 На Дніпропетровщині кількість хворих з коронавірусом зросла до 26

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні в нашому регіоні перевірені на коронавірусну інфекцію вже 132 жителі. Вчора COVID-19 підтвердився у 12 осіб. Таким чином, маємо вже 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання", - написав Бондаренко.
Чиновник зазначив, що 4 дніпрян уже перебувають удома після повного одужання від коронавірусу.
думаю, если бы проверяли всех, кто обращается, цифры заразившихся были бы совсем другими.
в других странах депутатов не проверяют по два раза
теперь проверяют только тех, у кого лихорадка, подтвержденная пневминия.
я так понимаю, все отсальные идут лесом с остальными менее значительными симптомами.
оно и понятно, зачем обещанные десятки тыс. тестов делать.
посмертно сделают/подтвердят, если шо.
зачем лишние тесты тратить зря.