 Для відновлення колишнього авіатрафіку після карантину в Україні знадобиться близько двох років, - Криклій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші прогнози: якщо в червні потроху почнемо відновлюватися, то до кінця року вийдемо приблизно на половину того пасажиропотоку, який був раніше. Але взагалі авіація інерційна. Тому ми десь півтора-два роки повертатимемося до орієнтовно того трафіку пасажирів, до якого прийшли", - розповів він.

Криклій зазначив, що в планах - забезпечити фінансову спроможність держпідприємств і аеропортів для їх роботи і якнайшвидшого відновлення після карантину.

При цьому він додав, що "рятувати кожне підприємство - українського бюджету не вистачить", тому для їх підтримки потрібні програми.

Читайте також: Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