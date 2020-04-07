 Зеленський повинен опублікувати директиви, на підставі яких Єрмак підписав рішення про створення "Консультативної ради" з представниками ОРДЛО, - Климпуш-Цинцадзе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінки в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Пане президенте Володимире Зеленський. Можливо я Вас здивую, але в Україні існує законодавство, яке регламентує підписання міжнародних договорів та участь у заходах міжнародного характеру. Лише президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ можуть це здійснювати без спеціальних повноважень, затверджених директив, вказівок та техзавдання. Пане президенте, я вимагаю оприлюднення їх щодо підписання сумнозвісного протоколу в Мінську!" - говориться в повідомленні.
За словами нардепа, глава Офісу президента може скільки завгодно розповідати Зеленському, що "створення Консультативної ради з бандитами ОРДЛО має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків, але це відверта брехня".
"Своїм вибриком ОПУ не лише обурив українське суспільство, а і здивував наших партнерів по нормандському формату, які, видно, не були поінформовані про створення цієї ради та, відповідно, відмовились від участі у її формуванні. Своїм вибриком ОПУ зруйнував головну ідею Мінської групи як місця перемовин України з агресором та підтвердив головні ідеологеми Москви щодо внутрішнього конфлікту в Україні", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.
"Пане Президенте я прошу, щоб Ви нарешті зрозуміли прості речі:
У нас не громадянська війна.
Нам не треба платформи примирення імені Сівохо чи імені Єрмака.
У нас війна з РФ.
Нам не потрібен мир за будь-яку ціну.
Нам не потрібен мир на умовах агресора.
Нам не потрібен мир, щоби просто хтось одягнув на себе корону миротворця", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписано, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.
Пересичный украинец в этой "системе координат" напрочь отсуствует .
Я за то, что нет никаких разделов или-или , когда один владелей каналов и админресурса воюет с владельцем другого медиа-ресурса ... а вместе оне мочили Гриценко и Юлю -- у которых нет своих медиа . Это игра олигархата за потоки за недопущение к власти тех , кого оне не могут контролировать и кем можно будет манипулировать .
Выбор между олигархом и его гаслами , против любимца корпоративов олигархата --- есть подмена понятий !
Мог бы кто-то из обох гасел вернуть державе украденный олигархами "Криворожсталь" ?!
А газ Фирташа ?! А шельф в Чёрном море .
В Украине 60-70% населения против ***** и это как минимум . Кучмо это понимал ...
И Фофка тоже неплохо умеет считать , что выиграл во втором туре и даже в Галичине уж точно не потому , шо эти люди за капитуляцию .
Всё это олигархические игры перед выборами - поляризация . Ещё дедушка Маккиавелли эту технологию описал .
Страну нужно сшивать по тому , что объединяет . Кстати вопрос единой мовы -- тоже объединаяет сейчас . Просто не нужно лишний раз на ней мастурбировать - бо 20-25% хотят русский и оне маніакально налаштовані до сексуального оргазму . Не нужно их поощрять и дразнить . Не на часі .
Вот деолигархизация , революция в судейском корпусе (но не сверху , а снизу) . Людей нужно подключать к процессу . Т.е. ввести выборность судей нижнего уровня и отменить их неприкосновенность по статьям незаконного обогащения ввести призумцию виновности для судей , прокуроров и ментов на лет 10-15 . Это поддержит 99% украинцев .
А у ***** своих сейчас проблем дофигищё . Его вертикаль оказалась 100% недееспособной в условиях высоко-технологичного и естественно-научного вызова . Там на вертикали 99% - абсолюные гебисткие невежи ... и это всё сейчас сыпится , оне там в ступоре , начиная с самой верхней Моли !
Вчерась у него конфликт уже с вчерашним соратником возник через его прокладку Сашу Дубинского .
Кто-то может поверить , шо ***** его даже теоритически может простить после того , как он лично узвучил диагноз ***** как шизофренику ?!
Тем более , что забудет ли ***** ему , как он в Харькове и Одессе обламал "русскый мир" , надавив на Гепу и организовав "Правый сектор" вовремя событий 3-го травня ?!
Я не слушаю левандийско-семитский темперамент ситуативных эмоций Бени . Я смотрю плюсы и вижу , шо там грамотнее всего мочат идеи "рузькага мира" . И плюсы смотрят в сотни раз больше народу , чем 5-й и "Перший" .
