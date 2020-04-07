 Не створюйте ближньому небезпеку для здоров'я і життя - святкуйте Великдень удома, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Ми перебуваємо в постійному діалозі з главами всіх церков. Уже цієї неділі Великдень святкуватимуть християни західного обряду. Ми опинились у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров’я та життя. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров’я й життя", - сказав Зеленський у відеозверненні до українців у вівторок.
Президент підкреслив, що держава зробить усе, щоб у кожного була можливість відзначити Великдень вдома.
"Сподіваюся, що всі глави церков максимально сприятимуть такому рішенню. Адже розуміють відповідальність, яку вони несуть за безпеку своїх парафіян. Зовсім скоро ми розповімо детальніше про наше бачення святкування Великодня цього року", - додав він.
Кстати зебоб сказал, что могут погибнуть близкие людей, если те будут выходить на улицу...
А это уже угроза...
Ведь когда Федина и Звиробий сказали, что случайно какойта хриплый 42 летний не лох может погибнуть в зоне ООС от снаряда, то зебил сразу получил статутс потерпевшего!!!
є стаття кримінального кодексу про погрозу Президенту та іншим спеціалістам
Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -
но не каждый это понял
Медведчук вышлет бизнесжет?
Как они создают опасность своим ближним?
- Как так? Это же центральный иудейский праздник в память об исходе евреев из Египта.
- Ну так, вот по этому, египтяне эту пасху и празднуют!
...
РS: офіціоз - чось скучна мордяха в тебе, клоун...
Дивлюсь на президента та міністрів, мабуть у них не росте волосся чи для них не карантин? Чи то ми "лохи".