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Все про:Укрзалізниця (969) Криклій (114) Желько Марчек (2)

 "Не виправдав довіри" - голову правління "Укрзалізниці" Марчека буде звільнено після двох місяців роботи, - Криклій

Виконувач обов’язків голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек буде звільнений зі своєї посади.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"В "Укрзалізниці" є в.о. голови компанії. Але, на жаль, він не виправдав довіри і його найближчим часом буде звільнено. Це питання кількох днів", - сказав він.

За словами Криклія, через запроваджений карантин у зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу конкурс на посаду керівника "Укрзалізниці" буде призупинено, бо не всі можуть зараз пройти співбесіду.

Також міністр повідомив, що після карантину буде оголошено новий конкурс на посаду голови Адміністрації морських портів України.

"Зараз в АМПУ є виконувач обов`язків. Нині проводиться конкурс на посаду голови АМПУ. Але думаю, вже після карантину проводитиметься новий конкурс. Бо вже двічі виникали сумніви до кандидатів щодо їхньої порядності та приналежності до тих чи інших груп", - сказав він.

Нагадаємо, 29 січня уряд звільнив голову "Укрзалізниці" Кравцова. Йому закидали засилля корупції в галузі вантажних перевезень. Тимчасовим виконувачем обов'язки голови правління "Укрзалізниці" призначили члена правління компанії Желько Марчека.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізницю" тимчасово очолив Марчек, - Кабмін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187422
 
 
 Топ коментарі
 
Эта оправдала?
Валерия Витальевна Шкаброва.24 годика,не лошица.Новый член наблюдательного совета Укрзализныци,год назад закончила НАУ,представитель государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров.С зарплатой 160 тысяч. Соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.

"Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 5377
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Эта оправдала?
Валерия Витальевна Шкаброва.24 годика,не лошица.Новый член наблюдательного совета Укрзализныци,год назад закончила НАУ,представитель государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров.С зарплатой 160 тысяч. Соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.

"Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 5377
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Скорее родители насосали. У этой в 24 года еще клиентура не та.
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не, ну если судить чисто визуально - то ниче так самочка..... но 160 тыс грн не стоит - лучше б врачам платили достойно !
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и медсестра. и нянечка, и учительница. во что оденешь, тем и будет.
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ну вот что ЭТО? что оно наблюдает, может шось у ширингн?
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Валерия Витальевна Шкаброва.24 годика,не лошица.
**********
Не лошиця. Ага, - ціла лошадь з гривою! )))


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Зачем мелочиться? Тут целый **********-говнокомандующий доверия не оправдал...
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Зато ЗЕбанарии в набсовет зачетную соску всунули. Могла бы Премьер-паласе оказывать эскорт-услуги. Ан нет - из института сразу в набсовет Укрзализныци.
"Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 7466
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Ні, для Зе такий рівень малювання недосяжний.
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мне эта кадровая чехерда коземанды напоминает схему отжима квартиры. быстрая перепродажа и уже на третьем шаге хер чего докажешь и раскопаешь
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А я предупреждал,что это шулера и мошенники,обманщики,и обыкновенные казнокрады!!!
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КАК и я когда выбирали кравчука кучму оранжевого, Яныка пороха зеля, хоч прикол извсех презиков меньше всего у власти был Яныка, только тихо это гостайна
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Помаранчевого Кучму? Чого ти брешеш?
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Запятые пропущены и там тоже. Экстраполировать надо уметь.
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О о) кому же интересно, Ермак продал дожность?))) Скоро узнаем.
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а як там молода сосалка криклия призначена в наглядову раду оправдує??
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Это что такого за 2 месяца он должен был сделать? А точно уже в конфессию не передают немцам. Так как популярно объяснили сколько милиардов гривен не смогут украсть.
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"не оправдал высокого доверия товарисча ка- гоох какого харошего человека"
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криклий, как проводил собеседование один или группой?
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не оправдал высокое воровское доверие ...
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Эта классическая сцена относится не только к Гончаруку, но и ко всему выводку зебилов:
"Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий - Цензор.НЕТ 9589
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интересно, криклииха знает про это назначение?
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Достойная компания Сереже Лещенко. Этот локомотив далеко двинет укрзализныцю.
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У вас,Зелебобские,никто не ни за что не отвечает,вы разворовывание государство с сумасшедшей скоростью,вы уничтожаете все,к чему дотянетесь,вы,страшнее "короны" в миллион раз...Поверьте,даже если вы сдадите страну кацапам,они же вас и уничтожат первыми,потому,что вы не умеете не то чтобы созидать,вы не умеете даже сохранять то,что создано было до вас...
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Вони тепер плачуть, що квартплата дуже висока!
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мабуть я зі своїм досвідом впораюсь із цією структурою!! мені вже 50 років
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не кради, люби ближнього і буде тобі щастя
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Блин.... "Не виправдав довіри" - голову правління "Укрзалізниці" Марчека буде звільнено після двох місяців роботи, - Криклій - Цензор.НЕТ 3636 даже на биржу труда не "станет" .. минимум 6 месяцев нужно было отработать..
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А шито-крыто ведется свой дележ пирога... И хорошего пирога, за наш счет...
По чем там нынче хлебные местечки? "Не виправдав довіри" - голову правління "Укрзалізниці" Марчека буде звільнено після двох місяців роботи, - Криклій - Цензор.НЕТ 2279
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Сколько можно экспериментировать? Это что, страна кроликов
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зеленая плесень продолжает разьедать страну до основания...скоро ничего и не останется.
предлагаю Укрзализныцю возглавить юзику. Ну а че? Живот нажратый уже, друг президента. Все сходится
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160 тыс...В месяце примерно 160 рабочих часов.. Итого получается 1000 грн в час. Ну нормальная такая ******** зарплата... Каких-то 1,5 часа и уже минимальная пенсия.... Теперь понятно откуда такие офигеные средние зарплаты по стране...
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Нє оправдал довєрія
Лаврєнтій Палич Бєрія.
"Не виправдав довіри" - голову правління "Укрзалізниці" Марчека буде звільнено після двох місяців роботи, - Криклій - Цензор.НЕТ 8378
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зато 24-летняя тьолачка настолько сильно оправдала, что взяли без опыта на оклад в 160 тысяч в месяц
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мабуть касу Рюкзакову і Криклію не заносив!!!
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мабуть касу Рюкзакову і Криклію не заносив!!!
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