 Ціни на газ для населення падатимуть як мінімум до початку літа, - Нафтогаз

Про це повідомляють у пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.
"Ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, зокрема, для населення. Нафтогаз очікує продовження здешевлення газу мінімум до початку літа", - сказано в повідомленні.
Падіння цін на газ Нафтогаз пояснює декількома факторами, зокрема теплою зимою, рекордними обсягами газу в підземних сховищах як у Європі, так і в Україні, а також падінням цін на нафту і пандемією коронавірусу.
"Європейський ринок газу перенасичений. Споживання скоротилося, а газу дуже багато. За останні місяці до цих чинників додалося ще й уповільнення світової економіки через епідемію коронавірусу і наступний карантин", - повідомляють у Нафтогазі.
Нафтогаз знизив ціни на газ для населення в березні на 14% - до 3,4 гривні за кубометр (без ПДВ і витрат на транспортування). У лютому ціна на газ для населення знизилася на 15% порівняно з січнем.
"Энергетическая отрасль и сфера предоставления жилищно-коммунальных услуг находятся без профессионального управления и без согласованных действий для обеспечения их бесперебойной работы, и поэтому оказались на грани катастрофы. Если немедленно не решить накопившиеся проблемы - будем иметь непоправимые последствия для экономики страны и общества. На фоне вызовов, стоящих перед Украиной из-за распространения коронавирусной болезни, коллапс энергетической отрасли, который все стремительней углубляется, ставит под угрозу предоставление населению нашей страны не только качественных коммунальных услуг, а вообще способность предоставления таких услуг, как электроэнергия, природный газ, холодная и горячая вода, водоотведение..."
або українською мовою 64,3 USD за 1000 кубів 1,7 за куб ...без доставки з амстердама роттердата та папуа нової гвінеї ...українського газу в Україні немає ...є марсіянський
Накінець написав таку заяву.
Начальнику львівського відділення Сербану П. П.
Шановний Павле Петровичу!
Скаржуся Вам на невідому мені особу з Львівгазу, яка моніторує покази лічильника за адресою м. Львів, вул. **********************.
Ця особа мало того, що сама не прибула для контролю лічильника, то сфальшувала контакт зі мною, якого не було.
На підставі ніби-то цього контакту вона мені проставили цифру споживання газу за березень 2020 року, яка втричі перевищує реальне споживання. Написати реальне споживання я не можу, бо там вже стоїть цифра "моніторщика".
Всі мої протести на mail Львівгазу залишилися без відповіді.
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PS. Платити за завищений сфальшований рахунок і так не буду.
Якщо реакції у вигляді зміни брехливого показника й далі не буде, доведеться судитися з монополістичним Львів-газом.