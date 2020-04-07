 Позицію України щодо окупованого Криму в ЮНЕСКО підтримали 33 країни, - посол Шамшур

Про це повідомив постійний представник України в ЮНЕСКО і посол у Франції Олег Шамшур у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч карантину вдалося забезпечити проведення в ЮНЕСКО 10-ї інформзустрічі щодо ситуації в АРК в онлайн-режимі. До спільної заяви на підтримку позиції України приєдналася рекордна кількість країн - 33", - написав він.

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