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 Для відновлення колишнього авіатрафіку після карантину в Україні знадобиться близько двох років, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українській авіації знадобиться близько 2 років для відновлення колишнього трафіку після карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші прогнози: якщо в червні потроху почнемо відновлюватися, то до кінця року вийдемо приблизно на половину того пасажиропотоку, який був раніше. Але взагалі авіація інерційна. Тому ми десь півтора-два роки повертатимемося до орієнтовно того трафіку пасажирів, до якого прийшли", - розповів він.

Криклій зазначив, що в планах - забезпечити фінансову спроможність держпідприємств і аеропортів для їх роботи і якнайшвидшого відновлення після карантину.

При цьому він додав, що "рятувати кожне підприємство - українського бюджету не вистачить", тому для їх підтримки потрібні програми.

Читайте також: Служба аеромедичної евакуації готова почати працювати в Україні, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187408
 
 
 Топ коментарі
 
Прощай лоукосты короче, летать будет только МАУ.
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... в заднице..а не в трафике! На 76 процентов меньше февраля!
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В этом вся суть этой дебиловатой власти: одни махом бестолково все зачеркнуть, чтоб потом 15 лет восстанавливаться.
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ну кто будет летать в Украину где вирус ходит
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А что так? Рынок делить по-новому будут?
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Прощай лоукосты короче, летать будет только МАУ.
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Wizz Air продает билеты на 1 мая из Киева.
Из Лейпцига на 2-е уже купил.
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Я думаю это такие себе пробные закидоны, как вода в Крым и подобное.
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Они продают уже третий раз с перерывом на две недели, все ждут, когда закончится этот бардак.
Предыдущий билет, за который вернули деньги, был на 22 апреля, перед этим - на 3-е.
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Вы на Визз-счет вывели так оперативно? Мне написали, что вывод на карту до 60 дней)).
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это пусть олигархи (вместе с беней) рыдают, никакой бюджетной "поддержки" им не давать!
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Вони собі возьмуть, бо віслюка для чого притягли до влади, не вже народу служити...)))
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Он предлагает помомочь всем, даже тем, кто не летает. Это ваша проблема, что не протестовали, что повышали цены в 10 раз в разгар эпидемии.
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В этом вся суть этой дебиловатой власти: одни махом бестолково все зачеркнуть, чтоб потом 15 лет восстанавливаться.
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Пешочком , пешочком нужно .
Оно и недорого , и для здоровья полезней .
Или на ишачке .
Всё равно , денег на большее у простых украинцев ещё долго не будет ...
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По данным Флайтрадара ни одна страна мира не прекратила воздушные перевозки кроме Украины.Видимо кто-то просто хотел прибрать к своим рукам весь гражданский аерофлот в Украине вот и прервали все заключенные контракты а теперь потребуется время для скупки у разоренных владельцев самолетов и заключения новых контрактов на перевозки.Вот и оценивают все это в два года.
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Посмотрите флайтрадар 24,Европа вся в трафике
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... в заднице..а не в трафике! На 76 процентов меньше февраля!
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..откройте свой ФР и посмотрите Стамбул новый. Где в час до 50 самолётов на прибытие..убытие!!! Три сейчас всего.....)))))
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То призрак коронавируса мигрирует! Для восстановления прежнего авиатрафика после карантина в Украине понадобится около двух лет, - Криклий - Цензор.НЕТ 9472
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Прекратили пассажирские перевозки Румыния, Венгрия, Словакия, Сербия. На 80 процентов сократили перевозки Турция, Франция, Польша.... Прежде чем что то писать, надо знать! Самолёт , что пролетает над Румынией не значит, что это румынский самолёт.
