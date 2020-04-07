 Закликаємо Кличка не відключати ліфти в рамках боротьби з коронавірусом у Києві, - "слуга народу" Тищенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Тищенко зазначив: "Але сьогодні вже звернулося кілька десятків жителів, з цікавою проблемою - кажуть Кличко-мер збирається відключати ліфти в будинках...
Закликаю міську владу не робити таких кроків, які шкодять мешканцям.
Ми допомагаємо всім, хто до нас звертається. Робимо все, щоб люди похилого віку залишалися вдома і мали все необхідне.
А що робити тим стареньким, які навіть телефону не мають і мають самостійно ходити по хліб? А як швидка потрапить до хворого?
Про людей на візках у столиці взагалі ніколи не думали!
Краще займіться контролем виконання протиепідемічних заходів і забезпечте комунальні компанії всім необхідним, засобами для дезінфекції, зокрема".
Игнорировать пожизненно!
И видимо много таких у слуг
Пока нормальные мэры типа Кличко занимаются борьбой с вирусом, дебилы- мачо пистят с экранов через скайпы. В дорогих респираторах
Что в ГОСРЕЗЕРВЕ делается- боитесь народу сказать ИБО ВЫНЕСУТ ВАС НА ГИЛЯКИ
і це питання на рнбо ніхто не підіймає.
ще до голоду Вкраїну доведуть, не смішно вже...
Я смотрю прогноз погоды - ни капли
Снега не было ,дождя нет
А озимым как ?
Зебилы ( фотографы и манекенщицы) дорвались до брендовых шмоток и за конверты продают Украину
В ДНИ, когда Украина пытается выжить, эти дурочки несут какую-то ПРИМИТИВНУЮ ЕРЕСЬ С ЭКРАНОВ, бо ни опыта ни компетенции у них НЕТ
ЗЕБИЛЫ выбрали зебилов
Сейчас надежда только на мэров - хорошо шо зебилы до них не добрались
А то была бы полная ж ...
то нісенітниці для дурників.
Им зебилые показали фак!
...
Кличко, закрой ему рестораны 😀😀😀
Это за него Лео писал, что он грабит бюджет Киева? Еще метит на кресло мэра в Киеве?
Зебилы, вы хоть понимаете, что вы привели к власти?
Призываю городские власти не делать таких шагов, которые могут опровергнуть вывод о депутате-дураке!⠀
мы наблюдаем с провинций....
Пусть в Раде все отключит - пора новую выбирать
интересно смотреть как нагибают киян боксер и блазень...
что то есть в этом от Армагеддона...
ЧТО от них требовать - в Раду выбрали примитив - они о государстве думать не будут
у них посевная - это типа... как колядник кабинет "засевал" ))))
там такая путаница в понятиях ))))
Оно канешно тяжело понять с двухэтажной виллы зачем одно и другое.
Тьху
Но вот Калашников один раз и не впопад и очень подобстранстно до хАзяина открыл варежку -- результат : сломанная челюсть ?! Витю не ипала "отмазка" - типа хотел лишний раз лизнуть . Нагадил -- гипсуй челюсть .
Иногда думаешь , шо может и "Слухам" нужно внедрить подобную технологию ...
Но кто будет сие исполнять - красава Пьер сам любитель что-то такой писдануть , шо сразу сомнение , мол а был ли аттестат зрелости ?!
Людям стареньким буде важко але саме вони у найризикованішої й групі