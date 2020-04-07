 Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомир info.
"Біля церкви людей голосно просять тримати дистанцію два метри один від одного і обов’язково одягати маски. Також після причастя швидко іти та не затримуватись. На місці є екіпажі патрульної поліції", – розповів журналіст Житомир.info з місця події.
На фото видно, що дехто з прихожан без масок. Є і ті, хто прийшов з дітьми. Перед входом до церкви стоять священники теж без масок, у руках тримають чашу та ложку і проводять таїнство причастя.
У патрульній поліції Житомир.info розповіли, що священників попередили, що це є порушення умов карантину.
"Наші екіпажі під’їхали, поспілкувались із священниками. Також ще раз пояснили священникам, що в таких умовах заборонено скупчення людей. Священник сказав, що церкви ніхто не закривав. Наші попередили, провели превентивні заходи і попросили, щоб люди повдягали маски та почали дотримуватись дистанції. Поліцейські дочекалися, поки завершиться ця ранкова служба і причастя. Причастя закінчилось, і вони позабирали все та порозходились", – розповіли у патрульній поліції.
Фото - Житомир info
Фото - Житомир.журнал
потребовали бы документы на коммерческую деятельность, как в Одессе, делов то
Аминь!
Ждём-с!!!
Британці вважають інакше :
вони спалюють вишки з 5G через інформацію в соцмережах, згідно з яким вишки розносять коронавірус.
Панікери спалили або пошкодили вже як мінімум 20 вишок з 3G, 4G і 5G зв'язком.
Британська влада вже заявили, що немає ніякого підтвердження теорії про зв'язок між 5G і коронавірусом