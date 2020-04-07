EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  5863  32
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (5010) РНБО (721) Уманський (21) Марченко Сергій (7) Хомчак (107)

 Зеленський провів кадрові ротації в РНБО

Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації в персональному складі Ради національної безпеки та оборони.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Марченка Сергія Михайловича - міністра фінансів України; затвердити в персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Хомчака Руслана Борисовича - головнокомандувача Збройними Силами України", - сказано в документі.

Також зі складу РНБО виведено колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського.

Читайте також: В РНБО створили електронну карту поширення захворюваності на COVID-19 в Україні та світі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187427
 
 
 Топ коментарі
 
что опять сивоху куда то назначил? Зеленский провел кадровые ротации в СНБО - Цензор.НЕТ 5996
 показати весь коментар
 
Буба Касторский не спит. Все о державе думает...
 показати весь коментар
 
Зеленскому не стыдно что на его друга Коломойского в Америке выписан ордер на арест? А, Зеля? Кто теперь будет у тебя спонсор?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленскому не стыдно что на его друга Коломойского в Америке выписан ордер на арест? А, Зеля? Кто теперь будет у тебя спонсор?
 показати весь коментар
 
 
на повышение Зеленский провел кадровые ротации в СНБО - Цензор.НЕТ 5317 его каждый таксист в Донецке знает. кроме президента, бухарь знатный.........
 показати весь коментар
 
 
Буба Касторский не спит. Все о державе думает...
 показати весь коментар
 
 
Клоуну далеко до Бориса Сичкина.Сичкин не опускался до юмора ниже пояса,но смешно было всегда...
 показати весь коментар
 
а данилов как? гупярнатор луганской области! цыган сраный..............
 показати весь коментар
 
 
Ротация- буквально "круговое вращение". Так что Сивоха в следующую ротацию прибудет снова!
 показати весь коментар
 
 
Обиженные дети вопят,мороженого требуют.
 показати весь коментар
 
Ці всі зміни можна назвати кадровим бардаком.
 показати весь коментар
 
 
Данилов может ответить что там делается В ЗАКРОМАХ РОДИНЫ- госрезерв?

Напомним, что в период с 28 марта по 3 апреля морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,02 млн т основных зерновых культур, что на 21% превышает показатель предыдущей недели (845 тыс. т с учетом актуализации данных).
 показати весь коментар
 
 
Вы тут не арифметикой занимайтесь а муку бегите покупайте пока вроде есть ещё...
 показати весь коментар
 
Правильно.. актерам нужно набираться опыта - а то прошел только год, а многие "слуги народа" имеют только одно "амплуа"......зритель должен верить "ИГРЕ"!!
Зеленский провел кадровые ротации в СНБО - Цензор.НЕТ 778
 показати весь коментар
 
 
Ну яка буде довіра до такої влади коли оманське Брехло їх змінює як в калейдоскопі. МВФ дивиться і думку гадає.
 показати весь коментар
 
 
Зеля, выгоняй коррупционера -главного канцеляриста из Офиса
Как жто может быть : что его папаша живет в раше , а сына допустили к гостайне????
 показати весь коментар
 
 
Кто не кадровый бардак,это гораздо хуже,из РНБО,(впрочем,как из любой другой структуры) делают обыкновенное ни за что не отвечающее дерьмо...
 показати весь коментар
 
 
Ощущение, что он играет в старый польский преферанс, но в колоде только карты дураков.
 показати весь коментар
 
 
У Росії знову закликали політиків ЄС, США і Великої Британії відмовитися від санкцій

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ, глава міжнародного громадського фонду "Російський фонд миру" Леонід Слуцький у вівторок закликав політиків ЄС, США, Великої Британії відмовитися від санкцій на фоні пандемії коронавірусу.
Текст звернення опубліковано на сайті фонду, передає УНН.
"Країни Заходу, що називають себе демократичними, застосували різного роду санкції майже щодо третини земної кулі і не мають наміру їх послаблювати навіть на тлі боротьби з коронавірусом. Подібна антигуманна лінія ускладнює отримання якісної медичної допомоги для громадян таких країн, як Іран і Венесуела, а також не сприяє ефективному відновленню національних економік, в тому числі держав Європейського континенту", - йдеться в заяві Слуцького.
Він згадав провал на майданчику Генасамблеї ООН декларації РФ щодо відмови від односторонніх санкцій, який заблокували США, Євросоюз і Велика Британія.
"Як глава Російського фонду миру і Голова Комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ я звертаюся до всіх розсудливих політиків в керівництві Європейського Союзу, США, Великої Британії, провідних міжнародних і міжпарламентських організацій із закликом відмовитися від деструктивної санкційної політики", - наголосив Слуцький.
 показати весь коментар
 
 
путена на всю морду этому слуцкеру, и холопской русне так же.
 показати весь коментар
 
То есть намёк,что Джонсон в реанимации не последний?
 показати весь коментар
 
"СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос30.11.19/СНБО служит не Украине. Служит Коломойскому, влезшему в Украину израильскому глисту.
 показати весь коментар
 
 
Обмен шила на мыло ,как правило результатов не даёт ..
 показати весь коментар
 
 
Господи..... Где зебил и где СНБО....?
Какой-то кошмарный сюр...
Дожились....
 показати весь коментар
 
 
Не прошлои Недели . Думаю необходимо раз в Неделю в Чистый четверг назначит день СНБО и проводить назначения. А освобождать советников , - Только после Падения.
 показати весь коментар
 
а как же сивуха? зеля, он же обижаться будет. как же забыли? а вобще это все порох виноват.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору