 Зеленський повинен опублікувати директиви, на підставі яких Єрмак підписав рішення про створення "Консультативної ради" з представниками ОРДЛО, - Климпуш-Цинцадзе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінки в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Пане президенте Володимире Зеленський. Можливо я Вас здивую, але в Україні існує законодавство, яке регламентує підписання міжнародних договорів та участь у заходах міжнародного характеру. Лише президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ можуть це здійснювати без спеціальних повноважень, затверджених директив, вказівок та техзавдання. Пане президенте, я вимагаю оприлюднення їх щодо підписання сумнозвісного протоколу в Мінську!" - говориться в повідомленні.

За словами нардепа, глава Офісу президента може скільки завгодно розповідати Зеленському, що "створення Консультативної ради з бандитами ОРДЛО має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків, але це відверта брехня".

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"Своїм вибриком ОПУ не лише обурив українське суспільство, а і здивував наших партнерів по нормандському формату, які, видно, не були поінформовані про створення цієї ради та, відповідно, відмовились від участі у її формуванні. Своїм вибриком ОПУ зруйнував головну ідею Мінської групи як місця перемовин України з агресором та підтвердив головні ідеологеми Москви щодо внутрішнього конфлікту в Україні", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

"Пане Президенте я прошу, щоб Ви нарешті зрозуміли прості речі:

У нас не громадянська війна.

Нам не треба платформи примирення імені Сівохо чи імені Єрмака.

У нас війна з РФ.

Нам не потрібен мир за будь-яку ціну.

Нам не потрібен мир на умовах агресора.

Нам не потрібен мир, щоби просто хтось одягнув на себе корону миротворця", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписано, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.