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 Після чотирьох днів зниження в Іспанії знову фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу

В Іспанії зареєстровано 743 випадки смерті від коронавірусу впродовж 24 годин, після чотирьох днів зниження кількість знову збільшилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії, передає Цензор.НЕТ.

За останню добу зафіксовано близько 5000 нових випадків інфікування. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 140 510 осіб. Загальна кількість померлих збільшилася до 13 798.

Також повідомляється, що 43 208 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 000 осіб, і в Каталонії - понад 28 000 осіб.

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Провідне іспанське видання El Pais відзначає, що по вівторках завжди спостерігається дещо штучний підйом рівня смертності, тому що в понеділок накопичуються повідомлення, що не були передані у вихідні дні.

Уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.

Після чотирьох днів зниження в Іспанії знову фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187386
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю так. До кінця травневих - так точно. Це було б логічно. А от після 9-го вже прийдеться якось виходити з карантину, бо країна загнеться економічно.
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Думаю, нужно начать заваривать дома... Так, поклонники китайских методов? Или лучше пороть испанцев по пятницам? После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 701
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Памощьнічкі з расії приїхали? Помогли?
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Думаю, нужно начать заваривать дома... Так, поклонники китайских методов? Или лучше пороть испанцев по пятницам? После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 701
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Расстрел каждого пятого более "эффективный" метод .
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Ведь все равно же все умрут, Без разницы - там или тут
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...зелюки, срочно направить туда гуманитарку, которой в Украине хоть задом ешь После четырех дней снижения в Испании снова фиксируют рост числа умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 6878
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Ну все - теперь у нас карантин точно после 24-го продлят...
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Думаю так. До кінця травневих - так точно. Це було б логічно. А от після 9-го вже прийдеться якось виходити з карантину, бо країна загнеться економічно.
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Все залежить від ситуації за кордоном. Туди всі дивляться сьогодні. А економіка... Немає у нас економіки. Є якісь її нечіткі обриси, тому й загинатися нема чому. Нехай вже все накривається мідним тазом, щоб можна було потім розпочати з чистого аркуша.
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