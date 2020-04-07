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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (5010) Донбас (15694) Климпуш-Цинцадзе (314) Єрмак Андрій (231) Європейська Солідарність (336)

 Зеленський повинен опублікувати директиви, на підставі яких Єрмак підписав рішення про створення "Консультативної ради" з представниками ОРДЛО, - Климпуш-Цинцадзе

Президент Зеленський має оприлюднити директиви про підписання в Мінську рішення про створення так званої Консультативної ради з представниками "ЛДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінки в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Пане президенте Володимире Зеленський. Можливо я Вас здивую, але в Україні існує законодавство, яке регламентує підписання міжнародних договорів та участь у заходах міжнародного характеру. Лише президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ можуть це здійснювати без спеціальних повноважень, затверджених директив, вказівок та техзавдання. Пане президенте, я вимагаю оприлюднення їх щодо підписання сумнозвісного протоколу в Мінську!" - говориться в повідомленні.

За словами нардепа, глава Офісу президента може скільки завгодно розповідати Зеленському, що "створення Консультативної ради з бандитами ОРДЛО має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків, але це відверта брехня".

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"Своїм вибриком ОПУ не лише обурив українське суспільство, а і здивував наших партнерів по нормандському формату, які, видно, не були поінформовані про створення цієї ради та, відповідно, відмовились від участі у її формуванні. Своїм вибриком ОПУ зруйнував головну ідею Мінської групи як місця перемовин України з агресором та підтвердив головні ідеологеми Москви щодо внутрішнього конфлікту в Україні", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

"Пане Президенте я прошу, щоб Ви нарешті зрозуміли прості речі:

У нас не громадянська війна.
Нам не треба платформи примирення імені Сівохо чи імені Єрмака.
У нас війна з РФ.
Нам не потрібен мир за будь-яку ціну.
Нам не потрібен мир на умовах агресора.
Нам не потрібен мир, щоби просто хтось одягнув на себе корону миротворця", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписано, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Зеленський повинен опублікувати директиви, на підставі яких Єрмак підписав рішення про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО, - Климпуш-Цинцадзе 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187392
 
   
 Топ коментарі
 
никому ничего не должен" - Зеленский
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/// "Господин президент, я прошу, чтобы Вы наконец поняли простые вещи:
У нас не гражданская война.
Нам не надо платформы примирения имени Сивохо или имени Ермака.
У нас война с РФ.
Нам не нужен мир любой ценой.
Нам не нужен мир на условиях агрессора.
Нам не нужен мир, чтобы просто кто-то одел на себя корону миротворца ", - подытожила она. ///

Нам не надо, мы не хотим, вы не понимаете....
1. ВСЁ ПОНИМАЕТ
2. ДЕЛАЕТ ОСОЗНАННО
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зимой 2018-2019 года меня подкупило в предвыборной компании Порошенко "через 5 лет будем готовы вступить в ЕС и НАТО" а зеленский пообещал "зробимо їх разом" ... вот этот водораздел между двумя этими кандидатами...и люди выбрали "зробимо їх разом" очень жаль....
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эпоха открытости был такой же чёс как и велосипед гамнобородьки
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никому ничего не должен" - Зеленский
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зимой 2018-2019 года меня подкупило в предвыборной компании Порошенко "через 5 лет будем готовы вступить в ЕС и НАТО" а зеленский пообещал "зробимо їх разом" ... вот этот водораздел между двумя этими кандидатами...и люди выбрали "зробимо їх разом" очень жаль....
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"Подкупило" -- ключевой термин и это лексикон олигархата . Толи это олигархат условно *********** , толи олигархат условно "прозападный" .
Пересичный украинец в этой "системе координат" напрочь отсуствует .
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1.) я вам говорю что перестану верить олигархам 2.) я вам говорю давай "зробимо їх разом" ...и вы мне говорите что лучше 2 вариант? ... в первом варианте хотя бы есть рациональность, ЕС и НАТО ...а во втором просто слова без смысла
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В первом варианте есть гасла и профонация идей и Майдану , и Гидности , як разом так й поодинци !
Я за то, что нет никаких разделов или-или , когда один владелей каналов и админресурса воюет с владельцем другого медиа-ресурса ... а вместе оне мочили Гриценко и Юлю -- у которых нет своих медиа . Это игра олигархата за потоки за недопущение к власти тех , кого оне не могут контролировать и кем можно будет манипулировать .
Выбор между олигархом и его гаслами , против любимца корпоративов олигархата --- есть подмена понятий !

Мог бы кто-то из обох гасел вернуть державе украденный олигархами "Криворожсталь" ?!
А газ Фирташа ?! А шельф в Чёрном море .
В Украине 60-70% населения против ***** и это как минимум . Кучмо это понимал ...
И Фофка тоже неплохо умеет считать , что выиграл во втором туре и даже в Галичине уж точно не потому , шо эти люди за капитуляцию .

