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 Політика України
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Все про:банки (385) Зеленський (5010) Коломойський (831)

 Не обговорював із Зеленським "антиКоломойський законопроєкт". Люди обрали свій шлях - це шлях у нікуди, - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський назвав законопроєкт про банки не "антиКоломойським", а "антиукраїнським".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Я б назвав цей закон не "антиКоломойським", а антиукраїнським. Торгівля суверенітетом і Конституцією за 30 срібняків, правда, дуже дорогих", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи виступає Коломойський за дефолт, олігарх відповів: "Я за реструктуризацію боргів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб подати 6033 поправки до "антиКоломойського" законопроєкту нардеп Поляков мав би готувати по одній кожні 2 хвилини 7 днів і ночей без перерви, - Лещенко

Також, за його словами, з Президентом Володимиром Зеленським він не обговорював цей законопроєкт: "Взагалі не обговорював. Люди обрали свій шлях, це шлях в нікуди, що показав досвід попередників: Яценюка, Порошенка, Гройсмана і Гончарука".

Крім того, Коломойський заявив, що не знайомий з позафракційним нардепом Антоном Поляковим, який подав 6 тисяч правок до законопроєкту.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку в результаті виведення його з ринку.

Пізніше стало відомо, що народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187402
 
   
 Топ коментарі
 
Беня отдай деньги Украинского Народа Не обсуждал с Зеленским "антиКоломойский законопроект". Люди выбрали свой путь - это путь в никуда, - Коломойский - Цензор.НЕТ 824
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Da zakona tak i drugix Evropejskix stranax delali svojio vremia s takimi bankami.Takix slucax dva varianta nacionalizacija ili bankrot banka,podumaja nado bylo dat bankrutirovat teper s Beni bi vse vklaciki i liudi bi sprasyvali dengi, i tocno za nego poderzyvajucije partiji ne golosovali
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Приват это не рошеновский магазин, а банк! там все операции фиксируются, за пару часов можно отследить каждую копейку....досих пор никто ничего не сдалал... куда деньги ушли загадка для наших даунов прокуроров, причем когда выводились деньги в банке давно сидел куратор от шлюхи гонтаревой, не беня подписовал платежки а конкретные лица которые в нормальной стране давно были бы в тюрме вместо этого спектакля с законом 95 квартала для дурачков и МВФ.
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Читайте результаты расследования KROLL. Там все есть и по этим результатам Бенины активы УЖЕ арестованы. Осталось их отсудить и вернуть в Украину.
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За крадіжку 5.5 млрд. дол. США , бєню, пороха, гонтарєву, на нари з конфіскацією.
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Беня, да чтоб ты съел, да только не п#здел, ведь ты брехло самое настоящее и твоим сказкам никто не верит, дуй лучше на свою родину - Израиль, а ещё лучше в США.
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Тоже самое будет и с этим Законом про банки,выяснится потом,шо как и принятый Закон про землю-это было не требование МВФ,а хотелки правительства от Зеленского и страшилки про "дефолт"от поддержавших этот Закон шоколадной фракции с их марионетками из "Голоса",мне принятие и кнопкодавство этих законов напомнило,как рыги в 2014 во время Майдана кнопкодавили за диктаторские законы! : В уряді поставили Зеленського в незручне становище: МВФ не вимагав ніякої земельної реформи?
Сьогодні, 12:30

Володимир Зеленський 29 березня закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів - про гарантії неповернення банків колишнім власникам та про запуск ринку землі
«В ухваленні закону про ринок землі був зацікавлений насамперед уряд України», - Висоцький

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що в ухваленні закону про продаж землі був насамперед зацікавлений уряд, бо це має забезпечити зростання ВВП України від 1% у перший рік до 3% на п'ятий рік реалізації. Про це урядовець сказав в інтерв'ю «Главкому».

За словами Висоцького, у Меморандумі МВФ, у першу чергу, йдеться про структурні реформи в Україні. «Такі реформи потрібні Україні. МВФ не вимагав земельної реформи», - зазначив урядовець.

Нагадаємо, що у березні президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg зазначав, що продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом важливе для України не лише з точки зору отримання чергового траншу, а й для підтримки довіри міжнародних інвесторів. «Україна виконує взяті на себе зобов'язання. Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ. - Ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа. - Ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов'язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом - ми це зробимо», - заявив глава держави.

Висоцький впевнений, що через рік закон про ринок землі не скасують і не відтермінують на невизначений термін. «Якихось політичних ризиків, які б кардинально змінили ситуацію впродовж року, немає, бо ж у нас національних планових виборів за цей період не відбудеться, а місцеві вибори не впливають на політику національного масштабу. Так, є економічні негаразди, але вони не впливають на політику у цій сфері. Якби цей закон був ухвалений рік тому, перед парламентськими виборами, - тоді так, ризик був би», - вважає Висоцький.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.

Раніше фракція «Слуга Народу» погодила компромісний варіант законопроекту щодо відкриття ринку землі.

Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:

Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
Після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.
16 березня президент Володимир Зеленський у своєму екстреному зверненні наголосив, що не зважаючи на карантин через коронавірус, парламент має впровадити земельну реформу.

До слова, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов стверджував в інтерв'ю «Главкому», що він особисто не бачив, щоб зовнішні партнери ставили питання ринку землі, як умову отримання коштів Україною від Міжнародного валютного фонду!
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МВФ не требовал закон о рынке земли - это правда. Но, Вова боялся, что люди его порвут на куски, поэтому и прикрылся МВФ.
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Как оно боится повторить путь Фирташа.
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Путь Фирташа ему не светит, у него впереди путь Лазаренко.
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Извините, а чем собственно отличается путь Фирташа от пути Лазаренко ?
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Тем, что Лазаренко жив, здоров и невредим на свободе. И даже часть украденного умудрился не сдать.
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Кудакать будешь вне Украины, которую ты обокрал....
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Это ж так бедненький переживает за страну и простой народ.
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Люди выбрали свой путь - это путь в никуда.

Шо да, то да.
21 апреля 2019 года 72% не особо избалованных интеллектом и достатком украинцев выбрали путь в никуда.
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Вкрадений Порошенком у групи Приват банк має бути повернутий. Інікше всі ми стаємо співучасниками злочину.
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