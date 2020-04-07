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 Політика України, Здоров'я
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 Часткове відкриття магазинів із 14 квітня і відновлення навчального процесу з середини травня, - ЗМІ оприлюднили план пом'якшення карантину

Влада розглядає можливість поетапного пом'якшення карантину, яке має розпочатися вже в квітні.

Про це LB.ua стало відомо з своїх джерел, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з цим планом, з 14 квітня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 кв. м, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.

З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після чотирьох днів зниження в Іспанії знову фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу

Із середини травня відновиться навчальний процес у школах. Також дозволять приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам.

Водночас відкривати кордони поки не планують. Вони можуть залишитися закриті до кінця червня, аеропорти також працювати не будуть. Обмеження на виїзд будуть залежати від розвитку ситуації.

Святкування Великодня забороняти не будуть. Обмеження не дозволяють ходити в гості, але ходити по квартирах і перевіряти дотримання цих правил поліція не буде.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин буде продовжено після 24 квітня, але його можуть послабити заради збереження економіки. Кабмін вирішив, що Україна не може не працювати два-три місяці поспіль, тому в кінці місяця можливе пом'якшення карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187389
 
   
 Топ коментарі
 
Смягчайте - не смягчайте, всё равно останетесь в памяти народной подонками, укравшими весну. Частичное открытие магазинов с 14 апреля и возобновление учебного процесса со средины мая, - СМИ обнародовали план смягчения карантина - Цензор.НЕТ 6349
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Охренеть) у нас же пик пандемии на 14-15апреля намечался? Тупые, тупые клоуны...
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Хорошо, хоть ломбарды работают и почти не закрывались, это жизненно необходимо, а вот носки, трусы купить - можно заразиться...
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что с транспортом? - ты понял? я чего-то не розглядю...
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Смягчайте - не смягчайте, всё равно останетесь в памяти народной подонками, укравшими весну. Частичное открытие магазинов с 14 апреля и возобновление учебного процесса со средины мая, - СМИ обнародовали план смягчения карантина - Цензор.НЕТ 6349
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Русскую?
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у каждого свою. у кого-то последнюю: может он хотел попрощаться с цветами...
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Ещё один гигант мысли. Раз кому-то скотство властей не нравится, объявим его кацапом. Зелеман?
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Такое впечатление, что все известные анекдоты про Вовочку списаны с нашего президента . Где логика, где разум ?
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Я вважаю що хай буде "вкрадена весна", ніж погублені людські життя. Весь світ бореться з цією заразою, як може, і тільки в нас стоїть галас, що заборонили "жарить шашлыки". Люди, схаменіться!
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Пафосно и манипулятивно. Карантин уже погубил достаточно жизней. И много погубит после. Но это Вам неинтересно. Вы не против, что б у кого-то украли весну (возможно последнюю) в Ваших интересах. Точнее в интересах Вашего перепуга.
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Так весь світ "перепугался". Чи тільки в Україні впроваджують більш жорсткі заходи безпеки? Може Ви своїми "пофосно и манипулятивными" постами хочет щоб у нас было як в Італії та Іспанії по 700-800 смертей за добу? Чи все ж таки краще обмежити себе та оточуючих від шашликів, тренувань та прогулок? Все ж таки розраховую на здоровий глузд своїх співгромадян. Якийсь дивний Ваш пост, судячи з нього всі ми повинні бути в небезпеці, тому що хтось не може дотриматись правил карантину, та не взмозі втриматись на деякий час від нестерпного бажання насолодитись весною...
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Я считаю, что лучше как в Швеции. Не весь мир испугался. И не надо игнорировать тот факт, что карантин убивает. Если у кого-то сильны пристрастия к мазохистским наслаждениям, не надо это отождествлять с благоразумием. Если кому-то нравится перспектива жить лишь бы жить как запуганная скотина безо всяких удовольствий, то кто же ему психиатр.
Хрен с ним - пусть будут 700-800 смертей в сутки. Это вдвое меньше чем их сейчас без эпидемии. Почему интересы тех, кто готов рискнуть, должны полностью игнорироваться в угоду трусам?
Вы готовы весь остаток жизни проторчать фактически под домашним арестом? В основном в интересах кваквакова.
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А это чёт новенькое "не позволяют ходить по гостям". Где написано?
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Ну вот так к этим "источникам" относиться и надо. Частичное открытие магазинов с 14 апреля и возобновление учебного процесса со средины мая, - СМИ обнародовали план смягчения карантина - Цензор.НЕТ 8331 Причём, даже не сомневаюсь, что источники реальные, но, учитывая предыдущие законы и постановы, они говорят одно, пишут второе, а предполагают третье...
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еще йайца только над забором-а они уже "гоп" кричат
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Гуляет в загоне бык, весь из себя здоровенный, кла-а-ассный...
В соседнем загоне - коровы, глядят на него во все глаза, любуются,
млеют. Одна, раззадорившись, спрашивает:
- Бык, а бык, как тебя зовут?
- Яйцеслав!
- Яйцеслав, прыгай к нам...
Бык пятиться, разбегается что есть мочи от самой стенки, прыгает...
А забор высокий. В-общем, яйца остаются на нем...
Приземляется:
- Девченки, зовите меня просто Славик.
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В то же время открывать границы пока не планируют. Они могут остаться на замке до конца июня, аэропорты также работать не будут. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

