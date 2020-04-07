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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Всі обмеження тимчасові і потрібні для збереження життя людей, не перетворюйтеся в "ображених дітей", - Зеленський. ВIДЕО

У традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів, що робить влада для боротьби з COVID-19 в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Протягом цього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски й респіратори. Паралельно ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво – починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок", - повідомив Зеленський.

Президент нагадав, що з учорашнього дня запроваджено нові обмеження задля подолання коронавірусу.

"Наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії є абсолютно симетричними з більшістю країн Європи та світу. Ми всі стоїмо на сторожі демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стає здоров’я та життя цілої нації. Сьогодні саме такий час. Давайте не перетворюватися в ображених дітей, яким під час застуди батьки заборонили їсти морозиво. Всі обмеження є лише тимчасовими незручностями, вони важливі і потрібні для вашої ж безпеки", - підкреслив Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187430
 
   
 Топ коментарі
 
Мерзкий хамоватый брехливый зелёный ублюдок. .Чтоб тебя.. У меня всё. Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8885
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президент похож на девушку из немецкого порнофильма
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Опять видосик и рожа всё круглее и круглее Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1709
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То что временно, то почти постоянно. Механизм по прежнему не рассказан...или вы его не понимаете. Коронавирус не болезнь, а инструмент. И цель все человечество, а не какая то лаборатория или рыбный рынок. Вы мне не веритеее????? Хмм....проверьте сами....
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/

Какой дурковатый китаец поедет в Белиз или Уганду? Только не говорите мне, что у них тесные торговые связи с уханьским рыбным рынком...
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не там как раз связи есть Китай плотненько так лезет в Африку
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народу ж расплодилось много, надо ж с этим шо то делать, вот и придумали короновирусную технологию, причем давно, а запустили, похоже, по отмашке
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Запустили ее в рашке по отмашке путлера 16 сентября.
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всё из роли выйти не может бедолага...
Оно стоит на страже демократических ценностей? ну-ну...
Ни в коем случае не устанавливайте его "дию", а то будете эти ценности на горбу своем носить.
Уже будут через это говно приложение следить за вами. Седня озвучили уже Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8686
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голобородько, а кто украинцам заплатит зарплату? а? на что покупать продукты, одевать детей?
голобородько, ты бы лучше так просил олигархов - чтобы люди за период карантина не платили коммуналку, нет у людей денег..
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а скільки випускається респіраторів 2 типу а 3, а скільки випущено ШВЛ а чому ви згноїли завод маяк який іх випускав, а які ще медичні девайси окрім дуже і дуже і дуже, для таких геніїв як ви, складних масок з китайського матеріалу, почали вироблятись в україні, ні ви не дурні, ви просто нелюди
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Це чудо-юдо середь своїх за шлимазела тримають.
А воно, ще булаву отримало.
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Почему этот осел без маски в общественном месте?? Где полицаи...где гбр...штраф ослу 17 тысяч гривней за нарушение карантина...
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Та ему 17000, цэ так, чашку кофе выпить
Парень из народа, ****....
Зелюмпен не ссы.
Оно за вас , адназначна
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Самокритично
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просто бесит, когда эта глупая и трусливая мартышка зачитывает тексты наставления украинскому народу.. Всі обмеження тимчасові і потрібні для збереження життя людей, не перетворюйтеся в "ображених дітей", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6548
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Все это хорошо, зеля... компенсацию давай, утырок
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Дите-голобородько оскарблен? Дык пшол ты ***** вон!
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А давай вовік, ти особисто підеш в сраку, добре? У 2009 році в Україні було госпіталізовано 345 тис. людей зі свинячим грипом, померло - 1125 осіб (дані МОЗ України). В США від свинячого грипу в сезоні 2009-10 рр. померло 12 тис. людей. І ніхто не роздував паніки, як зараз. Просто тепер наряду з коронавірусом в усьому світі поширився вірус узурпації влади, а вУкраїні - в особливо гострій формі.
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Если люди хотят сами умереть, зачем им запрещать?
Ежедневно гробят своё здоровье, не защищаются от вируса, не самоизолируются ...
А потом, спасите-помогите ...
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*день первый*
Объявили, что с понедельника введут чрезвычайное положение. Толпы идиотов кинулись покупать гречку и туалетную бумагу. Мы купили два ящика водки. И бейсбольную биту на всякий случай. Вирус не пройдет!

