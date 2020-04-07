 Дозволити прогулянки в парках і зобов'язати тримати дистанцію: нардепи "Голосу" вимагають внести зміни до постанови Кабміну про карантин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фракції "Голос".
"Через необґрунтовано жорсткі та погано продумані обмежувальні заходи люди дезорієнтовані, а також обурені деякими недолугими нормами, що суперечать одна одній. Поліція не здатна пояснити свої дії, ми бачимо масові факти вибіркового або недостатньо обґрунтованого притягнення до відповідальності за дрібні порушення", - говориться в повідомленні.
"Голос" визнає важливість обмежувальних заходів під час світової пандемії та загрози епідемії в Україні. Але їх запровадження і реалізація повинні бути чітко продумані та давати ефект.
Депутати "Голосу" Андрій Осадчук та Ярослав Юрчишин невідкладно розробили зміни до постанови уряду. Ці уточнення допоможуть виправити помилки, яких припустився Кабмін, та зроблять обмежувальні правила більш зрозумілими та ефективними.
За словами нардепа Андрія Осадчука, дії влади сьогодні виглядають суперечливими, хаотичними та вкрай неефективними.
"Ці дії не лише обурили громадськість та обмежили громадян у їхніх законних правах, але й позбавили поліцію можливості їх ефективно контролювати. Чинні правила ведуть до вибіркового правосуддя, зловживань і втрати довіри до інституцій. Їх потрібно негайно вдосконалювати", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив додаткові обмеження на час дії карантинних заходів.
Даже уши ватой заткнули и смарт-маска на лице.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
добавьте в закладки для истории. там и про обязательность аусвайса есть
повбывавбы
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
У країні, де бюджет МВС більше бюджету НАН у вісімнадцять разів, логічно, що головним епідеміологом, лікарем і рятівником став міністр Аваков. На вертольоти, автозаки і камери, котрі розпізнають обличчя, гроші знаходяться завжди. На науковців і еті самі, як їх, вакцини - нема грошей.
Знаете что можно ещё ввести в качестве пряника? Скидки на покупки от 500 грн, - народ (не все, но...) будет реже ходить больше беря за раз, рекламу службы доставки...
А ещё можно нарушителям - полная самостоятельная оплата в случае лечения. И в последнюю очередь если не будет хватать мест в больницах.
Это я так на ходу сочинил, но доработка нужна обязательно.
Мелкое хулиганство (со.173 КоАП), то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Простое хулиганство (ст.296 УК Украины) - заключаться в причинении телесных повреждений, побоев потерпевшим, повреждении чужого имущества, длительном и упорном препятствовании нормальной работе общественных заведений и т.п., - влечет наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 - 17 000 гривен), ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до пяти лет.
Квалифицированное хулиганство (ч.2 ст.22 УК Украины) - преступление, совершённое при обстоятельствах, которые свидетельствуют о большей общественной опасности и влекут за собой более строгое наказание (например, совершение хулиганства группой лиц; с сопротивление сотруднику милиции; с применением оружия и т.д., - влечет за собой лишение свободы на срок от трех до семи лет.
П.С. Ну, логично же приравнивать бабульку без маски к оскотинившемуся быкующему качку. Лучше уж побои, чем вид бабульки без маски на улице