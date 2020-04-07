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 Суспільство
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 DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, що фінансують боротьбу з коронавірусом, - ЗМІ

Група DCH Олександра Ярославського очолила рейтинг бізнесменів, які фінансово допомагають державі боротися з коронавірусом в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", відповідний рейтинг "антивірусної активності бізнесу" підготувала "Деловая столица".

"З початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні оголилася ціла купа проблем в системі охорони здоров'я: інфекційні відділення лікарень не готові до прийому великої кількості пацієнтів, у країні критично мало апаратів для штучної вентиляції легенів, а самим лікарям та медперсоналу не вистачає елементарних засобів індивідуального захисту - костюмів, рукавичок і масок. Держава і місцеві влади з забезпеченням лікарень не справляються, тому до вирішення проблеми підключився бізнес - від великого до малого", - йдеться в рейтингу.

Крім DCH Олександра Ярославського в перелік найбільш активних бізнес-структур також увійшли агрохолдинги МХП Юрія Косюка і "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, благодійні фонди Ріната Ахметова і Віктора Пінчука, "Епіцентр" подружжя Герег, мережа супермаркетів "Сільпо" Володимира Костельмана, "Нова Пошта" В'ячеслава Клімова та ін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярославський купив за власні кошти 100 000 ПЛР-тестів і 50 апаратів ШВЛ

DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, що фінансують боротьбу з коронавірусом, - ЗМІ 01

Нагадаємо, 2 квітня в аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку борт зі ще 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, які за сприяння китайського мільярдера Джека Ма зміг закупити для України власник і президент DCH Олександр Ярославський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЦР через офіс Джека Ма, - Ярославський

Також повідомлялося, що ще $1,15 млн Ярославський перерахував за 50 апаратів штучної вентиляції легенів, будуть доставлені в Україну з Німеччини найближчим часом.

Всі закупівлі товарів медпризначення Ярославським здійснюються за цінами виробників, проміжних ланок у ланцюжку поставок на цих партіях товару не заробляють.

24 березня Україна вже отримала першу партію ПЛР-тестів від Джека Ма при сприянні Ярославського, 5 тис. з яких доставлено до Харкова для забезпечення потреб регіону. Також бізнесмен заявив про запуск масштабних програм протидії епідемії: перша передбачає закупівлю критично важливих медтехніки та інших товарів медпризначення, друга - адресну підтримку соціально вразливих категорій харків'ян.

Крім того, Ярославський купив ще 100 тис. ПЛР-тестів, які минулого тижня вже привезли в Київ з Китаю, а також проплатив гроші за 50 апаратів ШВЛ від німецького виробника, що спеціалізується на випуску такого обладнання. Спільно з міською владою Харкова бізнесмен профінансував роздачу 150 тис. продовольчих наборів і 40 тис. аптечок місцевим пенсіонерам.

Повідомлялося також, що за ініціативою Ярославського Харківська ОДА закупила необхідні матеріально-технічні ресурси для лікарень регіону на $2,4 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187391
 
 
 Топ коментарі
 
Музыкальный бизнес попросил Зеленского компенсировать убытки из-за отмены концертов.
Алё, гараж - вам совсем мозги микрофонами поотбивало? Бриллики не за что стало покупать? Биде шампанским больше не заправляется?
Вот одна у меня надежда: эпидемия хоть немного перевернёт сознания в том, как распределяются доходы - и да получат цезари цезарево, а кесари кесарево. И не будет пошлая Марув получать в сотни раз больше врача, который, рискуя жизнью, не отходит от пациентов. Впрочем, у людей короткая память: завтра о враче опять забудут, а тележопы всяких марув были, есть и будут есть...
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95 квартал сколько дал денег?
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не вижу на какой строчке зеля и 95 квартал...
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Фактично ще немає з чим боротися,а вони вже щось очолюють.Це все типово,для України.
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320 пластиковых очков и 450 одноразовых масок на город Кривой Рог. Не дотянет и до 1000 грн.
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Музыкальный бизнес попросил Зеленского компенсировать убытки из-за отмены концертов.
Алё, гараж - вам совсем мозги микрофонами поотбивало? Бриллики не за что стало покупать? Биде шампанским больше не заправляется?
Вот одна у меня надежда: эпидемия хоть немного перевернёт сознания в том, как распределяются доходы - и да получат цезари цезарево, а кесари кесарево. И не будет пошлая Марув получать в сотни раз больше врача, который, рискуя жизнью, не отходит от пациентов. Впрочем, у людей короткая память: завтра о враче опять забудут, а тележопы всяких марув были, есть и будут есть...
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не вижу на какой строчке зеля и 95 квартал...
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Цифра настолько большая, что не влезла в картинку.
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Раздать Украину ворам, чтобы об их подачах говорить как о героизме. Маразм. К ногтю их за содееное.
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а шо они тебе содеели?вот ,например,ярославский?
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Так *буржуин*же грабит и мародерит игогоковича ...
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Почему величайший лидер галактики отсутствует в списке? Жлобяра зеленая.
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5 тыс. из которых доставлены в Харьков для обеспечения нужд региона.Источник: https://censor.net.ua/n3187391 И где они? у нас один больной ,первый один больной умер это второй один больной на всю область. Лично мне не смешно. Так где тесты от бизнеса?
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кстати,не впервые все таки бизнес подключается,когда тяжко...
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Ахметов оказывается спасает Украину.
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в цьому рейтингу головне - хто рахує...
От зараз, наступними, розпочнуть свої підрахуї 95-ті гандони...
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Где компании мародера и ублюдка Бени?
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Ты что блать , слепой ? Или так ,чтобы воздух испортить? Бени нет это точно ,
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Не удивлен что в списке нет коломойского и других адептов дефолта
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А пиарится только алкаш
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Ватный рашистский пропаГандон Уася,озвучивать свой бред и ложь будешь на срусайтах,нах,нах...
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Ты даун научись давать фактами. А не блювотиной.
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Дикий прапор или мусорок, я в диалоги с рашистскими подонками не вступаю,я вас обычно просто посылаю нах после идентификации ,все ты уже идешь по указанному направлению ,вперде ,хачи-трюкачи и Осланы ждут тебя...
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Честь и хвала тем, кто в рейтинге и просто помогает. Большое человеческое спасибо.
Бене и Зеле ганьба. Смерть ворогам. Слава Украине.
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Помню как у Ярославского бизнес Янукович отжимал. А так четкий пацанчик. Респект ему. Не знаю есть ли за ним какие-то мутки, но по сравнению с другими нашими богачами он выглядит уважительно.
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Странный рейтинг, только пару дней назад писали что АТБ потратило 100 млн на проднаборы для изолированных пенсов и 10 млн на закупку тест-систем для короны, а их даже в списке нет.
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Эти миллионы, точнее ..пыль!! должны быть целевыми! Т.е. не одноразовые маски, которые потом в никуда, а многоразовые костюмы, стартап ИВЛа, работа ЗД принтеров по восстановлению запчастей.
Тогда это! помощь. А не денежная пыль....
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