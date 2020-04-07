EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  7600  33
Все про:напад (715) Нацполіція (9261) Харків (1705)

 Поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області

У Харкові скоєно напад на начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів Головного управління Нацполіції України в Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Факт нападу підтверджуємо. За цим фактом розпочато кримінальне провадження", - повідомили у Нацполіції.

В відділі комунікацій не дали інформації про стан постраждалих і подробиці інциденту, зазначивши лише, що це сталося в понеділок.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що напад на начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів стався в понеділок увечері біля будівлі главку і нині постраждалі у важкому стані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомі напали на бригаду швидкої допомоги в Харкові. 60-річного лікаря госпіталізовано, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187433
 
 
 Топ коментарі
 
Зеки на ОЛХ сидять,тут їм немає чим поживитись.Просто люди ненавидять поліцаїв(ментів).Як гаража чи дачу обнесуть,так попоходиш до них,і толку ніякого,а як де штрафонути кого то хлібом не корми такі завзяті до роботи.
 показати весь коментар
 
Зловити сепаратюг вандалів в Полтаві складно, аби впіймати одного моржа в Дніпрі потрібно 20 поліцаїв.
Цей цирк нагадує сОвОк.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Подмочили мусорка,ох то ли еще будет,не любит народ то зарвавшихся еще хуже чем при Янучаре авакяновских опричников.
 показати весь коментар
 
 
Народ здесь ни при чём. Просто некоторые гниды почувствовали как начинает трещать по швам само государство.
 показати весь коментар
 
 
Дедушка тысячу не получил
шмайсер трофейный он зарядил
к главку ментовскому он подошёл
очередь срезала кучу ментов.
 показати весь коментар
 
 
Ось що буває,коли начальник карного розшуку та начальник по тяжким злочинам порушують карантин. Полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области - Цензор.НЕТ 1152
 показати весь коментар
 
 
быковали, как в Одессе... А могли штрафом отделаться
 показати весь коментар
 
оригинально скрывают статистику по ковид-19 Полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области - Цензор.НЕТ 6049
 показати весь коментар
 
Зеки на ОЛХ сидять,тут їм немає чим поживитись.Просто люди ненавидять поліцаїв(ментів).Як гаража чи дачу обнесуть,так попоходиш до них,і толку ніякого,а як де штрафонути кого то хлібом не корми такі завзяті до роботи.
 показати весь коментар
 
 
Что-то подсказывает, что будет обычная мелкая хулиганка....
 показати весь коментар
 
Каждый день кто то нападает на бандитов.
К чему бы это?
 показати весь коментар
 
 
Принудительное исключение одного из участников из состава ООО «ОПГ».
 показати весь коментар
 
По-моему, попытка умолчать, а потом, возможно, замять такого рода преступления требует замены всех руководящих лиц харьковской полиции и, как минимум, одного из замов авакова.
При этом некто геращенко тявкает о какой-то мелочи в лицо кассирше с указанием ФИО хулигана еще до суда...
 показати весь коментар
 
 
Такое впечатление, что здесь собрались одни комментаторы-бандюки.
 показати весь коментар
 
Нормальный. А ты делишь людей только на полицаев и бандитов?
 показати весь коментар
 
"Мусора не люди" - писал Аваков на Фейсбуке во время майдана. А спустя пару месяцев этих "нелюдей" возглавил и все потоки переправил в свой карман.
 показати весь коментар
 
 
Это как надо опуститься ментам, чтобы бандиты их начальство(да еще УГРО) мочили прямо у их конторы. Чмолиция.
 показати весь коментар
 
 
Зловити сепаратюг вандалів в Полтаві складно, аби впіймати одного моржа в Дніпрі потрібно 20 поліцаїв.
Цей цирк нагадує сОвОк.
 показати весь коментар
 
 
Системний розпад всіх владних структур у державі. Чим далі, тим більше вірю і сподіваюся на військових
 показати весь коментар
 
 
Ну видать наделали людям говна выше крыши а люди они разные ,одни промолчат а другие придут и разберутся а есть такие что могут разобраться и до точки ...поэтому когда кому-то гадишь ,не лишним будет задуматься о том чем это может закончится . Поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області - Цензор.НЕТ 4484
 показати весь коментар
 
 
События происходили вчера. Не далеко от управления розыска на центральном рынке.

В машину Новикова (начальника отдела тяжких розыска) врезалась родственица одного из «активистов». Она позвонила активистам.

На место ДТП подошел Драка Е. (начальник розыска области).
Дале подьехали «активисты», стороны начали качаться. Почувствовав, что нет никаких шансов, они прибегли к единственному что умеют - набросились на полицейских и стали их избивать.

Избили начальника розыска области Драку (ему сломали челюсть, сейчас находится в больнице) и начальника отдела тяжких Новикова (сильно избили, получил множество гематом и ссадин).

«Активисты» которые это сделали (Ряднов В. Л. - соучредитель "Мы харьковчане" и Хализев Антон - член банды "Мы Харьковчане"). Помимо Рялнова и Хализеева был еще - Сытник, он тоже человек поплавка.
 показати весь коментар
 
А где комментарий и очередное обещание от Антона Геращенко? Вед мы так привыкли.Не случилось ли чего-то сверх не предвиденного ?
 показати весь коментар
 
 
вы так распустили преступность что скоро и преидента будут пизьдить по дороге домой
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору