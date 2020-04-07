 Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на $17 млрд, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вітренко написав у фейсбуці, коментуючи поширену деякими ЗМІ інформацію про свій можливий відхід.
"Крім цього, моя команда чітко сформулювала і представила на узгодження Наглядовій Раді Нафтогазу додаткові "запитання" до Газпрому на суму ще 17,3 млрд доларів. У разі узгодження - попереду також багато роботи", - повідомив Вітренко.
Ймовірно, йдеться про звернення, які Нафтогаз готує до Антимонопольного комітету ЄС і Стокгольмський арбітраж щодо низки справ, зокрема щодо блокування Газпромом поставки на європейський ринок газу із Середньої Азії через територію Росії, а також щодо боргів компанії "РосУкрЕнерго", яка в свій час була посередником у відносинах між Газпромом і Нафтогазом.
tZE inform 17 хв
После сообщений "Нафтогаза" о новых исках против "Газпрома" на сумму 17 млрд. $, Зеленский отдал команду искать Витренко замену. Правильно, так спонсоров Ермака по миру пустят !
Из чего же из чего же из чего же
Сделаны наши девчонкиСделан вова зеленский?
Ну, и далее по тексту...
Московия будет платить за все свое зло!
витренки стараются для себя и своих премий..
какое моральное задоволення мают украинцы от того, что сепар витренко, такой же, как и витренчиха - обогатится, прикрываясь интересами Украины на очередной миллион??
эта прослойка нафтогаз вообще не нужна, оно существует для схем грабежа Украины..
те, кто создал этот нафтогаз - должен идти под суд..
Украина - напрямую должна вести переговоры, а не через коррупционную прослойку нафтогаз..
мне из этих 17.3 - ничего не перепадет, как и миллионам украинцев..
нафтогаз - не нужет украинцам, он нужет только ворам коррупционерам - коболевым-витренкам и их крыше во власти, которые имеют откаты..
а украинцам от этих исков - ни холодно, ни жарко, как и от прокладки нафтогаз..
Не, я только ЗА! Только премии пусть начисляют один раз и только после фактического получения средств, а не как обычно...
Первые 5 цифр что-то мне напоминают