*день второй*

Водка заканчивается слишком быстро. Купили ещё два ящика. Ждём начало карантина.

*день третий*

Кончилась закуска. Пошли в магазин - полки пустые, стоит только кетчуп. Купили кетчуп. Хоть что-то.

*день четвертый*

Потратили последний рулон туалетной бумаги. В магазинах бумаги уже нет. Вспомнили про бесплатные газеты в метро. Пришлось за них драться с другими страждущими. Урвали две газеты. Завтра метро закроют. Ну, ничего! Дома ещё обои бумажные.

*день пятый*

На выходных решили съездить на шашлыки за город. На выездах стоят блок-посты. Проверили температуру и пропустили. На обратном пути остановили и сказали, что город закрыт, внутрь никого не пускают. Пришлось бросить машину и искать обходные пути. Домой вернулись ночью, всё грязные и в колючках.

*день шестой*

Начался карантин. По улицам ходят патрули. Никого не выпускают на улицу. Сделали на подоконнике кормушку, пожертвовали последний хлеб. Зато наелись жареных воробьёв. Жаль голуби ленивые, на наш этаж не залетают.

*день седьмой*

Решили попросить у соседей гречки. Зря что-ли неделю назад биту купили?! Эти буржуи себе такой запас сделали! Пусть делятся! Но сосед оказался умнее, он неделю назад купил ружьё. Пришлось делиться запасом водки.

*день восьмой*

Не понимаю, как китайцы едят этих тараканов? Без водки это совершенно невозможно. А с водкой ничего так.

*день девятый*

Становимся настоящими кулинарами! Из водки, кетчупа и обоев научились делать обед из трёх блюд и компот.

*день десятый*

Ночью прокрались до ближайшего сквера и наломали берёзовых веток. Как я теперь понимаю зайцев! Молодая кора такая вкусная!

*день одинадцатый*

От обоев засорился унитаз (привычка). Днём терпим, по ночам гадим прямо с балкона на припаркованные у дома машины. Надеюсь, после карантина их хозяева решат, что это были птицы.

*день двенадцатый*

Выпили последнюю бутылку водки. Кетчуп и обои тоже кончились. Больше терять нечего. Искали на балконе верёвку, чтоб повеситься, нашли три литра незамерзайки. Поборемся!

*день тринадцатый*

Ура! Объявили об окончании недельного карантина. Все высыпали на улицу, смеялись, посыпали друг друга гречкой, стреляли в воздух и кидали вверх биты. Пришлось, правда, оттирать соседские машины - спалили таки.

*день четырнадцатый*

Утром по радио объявили о начале нового карантина. Месячного...
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Осел настолько тупой , что реально не догоняет , что оно не справляется со своими обязанностями , и как кризис менеджер он даже не минус , а реально смердящий кусок говна . Если оно за год на подъеме экономики умудрилось страну в минуса загнать , то сей час нам просто трендец , а этот дятел сам не уйдет бо тупой от рождения.
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Да что вы тут набросились на Зеленского? Ну говорит человек нормальные, правильные вещи. Ну надо же стараться быть объективными.
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Это клоуны со сцены "говорят"(с). А этот, по идее, делать чтото должен, а не только "лечить" граждан
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Спочатку поверни,злодюга, вкрадені щомісячно 10 мільярдів гривень з НДС та митниці.Потім перестань видавати незаконні,антиконституційні усні та письмові розпорядження сам,там притягни до відповідальності керівників інших держ.установ та осіб які причетні та вчиняють подібні незаконні дії,бо ти ж гарант Конституцію.Це тобі неодмінно зарахують під час суду.
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Люди - это же временно.