Всё это олигархические игры перед выборами - поляризация . Ещё дедушка Маккиавелли эту технологию описал .
Страну нужно сшивать по тому , что объединяет . Кстати вопрос единой мовы -- тоже объединаяет сейчас . Просто не нужно лишний раз на ней мастурбировать - бо 20-25% хотят русский и оне маніакально налаштовані до сексуального оргазму . Не нужно их поощрять и дразнить . Не на часі .
Вот деолигархизация , революция в судейском корпусе (но не сверху , а снизу) . Людей нужно подключать к процессу . Т.е. ввести выборность судей нижнего уровня и отменить их неприкосновенность по статьям незаконного обогащения ввести призумцию виновности для судей , прокуроров и ментов на лет 10-15 . Это поддержит 99% украинцев .

А у ***** своих сейчас проблем дофигищё . Его вертикаль оказалась 100% недееспособной в условиях высоко-технологичного и естественно-научного вызова . Там на вертикали 99% - абсолюные гебисткие невежи ... и это всё сейчас сыпится , оне там в ступоре , начиная с самой верхней Моли !
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коломойский сам в видео интервью заявлял что на выборах 2019 года он поддерижвал тимошенко и зеленского
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Беня это персонаж почти анекдотический , стоко на камеру наговорил , шо одновременно его уже заочно приговорили как на Лубянке к СК , так и фабрике "Рошен" .
Вчерась у него конфликт уже с вчерашним соратником возник через его прокладку Сашу Дубинского .
Кто-то может поверить , шо ***** его даже теоритически может простить после того , как он лично узвучил диагноз ***** как шизофренику ?!
Тем более , что забудет ли ***** ему , как он в Харькове и Одессе обламал "русскый мир" , надавив на Гепу и организовав "Правый сектор" вовремя событий 3-го травня ?!

Я не слушаю левандийско-семитский темперамент ситуативных эмоций Бени . Я смотрю плюсы и вижу , шо там грамотнее всего мочат идеи "рузькага мира" . И плюсы смотрят в сотни раз больше народу , чем 5-й и "Перший" .
Беня честнее чем Петя , бо он когда был политиком как олигарх практически не светил свои интересы . А раз попробовал и выбрал свой кошелёк .
А Петя вот уже 20 лет пытается совместить личный гешефт с державными интересами .
Ющ хотя бы этого не делал при тех же гаслах . Хотя олигархов защищал ...
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"беня честнее чем Петя" спасибо за вашу точку зрения
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о выплыло, давно не было потомка Христопродавца Дмитрия Климпуша!!
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у зели сейчас круглосуточный понос. он занят.
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А чё? он готовит "отбытие" -вот поди наши врачи справятся совместными усилиями и их врачами и очистят Италию от Коронавируса и можно махнуть в солнечную Италию на ПМЖ.Запасный аэродром для его и его "главного по внутренним делам" давно есть.Виллы и прочее майно е зря же купили.итальянцы ннарод радущный,тем болле что Украинцы помогли в трудную минуту.
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/// "Господин президент, я прошу, чтобы Вы наконец поняли простые вещи:
У нас не гражданская война.
Нам не надо платформы примирения имени Сивохо или имени Ермака.
У нас война с РФ.
Нам не нужен мир любой ценой.
Нам не нужен мир на условиях агрессора.
Нам не нужен мир, чтобы просто кто-то одел на себя корону миротворца ", - подытожила она. ///

Нам не надо, мы не хотим, вы не понимаете....
1. ВСЁ ПОНИМАЕТ
2. ДЕЛАЕТ ОСОЗНАННО
ТОЧКА
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После совместного голосование по дерибану украинского чернозёма шо можуть порохо-деятели вякать ?
Какие интересы Украины , если через 3 года 70% украинской земли будет собственностью международных спекулянтов ?!
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В данном случае пусть зюзю прищимят за его поскудство с "нашим людьми".
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99% приватизаційних ваучерів вже належать олігархам - і всім пофіг. А селяни не такі дурні як ти - вони розберуться, що робити зі своїми приватизаційними паями
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Щаз ЗЕбанарий разгонится и распишется в предательстве Украины.

Он же уже все сказал - за Ермака он не отвечает и не в праве менять решений своего завхоза.

Более того, шоб задавать такие вопросы, надо сначала этому идиоту объяснить, что это за консультативный совет такой Ермак с Патрушевым придумали.
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Ермак - политический труп ... Его уже хер кто реанимирует после записей .
Это закон современной жизни , нираз доказанный ...
Нехай уже "труп" плывёт и нехер отвлекать украинцев от куда более актуальных вопросов .
А это вопрос пандемии биологической и экономической .
Землю продали под шумок -- а терь Ермак , Ермак ... херак , пля !
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Дякуюю , дядечку Зеленський повинен опублікувати директиви, на підставі яких Єрмак підписав рішення про створення "Консультативної ради" з представниками ОРДЛО, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9418
Я ажжо плякяль ...

Так нежно мя за 17 лет на этом форуме ещё никто не называл ... Даже когда я туповатый лохотрат Ибуковича тут поливал с 2004 года .
И когда Шоколадный был холуй-министром у Пахла -- тем более .

