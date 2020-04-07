 Не обговорював із Зеленським "антиКоломойський законопроєкт". Люди обрали свій шлях - це шлях у нікуди, - Коломойський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
"Я б назвав цей закон не "антиКоломойським", а антиукраїнським. Торгівля суверенітетом і Конституцією за 30 срібняків, правда, дуже дорогих", - підкреслив він.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи виступає Коломойський за дефолт, олігарх відповів: "Я за реструктуризацію боргів".
Також, за його словами, з Президентом Володимиром Зеленським він не обговорював цей законопроєкт: "Взагалі не обговорював. Люди обрали свій шлях, це шлях в нікуди, що показав досвід попередників: Яценюка, Порошенка, Гройсмана і Гончарука".
Крім того, Коломойський заявив, що не знайомий з позафракційним нардепом Антоном Поляковим, який подав 6 тисяч правок до законопроєкту.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні.
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку в результаті виведення його з ринку.
Пізніше стало відомо, що народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д.
Сьогодні, 12:30
Володимир Зеленський 29 березня закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів - про гарантії неповернення банків колишнім власникам та про запуск ринку землі
«В ухваленні закону про ринок землі був зацікавлений насамперед уряд України», - Висоцький
Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що в ухваленні закону про продаж землі був насамперед зацікавлений уряд, бо це має забезпечити зростання ВВП України від 1% у перший рік до 3% на п'ятий рік реалізації. Про це урядовець сказав в інтерв'ю «Главкому».
За словами Висоцького, у Меморандумі МВФ, у першу чергу, йдеться про структурні реформи в Україні. «Такі реформи потрібні Україні. МВФ не вимагав земельної реформи», - зазначив урядовець.
Нагадаємо, що у березні президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg зазначав, що продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом важливе для України не лише з точки зору отримання чергового траншу, а й для підтримки довіри міжнародних інвесторів. «Україна виконує взяті на себе зобов'язання. Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ. - Ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа. - Ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов'язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом - ми це зробимо», - заявив глава держави.
Висоцький впевнений, що через рік закон про ринок землі не скасують і не відтермінують на невизначений термін. «Якихось політичних ризиків, які б кардинально змінили ситуацію впродовж року, немає, бо ж у нас національних планових виборів за цей період не відбудеться, а місцеві вибори не впливають на політику національного масштабу. Так, є економічні негаразди, але вони не впливають на політику у цій сфері. Якби цей закон був ухвалений рік тому, перед парламентськими виборами, - тоді так, ризик був би», - вважає Висоцький.
Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.
Раніше фракція «Слуга Народу» погодила компромісний варіант законопроекту щодо відкриття ринку землі.
Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:
Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
Після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.
16 березня президент Володимир Зеленський у своєму екстреному зверненні наголосив, що не зважаючи на карантин через коронавірус, парламент має впровадити земельну реформу.
До слова, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов стверджував в інтерв'ю «Главкому», що він особисто не бачив, щоб зовнішні партнери ставили питання ринку землі, як умову отримання коштів Україною від Міжнародного валютного фонду!
Шо да, то да.
21 апреля 2019 года 72% не особо избалованных интеллектом и достатком украинцев выбрали путь в никуда.