Дорогие заробитчане, вы скупились. Пёрли сюда табунами, как стадо баранов на колокольчик, теперь будете сидеть в загоне.
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belge Чому в загоні? Ось підприємства олігархів напівпорожні,саме час на них працювати.Олігархи точно нічого не втратять,від цього карантину.
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Хорошо, хоть ломбарды работают и почти не закрывались, это жизненно необходимо, а вот носки, трусы купить - можно заразиться...
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А эпицентр к каким магазинам относится, что ему разрешено работать.
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они пепси-колу продают в том числе, потому им можно
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Не знаю как где, в Черкассах работает, и закрыватся даже и не думает.
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Мамедик ,так ты из Черкасс,да ваты там немеряно ,многие ватники до сих пор отрицают факт нападения рф на Украину,ну и ты такой же фрукт(гомно с киселем)...
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В Одессе работают. Но так как они ко всему прочему продают яблочки, то наверное приравняли себя к продуктовым магазинам)
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Можуть в Іспанії хоч ще півроку не відкривати всякі магазини з єрундою "смертельно" потрібною жінкам і бари , непогано так грошей можна підскладати.
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Охренеть) у нас же пик пандемии на 14-15апреля намечался? Тупые, тупые клоуны...
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Угу. Складывается впечатление, что они просто мимикрируют, не понимаю зачем вообще и что они делают. Для создания медийного впечатления усиленной работы....
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Землю продали, бабло распилили, Приват отложили на год. Все хорошо прекрасная Мальвина, людям штрафов понавыписывали.
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Зато ломбарды и кредитные союзы считаются точки первой необходимости. Страна идиотов.
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А чому ломбарди відкриті? Там немає товарів першої необхідності.Наш карантин схожий на абсурд.Ця епідемія нас фактично обійшла стороною.Тут не буде італійського варіанту,це є добре.але під шумок карантину,купу грошей спишуть і вкрадуть.
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Ну всё, радуйтесь, снова идёте в школу, а то зачахли здесь.
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Лучше пусть ребенок в школу ходит, чем этот звиздец, который сделали с дистанционным обучением
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Свободу попугаям!

Пусть всегда будет Вофка!

Пусть всегда буду я!

Щось узеленського пішло не так, щось пішло не так.
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Тепер пенсіонерів достали по саме ніхочу, тому Зе може готуватися на вихід.
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Депутати пропонують:

дозволити прогулянки в парках і скверах групами удвох, якщо ці особи проживають разом, та або супроводження дитини в парках до 14 років;

дозволити прогулянки вулицями групам людей, які проживають разом;

встановити соціальну дистанцію для людей, що не проживають разом, у 1,5 м в громадських місцях як правило поведінки;

дозволити перевезення працівників закладів охорони здоров'я та підприємств ключової інфраструктури без попереднього погодження з Нацполіцією;

забезпечити піклування і щотижневу доставку продуктів та речей першої необхідності громадянам, що досягли 60-річного віку, та за якими нема кому доглядати й піклуватися;

передбачити, що необхідність самоізоляції через підозру щодо особи на інфікування COVID-19 має встановлювати лише лікар;

збільшити вік з 14 до 16 років осіб, переміщення яких до обсервації здійснюється у супроводі когось з дорослих відповідно до закону.

Пряма мова Осадчука: "Дії влади сьогодні виглядають суперечливими, хаотичними та вкрай неефективними.

Ці дії не лише обурили громадськість та обмежили громадян у їхніх законних правах, але й позбавили поліцію можливості їх ефективно контролювати.

Чинні правила ведуть до вибіркового правосуддя, зловживань і втрати довіри до інституцій. Їх потрібно негайно вдосконалювати.

Тож, якщо влада нині не здатна визнати помилки і напрацьовувати фахові та вчасні рішення, ми раді допомогти їй. Саме тому ми з колегами й розробили і направили до Кабінету міністрів проект змін до постанови про карантин".
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Сразу видно - профи у руля... Месяц бесполезного карантина, а потом снять его прям в самый разгар, да еще и фанатикам религиозным разрешили лобызаться...
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После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса
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Вчера еще было снижение, а данные за сегодня ближе к полуночи будут.
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так наши ж все время посылаются то на Испанию, то на Италию. Вобщем, хотят, как в Европе.
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Опять же, это "наши" живут в Европе, а остальной наш народ в ... ну сам рифму продолжишь)
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сккорее всего сморят на сервер и опоблок хочет в мацкву на 9 мая
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Навіть у СА карантин зроблено набагато краще, ніж в Україні.
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Кличко: Нарушители карантина в Киеве уплатили более 90 тыс. грн штрафов
Сьогодні о 16:57•Буквы
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодняшний день уже составлены 574 административных протокола. По первым пяти в бюджет взыскано 91 тыс. 800 грн", - отметил Кличко.

