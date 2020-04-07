 Для відновлення колишнього авіатрафіку після карантину в Україні знадобиться близько двох років, - Криклій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наші прогнози: якщо в червні потроху почнемо відновлюватися, то до кінця року вийдемо приблизно на половину того пасажиропотоку, який був раніше. Але взагалі авіація інерційна. Тому ми десь півтора-два роки повертатимемося до орієнтовно того трафіку пасажирів, до якого прийшли", - розповів він.
Криклій зазначив, що в планах - забезпечити фінансову спроможність держпідприємств і аеропортів для їх роботи і якнайшвидшого відновлення після карантину.
При цьому він додав, що "рятувати кожне підприємство - українського бюджету не вистачить", тому для їх підтримки потрібні програми.
Из Лейпцига на 2-е уже купил.
Предыдущий билет, за который вернули деньги, был на 22 апреля, перед этим - на 3-е.
Оно и недорого , и для здоровья полезней .
Или на ишачке .
Всё равно , денег на большее у простых украинцев ещё долго не будет ...
На сегодняшний день суточное обеспечение полётов Евроконтролем снизилось на 76 процентов по сравнению с февралём 2020 года. На уровне 75 процентов сохраняются грузовые перевозки. Куда Вы летать там собрались? Кто там что прибирать собрался? МАУ и так уже реально труп. А не будет смердячего МАУ, то хоть остальные вздохнут свободно. Хоть нормальные европейские компании зайдут в Украину и заработает программа свободного неба. Первый и основной тормоз развития авиации Украины это коломойский со своим МАУ!
Авиакомпании будут резать самолеты и уперто не летать?
Откажутся от прибыли?
Уже месяц карантина, а каждый деть еще 7-8 тысяч приезжает, не считая тех, кто приехал за месяц.
Надо срочно заплатить Коломойскому компенсацию за потери МАУ (это при том, что билеты они не возвращают).
Тому будуть "рятувати" тільки бєнін МАУ.
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ РЕАЛЬНА ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ "ЯВОЧНИМ ПОРЯДКОМ" у час кризи.
С завтрашнего дня въехать в Днепр смогут только фуры с продуктами
Сегодня, 7 апреля, специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера местного уровня приняла решение запретить въезд в Днепр транзитного транспорта и транспорта, который прибывает с других регионов Украины.
Если ВВП упадет (по средним прогнозам) на 15%, то прежний уровень авиаперевозок буде году к 2028.