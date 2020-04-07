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 Від початку доби ворог чотири рази порушував режим припинення вогню, зокрема обстрілявши цивільний автомобіль, постраждалих немає, - пресцентр ОС

Збройні формування Російської Федерації 7 квітня чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки (зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї) і Опитного (з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї).

"Також, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, окупанти вчинили підступний обстріл цивільного автомобіля біля населеного пункту Красногорівка. За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч із транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів. На щастя, ніхто з журналістів і військовослужбовців не постраждав", - наголошується в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог випустив по околицях Новотошківського сім мін калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. На всіх трьох ділянках розведення ситуація залишається стабільною і дотримується режим "Тиша".

Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, підкреслюють у пресцентрі.

Нагадаємо, 6 квітня збройні формування РФ здійснили вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, чотири з яких - із застосуванням мінометів 120 і 82-мм калібру, які згідно з мінськими домовленостями повинні бути віддалені від лінії розмежування. Втрат за минулу добу в результаті ворожих обстрілів серед українських захисників не було. При цьому підрозділи українських сил поранили одного російського окупанта.

7 квітня російські терористи цілеспрямовано обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187421
 
 
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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а навіщо складати москальски трупи....нехай удобрюють нашу землю
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Ну штабеля краще рахувати, а мож для обміну, чи з гуманних міркувань для зручнішого відправлення в "страну происхождения"
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***

Неоголошена війна,
Не названа війною.
Завуальована вона -
"АТО"… А поле бою -
Не бутафорія. Воно,
Велике і голодне,
Вже стільки горя принесло,
Вже стільки зжерло! Годі!

Неоголошена війна,
Не названа війною.
Завуальована вона -
"Конфлікт". А поле бою -
Справжнісіньке… І справжні ті,
Що поле кров'ю омивають!
Вони, красиві й молоді,
На нім по-справжньому вмирають!

Ненаголошені слова
Впівголоса розмови.
"У нас - ООС, війни нема", -
Згори торочять знову.
Нерозголошена ціна
Німого одкровення.
Кому на руку, щоб війна
ООС носила ймення?

Неоголошена війна
Без права йти до бою.
Ми кров`ю платимо щодня
За зраду за спиною…
Як бути з трунами, в яких
Лежать найкращі з кращих?
І кожен з них не зміг, не встиг
Пожити… Впав… Нізащо?!?

Нерозголошені думки,
Про котрі гріх мовчати.
КИМ буду я? КИМ будеш ти,
Як прийдуть нас вбивати?..
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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