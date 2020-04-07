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 Політика України
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 Єрмак збрехав президенту, що кримінальні провадження проти мене порушено давно, - "слуга народу" Лерос

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що глава Офісу президента Єрмак збрехав, заявивши, що справи на Лероса "відкриті давно".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лерос зазначив: "Шановні народні депутати, я обіцяв, що викрию будь-яку брехню Єрмака, тому прошу ознайомитися.

На фракції депутати запитали у Єрмака, чому він мені мстить кримінальними справами, на що він вам всім збрехав при президенті, що справи відкриті на мене давно.

А тепер факти:

19 березня 2020 року

виходить моє інтерв'ю "Слуга народу" Гео Лерос: "Визнання терористів і здача національних інтересів для нашої партії неприйнятні",

20 березня 2020 року

мене за це інтерв'ю звільняють з посади радника президента. Цього ж дня глава Офісу дає команду СБУ нарити на мене що завгодно і відкрити справи.

24 березня 2020 року

старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пише рапорт своєму начальнику з безглуздими обвинуваченнями щодо муралів 2016 року!

25 березня 2020 року

лист з СБУ йде в ДБР.

26 березня 2020 року

ДБР відправляє повідомлення на ім'я Генерального прокуратора.

І вуаля, можна за депутатом вести стеження, змушувати ходити на допити, як на роботу, і поступово робити слухняним!

Але зі мною ви не вгадали, я знаю все і про всіх. Перед тим, як робити брехливі заяви, подумайте про наслідки.

Це стосується і вас, пані Венедіктова.

Шановні депутати, сьогодні так чинять зі мною, а завтра це буде з вами. Документи додаю".

Єрмак збрехав президенту, що кримінальні провадження проти мене порушено давно, - слуга народу Лерос 01
Єрмак збрехав президенту, що кримінальні провадження проти мене порушено давно, - слуга народу Лерос 02
Єрмак збрехав президенту, що кримінальні провадження проти мене порушено давно, - слуга народу Лерос 03
Єрмак збрехав президенту, що кримінальні провадження проти мене порушено давно, - слуга народу Лерос 04
Єрмак збрехав президенту, що кримінальні провадження проти мене порушено давно, - слуга народу Лерос 05
Єрмак збрехав президенту, що кримінальні провадження проти мене порушено давно, - слуга народу Лерос 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187405
 
   
 Топ коментарі
 
Кловану можно любую дичь втирать. Кокаинозависимые легко поддаются внушению.
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Прикольно. Ермак (это такой чувак, который от имени Украины какие-то там дела по Донбасу с рашей решает) является патологическим лжецом! Да не, не может быть..
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А от Парашенко хрестить.. Туму є різні.. Євреї я приміром... Теж є кумом у знайомої єврейки.. Похресник Міша (Мошеах)
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І мій похресник вже був обрізаний на момент хрещення.. Тому це таке
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Зате в них є "нужниє люді" , з якими вони підтримують блатні ( від слова блат) відносини .
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Кловану можно любую дичь втирать. Кокаинозависимые легко поддаются внушению.
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Прикольно. Ермак (это такой чувак, который от имени Украины какие-то там дела по Донбасу с рашей решает) является патологическим лжецом! Да не, не может быть..
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Кто должен представлять Украину и решать от её имени?
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Представлять Украину в Минске назначен Кучма.
И уж никак представлять государство не может заведующий канцелярией, его дело бумага, скрепки, чистота в офисе и другие чисто обслуживающие функции по обеспечению работы офиса.
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Твой план по приращению войны озвуч. Пиз\деть все горазды, вот делать пока ещё не научились за 29 лет нерабства.
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"по приращению войны" - кацапчик чисто по Фрейду обмовився
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Щось більше скидається на те , що Єрмак приглядує за Зелебенею і керує цим безграмотним невігласом ...
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Я завидую, уверенности цигана в бессмертности.
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Да они все там ...здят,как дышат.Во главе с преЗЕком.
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ненуашо...вполне себе давно- послезавтра три дня будет...
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Честный политик это как голодный повар - нонсенс.
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Ну, Юрий Бутусов давай не подведи нас! Ждем интервью с Лео.
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"порушено" Чи
"відкриті"?
"Збрехав президенту" чи
"при президентові"?
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Вот где-то давно , в школьные годы мы уже проходили подобную формулу навязанную холопам : « Царь хороший, бояре плохие» .
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Поражает, что зеленский молчит и еще больше этим раздражает народ!
Вова, карантин не будет вечный! Не получится спрятаться, ты сейчас очень плохо выглядишь со сторны, как страус, спрятанной головой в песке! Не зли народ, прийми решение по Ермаку и ко!
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"Обіцяв... викрию брехню ..
Депутати запитали... ...він відповів..."
Дєццкій сад... блд...
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ОЮ давно не было известий от Курехяна Геворга Багратовича (Лероса, то есть).
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Возможно, мы еще поставим прижизненный памятник Курехяну Геворгу Багратовичу!!!
Всё к этому идет.
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Это не ермак солгал зельцу, это зельц лжет всем напропалую, неужели не понятно?
И такую же лживую мразоту назначает на госдолжности, одна венедиктова чего стоит, как шокин и ярема вместе взятые(луценко и парашенка пока, правда, вне конкуренции).
зельц - коллаборант, предатель и коррупционер, к нему бесполезно взывать для выяснения правды, пан Лерос.
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Зеленський міцно сидить на гачку в путлера . Коли Зеля про щось таємно радився ( а , може , отримував інструкції ? ) в Омані з головним ФСБешником путлера , в Ірані , через територію якого мав повертатися наш преЗедент , ерефськими ракетами , з ерефського "Буку" було збито український пасажирський авіалайнер з пасажирами на борту . Путлер тиснув на Зелебеню і лякав його ( іншої причини збивати цивільний літак я не бачу ) ? У всякому разі Зеленський настільки перелякався долі Качинського , що різко почав здавати Україну путлеру , для чого йому й знадобився Єрмак . Нехай хоч хтось мене переконає , що зроблені мною висновки з огляду на ці події помилкові ( якби це було помилкою , то Єрмак не займав би до цього часу державну посаду , отримуючи з бюджету зарплату , а давно б вже сидів би і давав би свідчення СБУ ) .
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А Лерос этот крутой чувак, хотя по виду так не скажешь.
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Долго ещё этот Ермак будет пакостить Украине ??? Прямо какой-то еврейский базар
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Щось більше скидається на те , що Єрмак приглядує за Зелебенею і керує цим безграмотним невігласом ...
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Дай Бог здоровья Леросу и его помощнику!
Возможно, это единственный человек, которого эта зеленая банда боится, и они не позволят себе сдать интересы Украины в Минске.
Этот Дермак - вообще лишний человек в Украине. А возле государственных тайн - подавно!
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