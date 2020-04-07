 Не створюйте ближньому небезпеку для здоров'я і життя - святкуйте Великдень удома, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми перебуваємо в постійному діалозі з главами всіх церков. Уже цієї неділі Великдень святкуватимуть християни західного обряду. Ми опинились у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров’я та життя. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров’я й життя", - сказав Зеленський у відеозверненні до українців у вівторок.

Президент підкреслив, що держава зробить усе, щоб у кожного була можливість відзначити Великдень вдома.

"Сподіваюся, що всі глави церков максимально сприятимуть такому рішенню. Адже розуміють відповідальність, яку вони несуть за безпеку своїх парафіян. Зовсім скоро ми розповімо детальніше про наше бачення святкування Великодня цього року", - додав він.

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