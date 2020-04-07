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 Суспільство, Здоров'я
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 Органи влади придбали медичного обладнання і матеріалів на 950 млн грн, - Шмигаль

Органи державної влади на всіх рівнях через Prozorro придбали необхідні для боротьби з COVID-19 товари на суму 954 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Фейсбук прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У повідомленні зазначається: "Найбільше закуповувалися:

▶ медичне обладнання (зокрема апарати ШВЛ, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо) - 190,15 млн грн;

▶ медичні матеріали (зокрема рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо) - 147,12 млн грн;

▶ обладнання для анестезії та реанімації (зокрема кисневі концентратори) - 116,04 млн грн.

Це значна сума, однак її явно недостатньо для того, щоб повністю реалізувати кроки уряду і президента у боротьбі з коронавірусною загрозою. Верховна Рада підтримати #БюджетНадзвичайноїСитуації, щоб ми могли запустити Фонд боротьби з COVID-19 і його наслідками в розмірі 97,1 млрд грн".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187426
 
 
 Топ коментарі
 
этим скотам уже не верит никто.............
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Рівне, поліклініка вул. Драгоманова.. жодних масок і захисних засобів.. народ валить з питаннями.. сімейні йдуть за свій рахунок... міська лікарня перекидає працівників до поліклініки бо звільняє місце для ймовірно хворих на коронавірус.. короче ДУПА!
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Сказано же органы власти приобрели. Вы же не власть, с чего бы вам?
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Органам власти столько не нужно. Их не так много. На 50 миллионов приобрели, 900 миллионов украли.
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на Испанию гум помощь пойдет? за бабло конечно.
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Органы власти закупили для своих
"органов" и "членов" власти...
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И писечек. Не забывай про ***-дей. На днях одну как раз пристроили в укрзализныцю, на 160 тыс зарплаты. На нее уже тоже закуплено.
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Судя как медработники развечивали вашу брехню о готовности и наличии средств, то и это очередное колебание воздуха.
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Рівне, поліклініка вул. Драгоманова.. жодних масок і захисних засобів.. народ валить з питаннями.. сімейні йдуть за свій рахунок... міська лікарня перекидає працівників до поліклініки бо звільняє місце для ймовірно хворих на коронавірус.. короче ДУПА!
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Где это все блин???!!!

То, что покупали частные спонсоры, давно на местах.
То, на чем постоянно пиарится ЗЕбанарий, есть только на голубых экранах телеков у зебилов.
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40 и 40 это уже по Шмыгал. 1 гр. 40. А вот ежели вы сигарет не брали то с вас уже 2, 50. Органы власти приобрели медицинского оборудования и материалов на 950 млн грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8717
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Советы больного врача, который не относился к пандемии серьезно:

https://www.pravmir.ru/koronavirus-vplotnuyu-podoshel-k-kazhdomu-iz-vas-sovety-bolnogo-vracha-kotoryj-ne-otnosilsya-k-pandemii-serezno/
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Стационары переполнены, врачи работают на износ. И падают. Как упал я. Падают сильнее меня, как множество моих коллег, находящихся сейчас в больницах с двухсторонними пневмониями на кислородной поддержке.
Прошу вас, проявите благоразумие и не выходите лишний раз из дома!
COVID-19 обладает высоченной контагиозностью.
Пусть, так называемым аэрозольным путем, при чихании и кашле, он улетает недалеко, не более, чем на 1 метр, ибо сам по себе обладает тяжёлым весом. Но он осаживается на поверхностях и ждёт. Ждет вашего прикосновения. Ждёт, когда потом вы почешете носик или глазик. И он обязательно дождется.
Посмотрите на катастрофическую ситуацию в Европе - развитые и цивилизованные страны: Италия, Испания, Франция, Англия…
Посмотрите на количество погибших. И поймите наконец, что нас ждёт практически тоже самое..
И самое интересное: в свете последних событий, развеян миф, что коронавирус тяжело поражает лишь пожилых людей с кучей хронических заболеваний. Это не так! Сейчас основная масса пациентов в тяжёлом состоянии - это возрастная группа от 30 до 50 лет.
Но мы… Но ВЫ можете ещё это остановить!
COVID-19 обладает ужасным свойством - практически молниеносно вызывать тяжелейшие двусторонние пневмонии с вовлечением всех сегментов легких, острый респираторный дистресс синдром.
Лечение таких патологий очень тяжёлое и длительное. Да и в случае успешного разрешения этих пневмоний, слишком велик шанс дальнейшей инвалидизации..
Я ни в коем случае не пугаю вас, друзья мои! Ещё полтора месяца назад я лично не относился к этой пандемии серьёзно.. Скажу честно, относился даже с некоторой иронией. Но последние несколько недель заставили кардинально изменить свое мнение.
Что я могу посоветовать как врач и как пациент? Повторю уже крылатую фразу - не выходите без надобности из дома.
Регулярно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе.
Надевайте маски в магазинах, транспорте и в любых общественных помещениях.
Не трогайте руками лицо. Вот вообще не трогайте. Да, тяжело. Но вы не трогайте.
Обрабатывайте свои гаджеты дезинфицирующими растворами по несколько раз в день.
Как бы ни было смешно - но пользуйтесь резиновыми перчатками.. В тех же магазинах и общественных местах.
А при появлении первых симптомов заболевания, как правило, высокой температуры, сухого кашля - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя и близких, будьте благоразумны.
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Может быть у вас есть данные об использовании аналита в качестве средства дезинфекции ?
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Ну, блин, ну где это все, наверно в частных больничках.
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Озвучено розмір чергової крадіжки...! Органы власти приобрели медицинского оборудования и материалов на 950 млн грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3743
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Органы власти приобрели медицинского оборудования и материалов на 950 млн грн, - Шмыгаль



почем ссуки маски купили,
те что стоили 90 коп до вируса в аптеке за 1 шт??




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