Он уточнил, что также уже открыты несколько уголовных производств.

"Также открыто одно уголовное производство за подвержение лица опасности заражения вирусом. И три уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - подчеркнул мэр Киева. (На видео - с 4:40)

Как известно, за нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 - 34 тыс. гривен), а для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 - 170 тысяч гривен).
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что-то в реестре судебных решений таких нет
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Всі претензії до Кличка. Вчора вже попереджали, що будуть штрафувати.
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Соевых долбодятлов не понять.
Закрыли-ааааа, откройте, шо вы тварите, аааааааа
Открывают- аааааааа, не открывайте, шо вы тварите, аааааааааа
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Я тоже против соевых, но эта власть херней страдает, эпицентры работают, ломбарды и кредитные союзы, никому ненужные, открыли, а стройка и сантехника закрыты, во время карантина люди может ремонты делали или строились, так нет им не положено открываться.
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Та косяки есть, не спорю, учитывая, что такая масштабная хрень впервые, по крайней мере на моей памяти.
Но я про другое, просто для соерыговой своры абсолютно ВСЕ не так.
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вспомни как вам у пороха все было не так
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Мнение рашкотварей вообще не интересно,беги скрепыш скупай свечи-соль-крупы ,на мордовию идет великая сушь...
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а зебилы когда-то что-то могли понять?!

не отвлекайся, лошара: лучше пересмотри сериал про галабародька.
там все так классно и красиво у клоуна получалось, правда? - на велосипеде, с автоматами, всех одной левой, а?
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Я так думаю, что не в Зеленском дело, а в его окружении, набрал идиотов, вот в чем проблема.
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так сам же набрал, не? Часткове відкриття магазинів із 14 квітня і відновлення навчального процесу з середини травня, - ЗМІ оприлюднили план пом'якшення карантину - Цензор.НЕТ 9814
никто ж руки не выкручивал.

профан и никакой руководитель.
зачем лез на высокий пост с колоссальной ответственностью, если тупо НЕ УМЕЕШЬ?
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аккурат в самый пик, который себе раньше наванговали )
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Потренировались народ в стадо превращать штрафами,масками
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Та не смішили б вже з цим "карантином"!
Приїзджають гастрабайтери і ніби сидять дома. Зате їхні діти вештаються вулицями і ходять до магазинів. Особливо у сільській місцевості. Підприємства працюють. Просто людям погано добиратись на роботу. А хто не може добратись - тих звільняють. В аптеках - ні масок, ні диззасобів, ні парацитамолу.
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Народа в стране много стало, надо открывать магазины в пик карантина.
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Перживаешь за украинцев, чебу рашка драная ? Ты годовой запас свечей-консерв сделал ,на рф звиздец надвигается ,90-е покажутся раем ...
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В чем смысл этих вот "зебилы", "порохоботы"... Это удел фанатиков. Просто помните, что эти 73% они и Порошенко в 2014 году выбрали, и следующего президента кем бы он ни был - Зеленский снова, Порошенко снова, Тимошенко, Аваков, Трамп, Королева Елизавета II ... тоже выберут они. Просто потому что остальные 27% ну никак никого в президенты не смогут выбрать.
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Після такого гвалту деякі обісрані й через рік на роботу не вийдуть. Як наш прости Господи, адвокат, воно начебто за інструкціями Мінюста має працювати за попереднім записом. Але, фіг там, втекло в село, справи з сейфом вивезло, залягло наглухо. Форс-мажор у нього.
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Еще ничего не началось, а уже смягчение. Ну-ну.
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Мечты-мечты...
Хотя строительные и садовые маркеты и так работают...
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Все, собаки и коты для ломбардов закончились, а денег нет!
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Буду дуже сміятись, якщо виявиться що у ***** такі ж самі плани. Бо навіть логіки зебілів не достатьньо, щоб пояснити, як в пік карантину можна його послаблювати. Сказано-*******. Зробіть 100 000 ПЛР тестів і докажіть, що країна здорова, та *** там, бояться. На сьогодні зроблено трохи більше 6000 тестів, при тому що у Білорусі майже 40000
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бабло для тестов давно уже в карманах дерьмака и зелупы.
они б и рады сделать, да вот - незадача...
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Господи, защити Украину от тупорылых ЗЕбилов!
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Плохо. Надо знать на работу в россию а они не думают открывать границы
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Рабинович с Бойко хочет в мацкву на 9 мая....
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все гадючники - наливайки работают , пох им карантин (Днепр ) , ну те че мэр закрыл те закрыты , закрывал до карантина
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