смелости и лишних 17000 грн.
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Геном Коронвируса на сегодня не определен ни в одной стране мира.А это значит лекарств от него НЕТ...,реклама о якобы выздоровевших чистая туфта.
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От вирусов вообще никаких лекарств нет. С вирусом борется иммунная система. Лечение симптоматическое, то есть для облегчения состояния, не больше.
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Массовость никому не нужна ,потому что народ сможет заразить "Слуг народа"и их прислугу "Виконавча влада вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента", - затриманий у столичному Гідропарку Бур'янов - Цензор.НЕТ 7160
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Уся "хєрня" вже давно зроблена , а точніше не зробленно те , що могло бути на 100 порядків більш ефективнійшим и дешевим за наслідками .
Замість того, що "повертантів" заховати й перевіряти 2-3 тиждня . Та хоч й 100 тисяч .
Зараз заблокували 36 млн. усіх .
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Ой, присудить 15 суток и 51000 грн штрафа, сразу поумнеет бык
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было бы очень показательно, что бы этот долбоящер приболел вирусняком
присел бы на жопу по жизни, слишком умный!!
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И об этом...Полицейские вызвали на допрос ветерана АТО. Его подозревают в измене Родине...Инсайдер заявляет, что это вообще нонсенс потому что мариуполец - настоящий украинский патриот, был первым кто выходил на рытье окопов, участвовал общественном формировании "Мариупольская дружина", а после ушел на фронт и был разведчиком. До войны работал на ММК Ильича и, отслужив в армии, вернулся на завод.Может коммунисты ММК Ильича решили посадить его с помощью наклёпа и при помощи местной полиции,где вся власть говорят там подчиняется партии Новинского - Медведчука, наверное его как Стуса в тюрьме ....
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чуть тронь кого - сразу настоящий патриот, герой АТО...
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Не понимаю почему человек в одиночестве не может прогуляться по парку?
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потому что в европах тоже не гуляют, своего ума нет, арендуют европейский разум
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какой-то треш.... - уговаривай вас дятлов поберечь себя, свобооода, конституууция...дИбилы
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ну так лев в зоопарке заразился, вчера новость была, и кошки с собаками заражаются, передают вирус, и вообще это ж-ж неспроста, выдадут постанову усыпить всё живое, чтоб друг друга не заражало
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лев в зоопарке заразился

****************
Бачте, лев дотримувався самоізоляції-обсервації, і все одно заразився.
А був би він у Гідропарку на волі, такого б нізащо не сталося. )))
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Сиди дома, меняй себе памперсы. Другие за себя сами решат.
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там 1 поліцай має висіти.. але він дуже любить Італію, а Італія його
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Интересно узнать за кого он голосовал... ???
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Видосики тут - https://t.me/PanVatan
Пан Ватан - http://www.youtube.com/c/PanVatan
Основной канал - https://www.youtube.com/ГордонШамвей
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посмотри скрыпина он там все сказал и про зеленую уродину и овсей шобле
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А этот Дятел не хочет выразить свой протест работой волонтером в в госпитале для инфицированных коронавирусом?
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Что-то мне подсказывает, что при следующем президенте будут преследоваться мусора, нарушившие права человек а в Украине.
Майдан так ничему и не научил : преступные приказы не должны выполняться.
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И у нас в отличие от России есть документ, его подписали много людей, их и будут привлекать к ответственности. ***** поступил хитрее, нет ни указа, ничего, только обращение по тв - делайте что хотите.
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А я знаю чего он добивается. Ради чего мерз в одних трусах, рискуя отхватить воспаление. Половина "обосревателей" на Эхе Москвы таким способом сделали себе карьеру.
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так забери его к себе в слуги каломойского!
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Всегда похвально ,когда в здоровом теле не только здоровый дух ,но и ясный ум .
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Назвати дебілом чи тупим не можу, але і розумним також. Вже одно ,що він "навішує" ярликі на державну службу заслуговує покарання. На жаль таких ідіотів багато. Всі йому зобовязані ,а він нічого.
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Он как гражданин имеет право пойти волонтёром в больничку. Почему он не хочет это право отстоять?
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Не активистово это дело. Вот отп...идть кого или на митинге поорать - другое дело.
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С одной стороны он прав. Видим прямое нарушение конституционных прав человека государством.
С другой стороны, его слова, типа я за них не голосовал, поэтому... детский сад какой то.
А есть еще и третья сторона. Человеческая. Ну какого хрена шляться и распространять вирус?! Ты ведь не знаешь. болен ты, или нет!
Так вот, чисто по человечески, ты, Бурьянов, козел!
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це логіка шизофреніка .Сірьога....
так чіста па чіловеческі...
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Роман Донік

Всего мало. Особенно в
Александровской больнице.
А всех много. Всего на всех не хватит.
Поэтому без
очереди в инфекционную больницу, только слуги народа.
А остальным - пейте
противовирусное и умирайте.
"Украина готова к эпидемии" В. Зеленский.
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Главное, спасти Хорошковских и "слуг"-уродов.

Умершему от коронавируса 30-летнему киевлянину дважды отказали в госпитализации - жена.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/umershemu-ot-koronavirusa-30-letnemu-kievlyaninu-dvazhdy-otkazali-v-gospitalizacii-zhena-1494455.html
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Халатність лікарів. Було б не чекати, а у перший же день самим їхати в Олександріївську лікарню.
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почему только в Александовской? Чем она особенная?
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Данная больница назначена опорной для приема пациентов с коронавирусом в Киеве.

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Бурьянов - дурак, но свободу ему однозначно.. он ни в чем не виноват и Конституция тут первична. Всё же мне бы не хотелось видеть десятки трупов на улицах моего города из-за бурьяновых и им подобных, которые просто пользуются законами в форсмажорных обстоятельствах
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В америке дурачка вальнули бы и оставили в реке на корм рыбкам.
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Молодець киянин! Виставив на посміховисько рюкзакова і всю зекоМанду. З його боку це була провокація, щоб показати абсурдність деяких дій влади, а тупа ментура на це повелась і вийшло шоу клоунів квартал 95 на гідропарку.
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