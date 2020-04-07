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 Політика України
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Все про:ВР (7424) вибори (4933) Світлична (65)

 ЦВК зареєструвала народну депутатку Світличну

Під час чергового засідання Центральної виборчої комісії 7 квітня зареєстровано обрану по округу №179 на Харківщині ексголову ОДА Юлію Світличну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Під час засідання Комісія зареєструвала народну депутатку України, обрану на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, проживає в Харкові, безпартійна, самовисування", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді президент Володимир Зеленський призначив його головою Харківської ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший розгром "Слуги народу" на довиборах у Раду: На 179-му окрузі Світлична набирає близько 70% голосів, - Бутусов

Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 в Харківській області. Вибори було призначено на неділю, 15 березня. 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах в ОВО №179. За даними Центрвиборчкому, всього було зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати.

16 березня ЦВК оприлюднила результати: Юлія Світлична перемогла з результатом 77,54%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187432
 
 
 Топ коментарі
 
Эта малышка доказала, что сейчас реальный рейтинг зеленых шлюх каломойского не более 3%
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Соррі зо оффтоп алп тльки що прочитав німецьки новини - Боріс Джонсон у стабільному стані , все Ок
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Как вам не стыдно, поручик?
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Светлану Светличную знаю. А эту не знаю. "Сердце гибнет, слышишь гибнет в огнедышащей лаве любви... "
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Голобородька знаю, а от цього штріха що президентом зараз-ні. Памагі мнє, памагі мнє с каранавірусом падсабі!(співав зєлєнський.)
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Эта малышка доказала, что сейчас реальный рейтинг зеленых шлюх каломойского не более 3%
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давай, спробую вгадати... В ахметівську "довіру"?
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Соррі зо оффтоп алп тльки що прочитав німецьки новини - Боріс Джонсон у стабільному стані , все Ок
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Красивая женщина. Если еще и умна- то это страшное оружие.
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Я отношусь к женщинам немного иначе. Правда, осторожно.
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Бути чи не бути ? Політикиня Світлична за ЗЕ чи проти ЗЕ ? За Бєню чи проти Бєні ? За рашку чи проти рашки ? Чи "лиш би не Порах "
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Посмотрим , как Юля себя проявит. Многих людей власть испортила, но будем надеяться , что Юля пойдет правильным путем...
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Еталон краси слобожанської жінки, нічого зайвого, все при ній і на місці. Мож жениха собі найде, найкращого в Україні типа "таварищ Саахов, лучший жених района ! (к.ф. "Кавказкая пленница")
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В попередньому скликанні небідні харків"янки так й зробили !
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Скоро и Райнину подыщут непыльную должность, шоб "жирные" ручки о фартук вытирать! Следите за анонсами. Очень скоро.
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Райнин и так депутат облсовета и глава ячейки ОПЗЖ
подозреваю, что свой среди чужих
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