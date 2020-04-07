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 Економіка
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Все про:Газпром (592) позов (267) Нафтогаз (757) Вітренко Юрій (112)

 Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на $17 млрд, - Вітренко

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко оцінив нові позови, які компанія готується висунути Газпрому, в 17,3 мільярда доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вітренко написав у фейсбуці, коментуючи поширену деякими ЗМІ інформацію про свій можливий відхід.

"Крім цього, моя команда чітко сформулювала і представила на узгодження Наглядовій Раді Нафтогазу додаткові "запитання" до Газпрому на суму ще 17,3 млрд доларів. У разі узгодження - попереду також багато роботи", - повідомив Вітренко.

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Ймовірно, йдеться про звернення, які Нафтогаз готує до Антимонопольного комітету ЄС і Стокгольмський арбітраж щодо низки справ, зокрема щодо блокування Газпромом поставки на європейський ринок газу із Середньої Азії через територію Росії, а також щодо боргів компанії "РосУкрЕнерго", яка в свій час була посередником у відносинах між Газпромом і Нафтогазом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187390
 
   
 Топ коментарі
 
Шож ви делаете, изверги! Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому на $17 млрд, - Витренко - Цензор.НЕТ 904
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Не для всіх:









tZE inform 17 хв

После сообщений "Нафтогаза" о новых исках против "Газпрома" на сумму 17 млрд. $, Зеленский отдал команду искать Витренко замену. Правильно, так спонсоров Ермака по миру пустят !
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Смотрю на этого урода из кавээна, сначала была мысль "люди, вам не стыдно?", а теперь думаю, что это отражение того самого нарида, почему-то вспомнилась песенка "Сектора Газа":
Из чего же из чего же из чего же
Сделаны наши девчонки Сделан вова зеленский?
Ну, и далее по тексту...
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как бы им самим не вкатили по правилу транзита качай или плати, это же зелибобы нифига не шарят
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Андрей поиздержался, на борьбу с вирусом для своей Страны наверное потратился.
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поздно, лахта.. платить все равно придется Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на $17 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3402
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Ванька, не бзди, задавим мы вас, БЛДей! Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на $17 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9705
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Чё скулишь фуфайка?
Московия будет платить за все свое зло!

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лозунги, которыми воры во власти прикрываются, грабя ресурсы и народ Украины..
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У мамы Андрюши кончились деньги.
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Турбуйтесь про своїх рідних, а він кожен цент відпрацював
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лахта под впн недовольна исками к газпрому?)) браво!)
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Дык, вроде Явашвырок с ****** "договорился", что не будет больше взаимных претензий по газу...
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ты сатри сколько русешвайне в каментах )))) а ведь скоро расеюшке прийдется и за боинг 2 ярда платить ))))
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Натурой будете платить,понятно,что михельсоны-вротенберги-лисины бабки давно вывели ,будешь ванька длббов страдать сильно,бедствовать и просить ноги Трампа облизать ,еще и долги своим детям и внукам передашь ,передаст...
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У них газа с нефтью много, им Украинский сценарий не грозит.
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Такие цены на *много*жижи с хазом подержуться полгода -год и пойдете по миру с протянутой ногой ,твари оккупантские
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Всегда считал, что безмозглым жить лучше. Почему нефтяники США просят ввести санкции против кацапов и арабов за низкую стоимость за нефть? Завидую я вам *******.
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Украине все равно ничего не перепадет))..
витренки стараются для себя и своих премий..
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и миллер и коболев и витренко имеют общего кинолога - пукина, они все враги Украины и воры в особо крупных размерах..
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а что с этго имеет Украина и украинцы??? распихивают миллиарды по офшорами всякие витренки-коболевы, ждут народного бунта, когда их на вилы поднимут..
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Українці мають повернуті ними 2,9 млрд доларів і моральне задоволення від нагинання парашки в Міжнародному суді. А ось у вати з кацапами від цього палає
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ничего украинцы не мають, чинуши вместе с коболевыми и витренками - делят те миллионы по своим карманам..

какое моральное задоволення мают украинцы от того, что сепар витренко, такой же, как и витренчиха - обогатится, прикрываясь интересами Украины на очередной миллион??
эта прослойка нафтогаз вообще не нужна, оно существует для схем грабежа Украины..
те, кто создал этот нафтогаз - должен идти под суд..
Украина - напрямую должна вести переговоры, а не через коррупционную прослойку нафтогаз..
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Що з вами буде після повернення Україні 17, 3 млрд доларів? Для того, щоб замінити "Нафтогаз" , потрібно створити не менш єфективну, повноцінну заміну. Ви за цей рік зруйнували все, що зробили пАпередніки і не створили нічого. Не заробили, на відміну від "Нафтогазу", нічого. Довели країну до дефолту
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папепредники такие же, как и эти - ворюги, которые прикрываются лозунгами..
мне из этих 17.3 - ничего не перепадет, как и миллионам украинцев..
нафтогаз - не нужет украинцам, он нужет только ворам коррупционерам - коболевым-витренкам и их крыше во власти, которые имеют откаты..
а украинцам от этих исков - ни холодно, ни жарко, как и от прокладки нафтогаз..
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В обмін на зменшення плати за транзит, інакше б чекав Нафтохаз ці гроші до наступного століття...
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Главное, чтобы зелёная власть не мешала, а Витренко-сын своё дело хорошо знает, и взует газмяс ещё раз.
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Пилите дальше этот золотой сук. А трубу потом в гиперлуп перепрофилировать.
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Ви ж недавно простили їм 11 млрд.доларів, які вони мали виплатити? Чому відмовилися? Як це називається?
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Запитай у свого Владіміра Ссанича. Думаю, це плата за те,щоб в Парижі він міг заглянути в очі )(уйлу.
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Новая экономическая модель? Или премии понравились?

Не, я только ЗА! Только премии пусть начисляют один раз и только после фактического получения средств, а не как обычно...
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Раніше було просто: передача грошей в темну від Газпрому якій -небуть черговій Йулі і все правильно. Тепер же люди за успіхи отримують нормальні гроші легально, мудрий нарід це бачить і нервує.
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Шансы хорошие пуйлостaн нагнуть. Особенно за захват месторождений газа в Одесской области.
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17 000 000 000
Первые 5 цифр что-то мне напоминают
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Хлопці рамси переплутали: хіба можна "той сторонє", яка хоче миру і добра Україні пред"являти претензії на такі суми? Вони зірвуть весь мирний план по здачі України
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Что Вы делаете ? Вы хотите, чтобы Вова в Париже или Берлине опять слил все пакетом ? Ничему Вас жизнь не учит.
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