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 На Дніпропетровщині кількість хворих з коронавірусом зросла до 26

У Дніпропетровській області кількість хворих, інфікованих коронавірусом, зросла до 26.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в нашому регіоні перевірені на коронавірусну інфекцію вже 132 жителі. Вчора COVID-19 підтвердився у 12 осіб. Таким чином, маємо вже 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання", - написав Бондаренко.

Чиновник зазначив, що 4 дніпрян уже перебувають удома після повного одужання від коронавірусу.

На Дніпропетровщині кількість хворих з коронавірусом зросла до 26 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять нових випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Хмельницькій області, - ОДА


На Дніпропетровщині кількість хворих з коронавірусом зросла до 26 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187387
 
 
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на 3.5 млн. населения области всего 132 теста?
думаю, если бы проверяли всех, кто обращается, цифры заразившихся были бы совсем другими.
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По моему не в одной стране не проверяют всех подряд. Должны быть симптомы что бы проверить.
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по-моему у нас "не в одная страна"
в других странах депутатов не проверяют по два раза
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я ни за шо не поверю, шо симптомы были только у 132 чел из 3.5 млн.
теперь проверяют только тех, у кого лихорадка, подтвержденная пневминия.
я так понимаю, все отсальные идут лесом с остальными менее значительными симптомами.
оно и понятно, зачем обещанные десятки тыс. тестов делать.
посмертно сделают/подтвердят, если шо.
зачем лишние тесты тратить зря.
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О ,это уже что то . не зря-же Филат копал ямы .
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У Першотравенську прихожани мацковського патріархата привезли кацапів і розповсюдили коронавірус по всій області. А де кримінальная справа? Де закриті їхні хліви по розповсюдженню зарази?
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