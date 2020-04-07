 Розслідування справи про напад на журналіста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Про це Цензор.НЕТ повідомив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Також призначено службове розслідування щодо поліцейських, які своєчасно не внесли відомості про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Розслідуванням цього кримінального провадження займається Дарницьке УП ГУНП в м.Києві, - розповів він. - Поставили завдання щотижня звітувати про хід слідства".

Як раніше повідомляв "Цензор.НЕТ", журналіст Роман Груша став жертвою нападу банди підлітків. Він зазнав численних важких травм голови. Напад стався увечері 27 березня в Дарницькому районі Києва.

Як повідомив журналіст на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", він переніс операції і попереду тривала реабілітація.

"Отже, друзі, поспішаю поділитися хорошими новинами. Я живий, переніс операції: пластини поставили, роздроблені кістки обличчя максимально зібрали. Тепер у мене попереду тривала реабілітація, але найстрашніше вже позаду", - написав він.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, про напад журналіст відразу повідомив у поліцію, але Дарницьке управління поліції не внесло відомості в ЄРДР. Кримінальне провадження було зареєстровано прокурором Київської місцевої прокуратури №2 після того, як інформація про напад стала публічною і викликала широкий резонанс у суспільстві.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 187 КК України (Розбій).

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