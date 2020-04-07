 Поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Факт нападу підтверджуємо. За цим фактом розпочато кримінальне провадження", - повідомили у Нацполіції.
В відділі комунікацій не дали інформації про стан постраждалих і подробиці інциденту, зазначивши лише, що це сталося в понеділок.
Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що напад на начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів стався в понеділок увечері біля будівлі главку і нині постраждалі у важкому стані.
шмайсер трофейный он зарядил
к главку ментовскому он подошёл
очередь срезала кучу ментов.
К чему бы это?
При этом некто геращенко тявкает о какой-то мелочи в лицо кассирше с указанием ФИО хулигана еще до суда...
Цей цирк нагадує сОвОк.
В машину Новикова (начальника отдела тяжких розыска) врезалась родственица одного из «активистов». Она позвонила активистам.
На место ДТП подошел Драка Е. (начальник розыска области).
Дале подьехали «активисты», стороны начали качаться. Почувствовав, что нет никаких шансов, они прибегли к единственному что умеют - набросились на полицейских и стали их избивать.
Избили начальника розыска области Драку (ему сломали челюсть, сейчас находится в больнице) и начальника отдела тяжких Новикова (сильно избили, получил множество гематом и ссадин).
«Активисты» которые это сделали (Ряднов В. Л. - соучредитель "Мы харьковчане" и Хализев Антон - член банды "Мы Харьковчане"). Помимо Рялнова и Хализеева был еще - Сытник, он тоже человек поплавка.