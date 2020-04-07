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Все про:журналістика (995) напад (715) Нацполіція (9261) Правоохоронні органи (978) Цуцкірідзе (1)

 Розслідування справи про напад на журналіста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Головне слідче управління Нацполіції взяло на контроль хід досудового розслідування у кримінальному провадженні про напад на журналіста видання "Обозреватель" Романа Грушу.

Про це Цензор.НЕТ повідомив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Також призначено службове розслідування щодо поліцейських, які своєчасно не внесли відомості про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Розслідуванням цього кримінального провадження займається Дарницьке УП ГУНП в м.Києві, - розповів він. - Поставили завдання щотижня звітувати про хід слідства".

Як раніше повідомляв "Цензор.НЕТ", журналіст Роман Груша став жертвою нападу банди підлітків. Він зазнав численних важких травм голови. Напад стався увечері 27 березня в Дарницькому районі Києва.

Як повідомив журналіст на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", він переніс операції і попереду тривала реабілітація.

"Отже, друзі, поспішаю поділитися хорошими новинами. Я живий, переніс операції: пластини поставили, роздроблені кістки обличчя максимально зібрали. Тепер у мене попереду тривала реабілітація, але найстрашніше вже позаду", - написав він.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, про напад журналіст відразу повідомив у поліцію, але Дарницьке управління поліції не внесло відомості в ЄРДР. Кримінальне провадження було зареєстровано прокурором Київської місцевої прокуратури №2 після того, як інформація про напад стала публічною і викликала широкий резонанс у суспільстві.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 187 КК України (Розбій).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187435
 
 
 Топ коментарі
 
Вот бы портнова кто-нибудь так отмудохал Расследование дела о нападении на журналиста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 6124
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Обожаю эту страну!
Есть просто уголовные дела, а есть "поставленные на контроль".
Чиновники нацполиции, прокуратуры даже не понимают, что фраза "дело на личном контроле", косвенно подтверждает тот факт, что без их личного вмешательства, уголовными делами никто не занимается.
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Як правило такі напади є політичними.
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Плохая примета. На местном жаргоне это значит "никогда"...
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о да. но квакваков ему на пороге охрану дал... Расследование дела о нападении на журналиста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 791
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А можно будет обжаловать решение Страшного Суда в Киевском Апелляционном Суде?
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а я читаю ... Грушу поставили на контроль. Гы. Цензор не знает, что такое запятые, кома українською.
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Як правило такі напади є політичними.
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Обожаю эту страну!
Есть просто уголовные дела, а есть "поставленные на контроль".
Чиновники нацполиции, прокуратуры даже не понимают, что фраза "дело на личном контроле", косвенно подтверждает тот факт, что без их личного вмешательства, уголовными делами никто не занимается.
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цуцкириДЗЕ,зеленсКИЙ,кВАКОВ у нас хоть какой-то Украинец остался на руководящей должности в стране?
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А десь у Гарлемі могли б і взагалі пристрелити.
Расследование дела о нападении на журналиста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3845
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Зе-прокуратура. Венедиктова з Аваковим топлять Зеленського
https://youtu.be/TDnvsMDj-9o
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висит груша - нельзя скушать Розслідування справи про напад на журналіста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 9135
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