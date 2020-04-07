 Часткове відкриття магазинів із 14 квітня і відновлення навчального процесу з середини травня, - ЗМІ оприлюднили план пом'якшення карантину

Про це LB.ua стало відомо з своїх джерел, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з цим планом, з 14 квітня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 кв. м, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.

З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні.

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Із середини травня відновиться навчальний процес у школах. Також дозволять приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам.

Водночас відкривати кордони поки не планують. Вони можуть залишитися закриті до кінця червня, аеропорти також працювати не будуть. Обмеження на виїзд будуть залежати від розвитку ситуації.

Святкування Великодня забороняти не будуть. Обмеження не дозволяють ходити в гості, але ходити по квартирах і перевіряти дотримання цих правил поліція не буде.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин буде продовжено після 24 квітня, але його можуть послабити заради збереження економіки. Кабмін вирішив, що Україна не може не працювати два-три місяці поспіль, тому в кінці місяця можливе пом'якшення карантину.