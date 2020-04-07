 Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомир info.

"Біля церкви людей голосно просять тримати дистанцію два метри один від одного і обов’язково одягати маски. Також після причастя швидко іти та не затримуватись. На місці є екіпажі патрульної поліції", – розповів журналіст Житомир.info з місця події.

На фото видно, що дехто з прихожан без масок. Є і ті, хто прийшов з дітьми. Перед входом до церкви стоять священники теж без масок, у руках тримають чашу та ложку і проводять таїнство причастя.

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У патрульній поліції Житомир.info розповіли, що священників попередили, що це є порушення умов карантину.

"Наші екіпажі під’їхали, поспілкувались із священниками. Також ще раз пояснили священникам, що в таких умовах заборонено скупчення людей. Священник сказав, що церкви ніхто не закривав. Наші попередили, провели превентивні заходи і попросили, щоб люди повдягали маски та почали дотримуватись дистанції. Поліцейські дочекалися, поки завершиться ця ранкова служба і причастя. Причастя закінчилось, і вони позабирали все та порозходились", – розповіли у патрульній поліції.







Фото - Житомир info





Фото - Житомир.журнал