 Від початку доби ворог чотири рази порушував режим припинення вогню, зокрема обстрілявши цивільний автомобіль, постраждалих немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї) і Опитного (з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї).

"Також, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, окупанти вчинили підступний обстріл цивільного автомобіля біля населеного пункту Красногорівка. За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч із транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів. На щастя, ніхто з журналістів і військовослужбовців не постраждав", - наголошується в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог випустив по околицях Новотошківського сім мін калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. На всіх трьох ділянках розведення ситуація залишається стабільною і дотримується режим "Тиша".

Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, підкреслюють у пресцентрі.

Нагадаємо, 6 квітня збройні формування РФ здійснили вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, чотири з яких - із застосуванням мінометів 120 і 82-мм калібру, які згідно з мінськими домовленостями повинні бути віддалені від лінії розмежування. Втрат за минулу добу в результаті ворожих обстрілів серед українських захисників не було. При цьому підрозділи українських сил поранили одного російського окупанта.

7 квітня російські терористи цілеспрямовано обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна".

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