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 Політика України, Суспільство
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 Не створюйте ближньому небезпеку для здоров'я і життя - святкуйте Великдень удома, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав українців відсвяткувати Великдень вдома і подивитися богослужіння у трансляції, яка буде організована на українських телеканалах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми перебуваємо в постійному діалозі з главами всіх церков. Уже цієї неділі Великдень святкуватимуть християни західного обряду. Ми опинились у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров’я та життя. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров’я й життя", - сказав Зеленський у відеозверненні до українців у вівторок.

Президент підкреслив, що держава зробить усе, щоб у кожного була можливість відзначити Великдень вдома.

"Сподіваюся, що всі глави церков максимально сприятимуть такому рішенню. Адже розуміють відповідальність, яку вони несуть за безпеку своїх парафіян. Зовсім скоро ми розповімо детальніше про наше бачення святкування Великодня цього року", - додав він.

Читайте також: "Посвяткуйте вдома. Це вкрай важливо", - Кличко закликав киян не йти до церков на Великдень

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187431
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля, ты сегодня разговорился:
Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7539
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А от за такі слова Паша мерседес може і обідиться! Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1374
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А от за такі слова Паша мерседес може і обідиться! Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1374
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Я думаю Паша понимает что к чему. И приветствие от Зебила он не переживет Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2958
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Так надо было...
Кстати зебоб сказал, что могут погибнуть близкие людей, если те будут выходить на улицу...
А это уже угроза...
Ведь когда Федина и Звиробий сказали, что случайно какойта хриплый 42 летний не лох может погибнуть в зоне ООС от снаряда, то зебил сразу получил статутс потерпевшего!!!
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нехай би не погрожували Президенту. А то розпустились.
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Тоесть зебло может угрожать комуто, а ему другие нет?
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ви можете не любити і не поважати Президента України , але -
є стаття кримінального кодексу про погрозу Президенту та іншим спеціалістам

Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -
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Не обращайте внимание на этого имбицила ,оно местный дурик , за три гр строчит
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Зеле страшно. Бюджет пустой, если люди выйдут на улицы, зеля умрет. Поэтому пашу-мерседеса он прокинул. Больше народа зеля боится только путина.
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Опять ты президента Раиссы с маленькой буквы написал. х...ло - это Медведчук, а то Х...ло. Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 173
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вопрос один - каким боком брехливый клован к пасхе, будучи мойшей?
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Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов

но не каждый это понял Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5849
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сидите все дома мы тут землю делим и вы нам нахер не нать поделим без васч!!
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Единственный способ выжить - отпразновать пасху на Майдане. Или зеленая слизь, или страна.
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Хоч 10 Майданів, пархаті які захопили всі ТБ частоти в Україні нову куклу на вибори підсунуть.
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Во время пандемии, как и во время войны, не важно, кто прав, а важно, кто остался в живых...мира всем, здоровья - будем не только надеяться но и делать, все от нас зависящее для остановки коронавируса и снижения его числа воспроизводства... а россии - пусть первомай для них будет последним
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Граждане которые ради якобы безопасности жертвуют своими правами и своей свободой не достойны ни свободы ни безопасности!!
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А жена к тебе вернется на еврейскую паску?
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Если кто не в курсе - еврейская паска завтра, а жена ослобородьки еще за бугром.
Медведчук вышлет бизнесжет?
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Жена? Не было у него никакой жены. Это все вымыслы радикалов.
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ой вава ви таки не поведёте детей святить паски к отцу Павлу в лвару Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7935
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Самая большая опасность это именно вот это чмо из г. изогнутый Бивень. и вообще, какое отношение украинцы имеют к его Пасхе? У нас есть Великдень.
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не обижай 17 ку а точнее 17 ТБР ВСУ Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4779ну не виноваты парни что у них зёма грёбанный юзик и это гундосое чмо из муравейника на соцгороде Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9304
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В Украине, как минимум 40 млн. здоровых людей!
Как они создают опасность своим ближним?
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йудэй решил отменить Светлый Праздник Пасхи в Украине?? не выйдет, голобородько..
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Надеюсь что до паски ты людям надоешь что розмалюют твой жбан твоей же кровью и ботинками побьют по твоим же яйцам.ты хуже януковича
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К концу года у него морда будет, как у кимчинпуня.
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Обратите внимание, как сложно его фотографу выбрать правильный ракурс, чтобы располневшая рожа не так бросалась в глаза ?
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Справедливо ли пред Богом - слушать вас более, нежели Бога?
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- Я недавно слышал, что египтяне празднуют еврейскую пасху.
- Как так? Это же центральный иудейский праздник в память об исходе евреев из Египта.
- Ну так, вот по этому, египтяне эту пасху и празднуют!
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Крайние гиперпатриоты молчат, потому что под это дело пойдёт и день Победы онлайн. Так власть убьёт много зайцев с одной и с другой стороны за время карантина.
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вова, жопа ты говорящая, скоро будут по попе ремнем ана-на, ана-на... холуй ты напомаженный
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Зеля, ты либо трусы надень либо крестик сними! Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6014
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я думаю после заявлений главы РПЦ "не слушайтесь запретов и карантинов и ходите в церковь" можно вообще запретить РПЦ в украине как рассаду коронавируса их правитель уже заразился этим вирусом, наумничался.
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Навіть нормальний закон про карантин ця влада не змогла прийняти.
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Поки вивозять зерно в Україні тим часом втрачають озимі, бо суха земля.
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А потім закуплятимуть в Канадії і новиє ліца матимуть з цього гешефт.
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Когда пройдут все майские праздники, тогда только ведомство Авакова разрешит снять карантин.
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А де відосік з ігровими ефектами?
РS: офіціоз - чось скучна мордяха в тебе, клоун...
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Когда услышим от президента,какие экономические меры он принимает, и как людям сейчас выживать и потом, а не советы,как разобрать балкон и не забывать звонить родным.
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А чому в президента лице стало круглішим? Не створюйте ближньому небезпеку для здоров'я і життя - святкуйте Великдень удома, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9004
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'Тот кто носіт мєдний щіт,тот імєєт мєдний лоб...! Поцелуй,моєго, ішака, под хвост!' Знайшовся авторитет й лідер нації...Мерзота падлюча
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Кожного дня дивлюсь на себе в дзеркало - заростаю, бо перукарні не працюють(карантин).
Дивлюсь на президента та міністрів, мабуть у них не росте волосся чи для них не карантин? Чи то ми "лохи".
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