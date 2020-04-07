 Не обговорював із Зеленським "антиКоломойський законопроєкт". Люди обрали свій шлях - це шлях у нікуди, - Коломойський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Я б назвав цей закон не "антиКоломойським", а антиукраїнським. Торгівля суверенітетом і Конституцією за 30 срібняків, правда, дуже дорогих", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи виступає Коломойський за дефолт, олігарх відповів: "Я за реструктуризацію боргів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб подати 6033 поправки до "антиКоломойського" законопроєкту нардеп Поляков мав би готувати по одній кожні 2 хвилини 7 днів і ночей без перерви, - Лещенко

Також, за його словами, з Президентом Володимиром Зеленським він не обговорював цей законопроєкт: "Взагалі не обговорював. Люди обрали свій шлях, це шлях в нікуди, що показав досвід попередників: Яценюка, Порошенка, Гройсмана і Гончарука".

Крім того, Коломойський заявив, що не знайомий з позафракційним нардепом Антоном Поляковим, який подав 6 тисяч правок до законопроєкту.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку в результаті виведення його з ринку.

Пізніше стало відомо, що народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д.