Продажу земли оформили.
Осталось оформить присоединение к ОРДЛО, и, как только снимут санкции с паРаши карантин будет отменён...
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Отменяйте карантин, умный нарид хочет умирать. Свободу нариду! Каждый имеет право умереть от коронавируса!
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Наши дети уже тоже говорят, шо вы дебилы ><Всі обмеження тимчасові і потрібні для збереження життя людей, не перетворюйтеся в "ображених дітей", - Зеленський - Цензор.НЕТ 808
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Что вы пристали к этой училке. Человек в телевизоре, перед камерами. Может впервые. Волнуется. Наши дети смотрели этот урок, ошибку заметили, но отнеслись спокойно и нормально. Вообще такое впечатление, что дети адекватнее некоторых "блогеров" и особо активных активистов, которым охота хайпануть высмеивая другого.
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Все ограничения нужны
все ограничения важны
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Не было бы этого дурдома в стране, не было бы и этой училки.
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https://provce.ck.ua/z-likarni-nikhto-ne-tikav-dvokh-khvorykh-na-covid-19-cherkastsiv-vidpustyly-dodomu-za-ikh-napoliahanniam/?unapproved=15632&moderation-hash=eab7b610a4d3daca6702868b2e4fd901#comment-15632 В Черкассах двое больных сбежали из инфекционки. Власти и врачи делают вид, что ничего страшного не произошло. Фактически покрывают преступников. Вот такой карантин
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Ахтыж сволоч зе!лёная... Ты ещё "лечить" нас будешь?
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И про "втечении этой недели"(с) мы уже второй месяц как слышим.
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Ты лучше скажи как экономику спать будете и помогать людям. Пока что-то ни про какой плана не слышно.
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а что её спасать ? свалят со своим сэеономленым в израиль и дело с концом ... или чью экономику ты имел ввиду ?
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ДА Нетаньяху не идиот-не пустит он ЗЕбила в Израиль...
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В Израиле прогнозируют что безработица может достичь 25%.
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с таким баблищем шайка бабушки бени этот израиль может просто купить ..
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Это я к тому что у Израиля тоже не радостные прогнозы. Но они хотя бы уже разрабатывают план по преодолению последствий. А наш пианист пока только за карантин лечит.
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Да может,всех ЗЕбилов не упомнишь по именам)))
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У Мистера Фикса полмешка плана. У мистера Фокса зоо гр. герыча. Кто круче?
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В нас президент образився на жінок і став потєрпєвшім.
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Видалили, тоді так:
Вованєлох42, біжи наЙУХ!
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Увы. Очень скоро президенту предстоит постичь нелицеприятную истину: комик, не сумевший стать президентом, больше никогда не сможет быть комиком.
Иван Райли, США
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А вопрос по ходу серьезный - ослаблять или неослаблять Какие непонятливые граждане, если не ослаблять, то легкие вытекают и голова в тумбочке. Всі обмеження тимчасові і потрібні для збереження життя людей, не перетворюйтеся в "ображених дітей", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2672
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Хто це каже, за «обурених дітей»??? Той всратий бубочка, якого лякають дівчата у ютубі й ображають блогери???
А велика кількість людей втрачають засоби існування, бо живуть від зарплатні до зарплатні й в тебе, падлюка, відкривається рот таке казати...
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Где тысяча ЗЕ для пенсионеров, не превращайся в хамоватый и брехливый шоколад. Всі обмеження тимчасові і потрібні для збереження життя людей, не перетворюйтеся в "ображених дітей", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8077
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не перетворюйся ти на дебіла. Порох індексував пенсіі весь час. І виплачував вчасно, навіть у розпал військових дій, коли треба було все, що є кидати на Армію..
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Владимир Добрый а че мы кушать будем если никуда ходить не будем!)))))))))))
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это его так решение мера Запорожья зацепило.о продолжении работы гор.пасс.транспорта.ты зеля после этого сам обиженное дитё.
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чому не нарощували раніше? Чому продали все що можна з країни? Чому не вжили заходів, коли повертали десятками тисяч людей з-за кордону, епіцентрів хвороби??
Бубочка, дай нам наступного разу відповіді на ці питання. Тоді з'явиться хоч якийсь сенс дивитись твої воззванія..
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Зачем вводить было карантин, если его "ослаблять" в самый опасный момент. Какой там потолок на 14-15 апреля, он будет после окончания пасхальных и майских праздников + 1,5-2 недели, т.е .25-26 мая Как минимум нужно сохранять жесткий вариант карантина до 15 мая, и только по итогам этого времени нужно смотреть или ослаблять с 15,05 или подождать еще 2-3 недели. Реально ослабление карантина в лучшем случае можно проводить по окончании 3 х месячного карантина ( 12 июня). А то дергаются от одной крайности в другую. Сейчас "устрожили", потом " ослабят", а потом почешут репу и опять "устрожат" ( но возможно будет поздно.) Полная бессистемность, судорожные дерганья, полное непонимание что делать, откровенный страх.. Капец одним словом.
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Как зачем вводить, а потом ослаблять? Ты посмотри сколько противников карантина на этом сайте, для них карантин все равно что концлагерь. Вот и решили пойти на встречу баранам людям, пусть делают что хотят, хоть земля очистится от недоумков.
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Все дуже просто: зелена пліснява не може втекти з України щоби пересидіти епідемію. І біситься від безвиході. Точніше сцить гарячим окропом, перевадно на дачах і маєтках. Усі ці "драконові" заходи придумані лише для того щоби їхня обслуга не заразилася і не принесла на дачі коронавірус.
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Он и манипулирует и врет одновременно. Потому что в Украине за все время протестированно всего 5864 человек. И у трети из них выявлен коронавирус.
В США проведено более 1,7 миллиона тестов и выявлено более 300 000 инфицированных коронавирусом. Даже в маленьком Израиле проводят 7800 тестов в день, а хотят довести их количемтво до 30 000. В Германии ежедневно делается 23 тысячи тестов, в апреле этот показатель планируют увеличить до 70 тысяч. Понимаете? 23 000 людей тестируются ежедневно. А у нас за все время протестировали 5864 граждан.

