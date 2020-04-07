 Ціни на газ для населення падатимуть як мінімум до початку літа, - Нафтогаз

Про це повідомляють у пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Ринкові коливання неминуче впливають на ціну газу в Україні, зокрема, для населення. Нафтогаз очікує продовження здешевлення газу мінімум до початку літа", - сказано в повідомленні.

Падіння цін на газ Нафтогаз пояснює декількома факторами, зокрема теплою зимою, рекордними обсягами газу в підземних сховищах як у Європі, так і в Україні, а також падінням цін на нафту і пандемією коронавірусу.

"Європейський ринок газу перенасичений. Споживання скоротилося, а газу дуже багато. За останні місяці до цих чинників додалося ще й уповільнення світової економіки через епідемію коронавірусу і наступний карантин", - повідомляють у Нафтогазі.

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Нафтогаз знизив ціни на газ для населення в березні на 14% - до 3,4 гривні за кубометр (без ПДВ і витрат на транспортування). У лютому ціна на газ для населення знизилася на 15% порівняно з січнем.





