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Все про:Крим (8953) Шамшур (10) ЮНЕСКО (55)

 Позицію України щодо окупованого Криму в ЮНЕСКО підтримали 33 країни, - посол Шамшур

В установі Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в онлайн-режимі відбулася 10-та інформзустріч щодо ситуації в АРК.

Про це повідомив постійний представник України в ЮНЕСКО і посол у Франції Олег Шамшур у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч карантину вдалося забезпечити проведення в ЮНЕСКО 10-ї інформзустрічі щодо ситуації в АРК в онлайн-режимі. До спільної заяви на підтримку позиції України приєдналася рекордна кількість країн - 33", - написав він.

Позицію України щодо окупованого Криму в ЮНЕСКО підтримали 33 країни, - посол Шамшур 01

Читайте також: ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187428
 
   
 Топ коментарі
 
в организации насчитывается 195 государств-членов, 10 ассоциированных государств
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Ну да. 33 поддержали. а 160 не поддержали. Пэремога сразу превратилась в большую ЗРАДУ
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Большой секрет для маленькой такой компании.... Позицию Украины по оккупированному Крыму в ЮНЕСКО поддержали 33 страны, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 247
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Normalnyje tut budet strani,ne to sto rosiju poderzyvajet ,vse golodranci tam ne odnoj nebyvajet drugoj
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Ну да. 33 поддержали. а 160 не поддержали. Пэремога сразу превратилась в большую ЗРАДУ
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Te 160 oni ne tak ne tak negolosovali.Afrikanskim stranam i tam indejcam tut trudno poniat a ciom rec idiot,tak i promolcali
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в ес 28 стран.
британия, австралия, сша, канада, грузия
все. остальные против...
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33 - из скольки? Впрочем, если это рекорд, то по-любому плюсую.
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"число государств - членов ООН составило 193[9]."................

Дка - не густо цієї підтримки...
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в организации насчитывается 195 государств-членов, 10 ассоциированных государств
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На наступний рік дай боже що б країн 10 підтримали....
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Почему не поддержали большинство стран?
Пора менять представителей, пусть идут дворниками, сантехниками ...
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Російських окупантів треба виганяти і з Криму і з Донбасу.
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