На сегодняшний день суточное обеспечение полётов Евроконтролем снизилось на 76 процентов по сравнению с февралём 2020 года. На уровне 75 процентов сохраняются грузовые перевозки. Куда Вы летать там собрались? Кто там что прибирать собрался? МАУ и так уже реально труп. А не будет смердячего МАУ, то хоть остальные вздохнут свободно. Хоть нормальные европейские компании зайдут в Украину и заработает программа свободного неба. Первый и основной тормоз развития авиации Украины это коломойский со своим МАУ!
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Так в том то и дело, что Колома у руля, и попытается монополизировать небо.
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Каким образом? Если бы сейчас коломой что то мог, то Скай Ап тупо бы сидел, а летало МАУ! Но имея огромнейшие долги перед Украэрорухом, иски в судах и плюс долги Евроконтролю.. сотням хендлинговых и топливных компаний, массе аэропортов в Европе... МАУ не рыпнется никуда. Именно потому, что в данной ситуации все знают о отвратительном финансовом положении в МАУ, возможности банкротства.... и будут ждать...когда какой нибудь самолёт забредет в Европу, чтобы сразу его арестовать за долги. Сейчас все авиакомпании и аэропорты в мире в глубоком кризисе и выбивание долгов иначе как арестом не увенчается успехом. Ничего коломой уже не монополизирует. Да и Зешнырь ему не поможет. НЕЧЕМ!!!
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В последнее время SkyUp стал №1, куда не глянь везде они лезут, и в Китай и в Италию. Наверное нехило занесли кому надо
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Дорогой друг! Если не знаете...то не несите бред! Скай Ап согласился на полёты на грани себестоимости. Только оплата экипажу,керосин и оплата пролёта. МАУ отказалась от полётов в Китай даже имея один грузовой В-737. Или Вы думаете , что коломой полетит за бесплатно? Кому надо занести, если все полёты оплачивают заказчики? Государство только обеспечивает дипломатическое сопровождение . Кроме первого полёта военного Ил-76 за госсчёт всё остальное это фонды и коммерческие компании. Государство возит для Вас только с брехливого рта зелёного недоноска! Все рейсы НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ!!!
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Полнейшая чепуха.
Авиакомпании будут резать самолеты и уперто не летать?
Откажутся от прибыли?
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.. они будут Вас одного везти или просто летать в своё удовольствие!)))))
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Конешно, все заробитчане уже остаются на родине, для них создано миллионы рабочих мест, экономика рухнет и бизнесмены перестанут заниматься проектами в других странах.
Уже месяц карантина, а каждый деть еще 7-8 тысяч приезжает, не считая тех, кто приехал за месяц.
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..да..да... сразу после освобождения от карантина тысячи пассажиров ринутся на рейс Киев-Варшава, Киев-Милан, Киев-Мадрид. А оттуда поток туристов в Украину.... Сразу на Шарм Аль Шейх полетят тысячи туристов. А Киев-Бангкок вообще билетов на год вперёд не будет. А как начнут летать из Харькова, Днепра, Запорожья.... А как залетает Львов, Черновцы.... Мы запретим сюда летать Туркишу, полякам, испанцам на своих самолётах и будем только своими возить. А МАУ сразу станет лоукостом и будет летать как Рьянэйр за 50 долларов из Киева до городу Парижу... и с кормёжкой пассажиров!!!))))))))) Вы откуда вылезли? Пойдите на улицу, посмотрите на людей в магазинах и постарайтесь включить мозги!
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Ой всьо!!!
Надо срочно заплатить Коломойскому компенсацию за потери МАУ (это при том, что билеты они не возвращают).
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"спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит",Источник: https://censor.net.ua/n3187408

Тому будуть "рятувати" тільки бєнін МАУ.
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Коли центральна влада слабка.


РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ РЕАЛЬНА ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ "ЯВОЧНИМ ПОРЯДКОМ" у час кризи.

С завтрашнего дня въехать в Днепр смогут только фуры с продуктами
Сегодня, 7 апреля, специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера местного уровня приняла решение запретить въезд в Днепр транзитного транспорта и транспорта, который прибывает с других регионов Украины.
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Печалька, не быть росту ВВП на 40%, эпоха бидности не закончится никогда
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Два года, и это при условии, что доходы граждан в валютном эквиваленте останутся на уровне 2019г.
Если ВВП упадет (по средним прогнозам) на 15%, то прежний уровень авиаперевозок буде году к 2028.
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Без таких, как вы, зеленое болото, все произойдет гораздо быстрее.
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