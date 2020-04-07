 Часткове відкриття магазинів із 14 квітня і відновлення навчального процесу з середини травня, - ЗМІ оприлюднили план пом'якшення карантину

Про це LB.ua стало відомо з своїх джерел, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з цим планом, з 14 квітня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 кв. м, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.
З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні.
Із середини травня відновиться навчальний процес у школах. Також дозволять приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам.
Водночас відкривати кордони поки не планують. Вони можуть залишитися закриті до кінця червня, аеропорти також працювати не будуть. Обмеження на виїзд будуть залежати від розвитку ситуації.
Святкування Великодня забороняти не будуть. Обмеження не дозволяють ходити в гості, але ходити по квартирах і перевіряти дотримання цих правил поліція не буде.
Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин буде продовжено після 24 квітня, але його можуть послабити заради збереження економіки. Кабмін вирішив, що Україна не може не працювати два-три місяці поспіль, тому в кінці місяця можливе пом'якшення карантину.
Хрен с ним - пусть будут 700-800 смертей в сутки. Это вдвое меньше чем их сейчас без эпидемии. Почему интересы тех, кто готов рискнуть, должны полностью игнорироваться в угоду трусам?
Вы готовы весь остаток жизни проторчать фактически под домашним арестом? В основном в интересах кваквакова.
В соседнем загоне - коровы, глядят на него во все глаза, любуются,
млеют. Одна, раззадорившись, спрашивает:
- Бык, а бык, как тебя зовут?
- Яйцеслав!
- Яйцеслав, прыгай к нам...
Бык пятиться, разбегается что есть мочи от самой стенки, прыгает...
А забор высокий. В-общем, яйца остаются на нем...
Приземляется:
- Девченки, зовите меня просто Славик.
Дорогие заробитчане, вы скупились. Пёрли сюда табунами, как стадо баранов на колокольчик, теперь будете сидеть в загоне.
Пусть всегда будет Вофка!
Пусть всегда буду я!
Щось узеленського пішло не так, щось пішло не так.
дозволити прогулянки в парках і скверах групами удвох, якщо ці особи проживають разом, та або супроводження дитини в парках до 14 років;
дозволити прогулянки вулицями групам людей, які проживають разом;
встановити соціальну дистанцію для людей, що не проживають разом, у 1,5 м в громадських місцях як правило поведінки;
дозволити перевезення працівників закладів охорони здоров'я та підприємств ключової інфраструктури без попереднього погодження з Нацполіцією;
забезпечити піклування і щотижневу доставку продуктів та речей першої необхідності громадянам, що досягли 60-річного віку, та за якими нема кому доглядати й піклуватися;
передбачити, що необхідність самоізоляції через підозру щодо особи на інфікування COVID-19 має встановлювати лише лікар;
збільшити вік з 14 до 16 років осіб, переміщення яких до обсервації здійснюється у супроводі когось з дорослих відповідно до закону.
Пряма мова Осадчука: "Дії влади сьогодні виглядають суперечливими, хаотичними та вкрай неефективними.
Ці дії не лише обурили громадськість та обмежили громадян у їхніх законних правах, але й позбавили поліцію можливості їх ефективно контролювати.
Чинні правила ведуть до вибіркового правосуддя, зловживань і втрати довіри до інституцій. Їх потрібно негайно вдосконалювати.
Тож, якщо влада нині не здатна визнати помилки і напрацьовувати фахові та вчасні рішення, ми раді допомогти їй. Саме тому ми з колегами й розробили і направили до Кабінету міністрів проект змін до постанови про карантин".
https://sprotyv.info/news/pravitelstvo-chehii-oslablyaet-karantin-nazvany-novye-pravila
Сьогодні о 16:57•Буквы
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
"На сегодняшний день уже составлены 574 административных протокола. По первым пяти в бюджет взыскано 91 тыс. 800 грн", - отметил Кличко.
Он уточнил, что также уже открыты несколько уголовных производств.
"Также открыто одно уголовное производство за подвержение лица опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - подчеркнул мэр Киева. (На видео - с 4:40)
Как известно, за нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 - 34 тыс. гривен), а для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 - 170 тысяч гривен).
Закрыли-ааааа, откройте, шо вы тварите, аааааааа
Открывают- аааааааа, не открывайте, шо вы тварите, аааааааааа
Но я про другое, просто для соерыговой своры абсолютно ВСЕ не так.
не отвлекайся, лошара: лучше пересмотри сериал про галабародька.
там все так классно и красиво у клоуна получалось, правда? - на велосипеде, с автоматами, всех одной левой, а?
никто ж руки не выкручивал.
профан и никакой руководитель.
зачем лез на высокий пост с колоссальной ответственностью, если тупо НЕ УМЕЕШЬ?
Приїзджають гастрабайтери і ніби сидять дома. Зате їхні діти вештаються вулицями і ходять до магазинів. Особливо у сільській місцевості. Підприємства працюють. Просто людям погано добиратись на роботу. А хто не може добратись - тих звільняють. В аптеках - ні масок, ні диззасобів, ні парацитамолу.
Хотя строительные и садовые маркеты и так работают...
они б и рады сделать, да вот - незадача...