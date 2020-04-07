 На Дніпропетровщині кількість хворих з коронавірусом зросла до 26

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в нашому регіоні перевірені на коронавірусну інфекцію вже 132 жителі. Вчора COVID-19 підтвердився у 12 осіб. Таким чином, маємо вже 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання", - написав Бондаренко.

Чиновник зазначив, що 4 дніпрян уже перебувають удома після повного одужання від коронавірусу.

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