Ну не любил я рошенки ... Даже горький шоколад в глотку не лезет .
Обычно в терминах Иннки с Рынка (Богословской) и всей рыгоблевотной массы меня обычно причисляли к любителям солёненькогов , а точнее тЮльки .
Тут свою слабость признаю ... Вот уже лет 17 поддреживаю и буду .

Правда с одной оговоркой и хотел бы шо бы мя и "Батькивщина" услышала .

Свинарчуки - хорошее гасло . Совмещать гешефт с политикой -- не по-европейски .

Но пока ***** не сядет на кол , пока Аксёнов не сгорит в аду -- шоколадный барон нехай бегает на свободе . На фоне садюг и военных преступников *****сосии и Даунбасса он просто "голубой-шоколадный воришка" в терминах Ильфа и Петрова .
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Не за что, порохоботик!
Что, ответить нечем по существу? Только соплями по дереву?
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Труп не должен плавать... Его НУЖНО ЗАКОПАТЬ , перед этим вбив ему осиновый кол в жопу !
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Ну хоть здесь от песа положительное, хотя за продажу земли проголосовали, прикрывшись борьбой с дефолтом.
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Фильм Слуга Н., на быстрый посмотр поставьте там между строк те директивы.
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судя по постоянным обращениям, я вижу он многим задолжал в этой жизни) подэйкують, шо шэ й великий кредит довіри взяв ))
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"Вы ж наповал меня бьете этим вопросом!!!" (с)

Зеленский должен опубликовать директивы, на основании которых Ермак подписал решение о создании "консультационного совета" с представителями ОРДЛО, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8689
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Звёздная болезнь рано у зюзи проявилась. Он думает что 73% это премия на всю жизнь, а не кредит, полученный от избирателя.
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Какой Бенин? Беня полагает, что премию он у зюзи заберет по хитрому, то там уже очередь за ней.
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А шо там хитрить? Это как забрать и ребенка конфету - Беня это делает натренированной рукой...
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Другие хитрожопые не дают сразу взять.
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там все на словах как обычно... по пацански
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А ЕРМАК ТО ХОТЬ УМЕЕТ ЧИТАТЬ, А ЗЕ - ПИСАТЬ ?
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Писать - это по простому "писять"? Я думаю, что умеет, даже слишком, иначе памперсы ему зачем?
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Эрмак разводит Зеленского как молодого.
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Ермак смотрящий от ФСБ за Зэлєнским
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Там лапшу вешают Зеленскому, а сами делают что хотят.
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Президент тебе, Кликуше, ничего не должен!
Он должен выполнять свои обязательства, и делает это честно. В отличие от вас.
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Скорпіони та ящери жеруть одне одного.
На додачу до демаршу проти д*Єрмака, а значить і проти ЗЕлупи , виступив Лєро Геос 😁, а сьогодні читаю, що і голос Бені Колояйського нєкий Дубінський-Мамалюбітбістроєздіть туди ж.
Да-а-а ... Видать Беня дуже розлючений та засмучений підлістю своєї креатури на пердзидентській табуретці.
Спостерігаємо і далі кухонні розборки в єврейській комуналці.😂
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Расскажи, какие полномочия имеет глава ОП. По-честному.
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Хватит уже обращаться к этому клоуну как с президенту. Даже тараканам у моей соседки очевидно, что управляет страной кто угодно, но только не он.
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Шобы воевать с врагом , нужно его регулярно слушать и наблюдать ...
А не как страусы - голова в песочницу и смотреть на весь мир через эту песочницу .

***** сегодня -- точная копия Фофки . Даже ***** . Оно вообще ушло в астрал и исчез с эфиров . Мир перестал вписываться в узкие рамки мировозрения гебиста 80х . Чувак комп не воспринимает , а тут пандемия и нужно принимать решения . А пандемия хер клала на казарменные шудко-йумара шо ***** , шо криворожский хохма из "Сватов" -- сереала для домохозяйк с IQ < 90 ...
Шо для гебиста , что за хомо-пурица с Кривого - биология и вирусология , эт как для тракториста матанализ и теория графов ...
Но наш хоть слово "диджиталийзейшн" может выговорить и много раз его повторить . Потому фэйсом по скрину возит чаще и людёфф это успокаиват .

А в *****сосии сейчас когнитивный диссонанс . Даже слушок пошёл , шо устранили плешивую Моль .... во шо не верю , но фак есть , шо гебисткая вертикаль врядли сможет вписаться в современные вызывы и кризисный менеджмент !
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да уж. при винницком мыролюбце такого реформизма не было. или был?
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" Говорил ему народ с укоризной:
Не садись не в свои сани!"
(с) А.Пушкин. "Сказка о рыбаке и рыбке"
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Сейчас великий П(редатель) начнёт нам втирать глубокую т.н. "мыслю", что всё сделанное им сделано на благо Украины и украинского народа. Просто народ ещё не дорос до понимания уровня его познаний смысла жизни!
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Так и хочется сказать... :"Что его просить или убеждать - проще дать ему п.ды "

Жаль не могу этого сказать...!
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