Беня честнее чем Петя , бо он когда был политиком как олигарх практически не светил свои интересы . А раз попробовал и выбрал свой кошелёк .
А Петя вот уже 20 лет пытается совместить личный гешефт с державными интересами .
Ющ хотя бы этого не делал при тех же гаслах . Хотя олигархов защищал ...
У нас не гражданская война.
Нам не надо платформы примирения имени Сивохо или имени Ермака.
У нас война с РФ.
Нам не нужен мир любой ценой.
Нам не нужен мир на условиях агрессора.
Нам не нужен мир, чтобы просто кто-то одел на себя корону миротворца ", - подытожила она. ///
Нам не надо, мы не хотим, вы не понимаете....
1. ВСЁ ПОНИМАЕТ
2. ДЕЛАЕТ ОСОЗНАННО
ТОЧКА
Какие интересы Украины , если через 3 года 70% украинской земли будет собственностью международных спекулянтов ?!
Он же уже все сказал - за Ермака он не отвечает и не в праве менять решений своего завхоза.
Более того, шоб задавать такие вопросы, надо сначала этому идиоту объяснить, что это за консультативный совет такой Ермак с Патрушевым придумали.
Это закон современной жизни , нираз доказанный ...
Нехай уже "труп" плывёт и нехер отвлекать украинцев от куда более актуальных вопросов .
А это вопрос пандемии биологической и экономической .
Землю продали под шумок -- а терь Ермак , Ермак ... херак , пля !
Я ажжо плякяль ...
Так нежно мя за 17 лет на этом форуме ещё никто не называл ... Даже когда я туповатый лохотрат Ибуковича тут поливал с 2004 года .
И когда Шоколадный был холуй-министром у Пахла -- тем более .
Ну не любил я рошенки ... Даже горький шоколад в глотку не лезет .
Обычно в терминах Иннки с Рынка (Богословской) и всей рыгоблевотной массы меня обычно причисляли к любителям солёненькогов , а точнее тЮльки .
Тут свою слабость признаю ... Вот уже лет 17 поддреживаю и буду .
Правда с одной оговоркой и хотел бы шо бы мя и "Батькивщина" услышала .
Свинарчуки - хорошее гасло . Совмещать гешефт с политикой -- не по-европейски .
Но пока ***** не сядет на кол , пока Аксёнов не сгорит в аду -- шоколадный барон нехай бегает на свободе . На фоне садюг и военных преступников *****сосии и Даунбасса он просто "голубой-шоколадный воришка" в терминах Ильфа и Петрова .
Что, ответить нечем по существу? Только соплями по дереву?
Он должен выполнять свои обязательства, и делает это честно. В отличие от вас.
На додачу до демаршу проти д*Єрмака, а значить і проти ЗЕлупи , виступив Лєро Геос 😁, а сьогодні читаю, що і голос Бені Колояйського нєкий Дубінський-Мамалюбітбістроєздіть туди ж.
Да-а-а ... Видать Беня дуже розлючений та засмучений підлістю своєї креатури на пердзидентській табуретці.
Спостерігаємо і далі кухонні розборки в єврейській комуналці.😂
А не как страусы - голова в песочницу и смотреть на весь мир через эту песочницу .
***** сегодня -- точная копия Фофки . Даже ***** . Оно вообще ушло в астрал и исчез с эфиров . Мир перестал вписываться в узкие рамки мировозрения гебиста 80х . Чувак комп не воспринимает , а тут пандемия и нужно принимать решения . А пандемия хер клала на казарменные шудко-йумара шо ***** , шо криворожский хохма из "Сватов" -- сереала для домохозяйк с IQ < 90 ...
Шо для гебиста , что за хомо-пурица с Кривого - биология и вирусология , эт как для тракториста матанализ и теория графов ...
Но наш хоть слово "диджиталийзейшн" может выговорить и много раз его повторить . Потому фэйсом по скрину возит чаще и людёфф это успокаиват .
А в *****сосии сейчас когнитивный диссонанс . Даже слушок пошёл , шо устранили плешивую Моль .... во шо не верю , но фак есть , шо гебисткая вертикаль врядли сможет вписаться в современные вызывы и кризисный менеджмент !
Не садись не в свои сани!"
(с) А.Пушкин. "Сказка о рыбаке и рыбке"
Жаль не могу этого сказать...!