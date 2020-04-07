 Єрмак збрехав президенту, що кримінальні провадження проти мене порушено давно, - "слуга народу" Лерос

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Лерос зазначив: "Шановні народні депутати, я обіцяв, що викрию будь-яку брехню Єрмака, тому прошу ознайомитися.
На фракції депутати запитали у Єрмака, чому він мені мстить кримінальними справами, на що він вам всім збрехав при президенті, що справи відкриті на мене давно.
А тепер факти:
19 березня 2020 року
виходить моє інтерв'ю "Слуга народу" Гео Лерос: "Визнання терористів і здача національних інтересів для нашої партії неприйнятні",
20 березня 2020 року
мене за це інтерв'ю звільняють з посади радника президента. Цього ж дня глава Офісу дає команду СБУ нарити на мене що завгодно і відкрити справи.
24 березня 2020 року
старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пише рапорт своєму начальнику з безглуздими обвинуваченнями щодо муралів 2016 року!
25 березня 2020 року
лист з СБУ йде в ДБР.
26 березня 2020 року
ДБР відправляє повідомлення на ім'я Генерального прокуратора.
І вуаля, можна за депутатом вести стеження, змушувати ходити на допити, як на роботу, і поступово робити слухняним!
Але зі мною ви не вгадали, я знаю все і про всіх. Перед тим, як робити брехливі заяви, подумайте про наслідки.
Це стосується і вас, пані Венедіктова.
Шановні депутати, сьогодні так чинять зі мною, а завтра це буде з вами. Документи додаю".
И уж никак представлять государство не может заведующий канцелярией, его дело бумага, скрепки, чистота в офисе и другие чисто обслуживающие функции по обеспечению работы офиса.
"відкриті"?
"Збрехав президенту" чи
"при президентові"?
Вова, карантин не будет вечный! Не получится спрятаться, ты сейчас очень плохо выглядишь со сторны, как страус, спрятанной головой в песке! Не зли народ, прийми решение по Ермаку и ко!
Депутати запитали... ...він відповів..."
Дєццкій сад... блд...
Всё к этому идет.
И такую же лживую мразоту назначает на госдолжности, одна венедиктова чего стоит, как шокин и ярема вместе взятые(луценко и парашенка пока, правда, вне конкуренции).
зельц - коллаборант, предатель и коррупционер, к нему бесполезно взывать для выяснения правды, пан Лерос.
Возможно, это единственный человек, которого эта зеленая банда боится, и они не позволят себе сдать интересы Украины в Минске.
Этот Дермак - вообще лишний человек в Украине. А возле государственных тайн - подавно!