Борислав Береза
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Вова, "оскорбльоннимі" бувають дорослі.. Діти зазвичай бувають "обіженимі". Мда, погано у Валоді з експромтами..
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Не говори * Наше Государство*. Оно никак не ваше. Ты - человек волей случая оказавшийся на этом посту и совершенно к нему не готовый. Государство наше, а ты мимо иди.
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А ви звернули увагу, що це(кацапською) убожество почало зніматись на фоні Українських символів влади?
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Если серьёзно , то этого "******** 42 года" уже давно даже ***** слушать. Оно уже реально утомило своей ********** серией идиотских видосиков. Этот недоделанный совецький человечек - реально дурак ,кто ещё не понял. При чем с какой стороны о нем не суди... Оно в ящике уже давно провоцирует даже в адекватных людях злобу и агрессию да желание оторвать ему тыкву и забить в зеленое очко..Люди просто себе трепают нервы нашару, потому что слушать эту чушь взирая на несчастное,вечно испуганное табло идиота уже просто мерзко и неприятно да и стыдно - вот и всё что от этого происходит.
А если по конкретным вопросам поговорить адекватно, то ситуация такая:
- Дабы не дать во время эпидемии похудеть ворам на шее украинцев - зеленая мразь продажная не вводит чрезвычайное положение. То есть при таком положении - по закону можно брать его босса вонючего тупого бородатого жидовского ублюдка за яйца и выкручивать всё что нужно для борьбы с эпидемией. И не только его . Всех заворованных скотов включая саму ********** зелепуху. Именно поэтому такое положение не вводится. Хотят за счет наших горбов снова проскочить как и в 14-м это делало "заслуженное " порося сраное..
- Все кто был оштрафован на 17 тыс по карантину , наняв за небольшие деньги очень среднего адвоката и в суде сославшись на закон и Конституцию Украины - могут не то что "выминусовать" всё а ещё и раздеть до трусов обвиняющую сторону за моральный ущерб. Как два пальца..! Вообще не вопрос. Данные санкции по которым штрафовали и определения нарушений , возможны по закону ТОЛЬКО при введении чрезвычайного положения а по другому - НИКАК. Мало того - всех мусоров сейчас нужно брать на заметку и фиксировать процессы задержания. В будущем им будет ****** за выполнение заведомо незаконных приказов. И если у них нет мозга это понимать - это никого не интересует. Вот как обстоит если реально ПО ЗАКОНУ.
Я за жёсткие методы для дебилов которые не понимают с чем они играются . До "*********" потому что нашим людям просто без палки видимо не доходит. НО ПО ЗАКОНУ. Пусть **** впрягаются деньгами не только нищие! Хватит уже на них всех ездить!
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Вся беда в том, что власть сама в этом виновата, сколько сот тысяч прошло через границу без всякой обсервации и самоизоляции, а потом разбежались по всей стране. Вот по этому такой большой процент заражённости этим коронавирусом. Ну, а теперь посылаете на самоизоляцию тех, кому за 60, заставляете их сидеть в своих квартирах под угрозой штрафа в 17000 грн. Это выходит хуже тюрьмы, там и то выводят на улицу на прогулку, а здесь как получается, ни свежего воздуха, ни солнца ни какой прогулки на свежем воздухе, откуда тогда может быть здоровье от таких тюремных условий. Таким идиотским режимом, скорее угробите этот народ, спасибо тебе зе, за такую "заботу" о народе.
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А чому вованелошара порівнює штрафи в різних країнах? Давай поговоримо про зарплати в різних країнах може спочатку? Давай поговоримо про забеспечення лікарів за кордоном і в Україні? Ще буде розповідать з ким, про що і як поговорити мені. Йди дружину й дітей своїх вчи, півень.
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Придурок. Какое мороженное и какие дети? Вы запретили людям старше 60 выходить в магазин за продуктами и назначили штраф за это в 17000 грн. Не пойму чего тут больше - дурости или цинизма.
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вся критика Зеленского основана на лжи! где написано, что людям старше 60 лет ЗАПРЕЩЕНО ходить в магазин за продуктами?

