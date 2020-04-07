 Зеленський провів кадрові ротації в РНБО

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Марченка Сергія Михайловича - міністра фінансів України; затвердити в персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Хомчака Руслана Борисовича - головнокомандувача Збройними Силами України", - сказано в документі.

Також зі складу РНБО виведено колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського.

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