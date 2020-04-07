 Дозволити прогулянки в парках і зобов'язати тримати дистанцію: нардепи "Голосу" вимагають внести зміни до постанови Кабміну про карантин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фракції "Голос".

"Через необґрунтовано жорсткі та погано продумані обмежувальні заходи люди дезорієнтовані, а також обурені деякими недолугими нормами, що суперечать одна одній. Поліція не здатна пояснити свої дії, ми бачимо масові факти вибіркового або недостатньо обґрунтованого притягнення до відповідальності за дрібні порушення", - говориться в повідомленні.

"Голос" визнає важливість обмежувальних заходів під час світової пандемії та загрози епідемії в Україні. Але їх запровадження і реалізація повинні бути чітко продумані та давати ефект.

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Депутати "Голосу" Андрій Осадчук та Ярослав Юрчишин невідкладно розробили зміни до постанови уряду. Ці уточнення допоможуть виправити помилки, яких припустився Кабмін, та зроблять обмежувальні правила більш зрозумілими та ефективними.

Фракція пропонує:

- дозволити прогулянки в парках і скверах групами удвох, якщо ці особи проживають разом, та або супроводження дитини в парках до 14 років;

- дозволити прогулянки вулицями групам людей, які проживають разом;

- встановити соціальну дистанцію для людей, що не проживають разом, у 1,5 м в громадських місцях як правило поведінки;

- дозволити перевезення працівників закладів охорони здоров’я та підприємств ключової інфраструктури без попереднього погодження з Нацполіцією;

- забезпечити піклування і щотижневу доставку продуктів та речей першої необхідності громадянам, що досягли 60-річного віку, та за якими нема кому доглядати й піклуватися;

- передбачити, що необхідність самоізоляції через підозру щодо особи на інфікування COVID-19 має встановлювати лише лікар;

- збільшити вік з 14 до 16 років осіб, переміщення яких до обсервації здійснюється у супроводі когось із дорослих відповідно до закону.

За словами нардепа Андрія Осадчука, дії влади сьогодні виглядають суперечливими, хаотичними та вкрай неефективними.

"Ці дії не лише обурили громадськість та обмежили громадян у їхніх законних правах, але й позбавили поліцію можливості їх ефективно контролювати. Чинні правила ведуть до вибіркового правосуддя, зловживань і втрати довіри до інституцій. Їх потрібно негайно вдосконалювати", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив додаткові обмеження на час дії карантинних заходів.