"Людям, находящимся на самоизоляции и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли. Но они должны быть размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции.
Кроме того, у человека есть возможность обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Приобретением и доставкой продуктов питания и лекарств займутся социальные работники."
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Написано, что люди 60+ находятся на самоизоляции и должны оставаться дома. За нарушение - штраф от 17 тыс. Нигде про 2 км не написано, это кто-то комментировал и высказывал своё мнение. Или дай ссылку где сказано про 2 км.
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Ничего он не даст...все типа победы зеленского основаны на лжи...он к власти пришел на лжи...и его адепты..читай зебилы...брешут постоянно...
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Скорее всего ссылку он не даст поскольку её нет. Хотя я действительно слышал чей-то комментарий, где невнятно промычали про 2 км.
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Из прошлой жизни есть только один момент, который ему пригодился в нынешней - это просить деньги у Коломойского, теперь эта привычка распространилась на весь мир - помогите кто чем может.
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где маски где костюмы в больницы ничего не поступает только пи___здеш етой зеленой твари
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Там в следующей ссерии иго далжны пасадить. Всі обмеження тимчасові і потрібні для збереження життя людей, не перетворюйтеся в "ображених дітей", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6989 Всі обмеження тимчасові і потрібні для збереження життя людей, не перетворюйтеся в "ображених дітей", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6989 Всі обмеження тимчасові і потрібні для збереження життя людей, не перетворюйтеся в "ображених дітей", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6989
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Чи є у президента та його колег план виходу з кризи в яку закинуть Україну дані заходи?
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Это ЗЕбилам ещё есть что жрать, вот через месяцок другой сидения на карантине за свой счёт или уволенным ЗЕбилам станет значительно веселей..будут жрать видосики кловуна и билетики на Шапито 95..
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А чего без намордника в общественном месте?
И где паспорт?
Когда уже эту сволочь посадят?
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