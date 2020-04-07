 Найголовніше - не послабляти заходи зарано, - ВООЗ про карантин

Про це повідомив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Найголовніше - не послабляти заходи надто рано, щоб більше не відступати", - заявив він, додавши, що такі передчасні рішення схожі на ранкові пробіжки хворих, після яких завжди є ризик ускладнення.
Человек, говорят был хороший, но его явно нельзя назвать высокоспортивным.
Сегодня хоронят в Залещиках, после заболевания успел пообщаться с 500 людьми...
Да вся эта шушера на нарах должна сидеть!
Трамп, ау.... а, ок, пока пожарь.... шашлыки с Путиным.... а к кому обратиться то еще? Меркель? Микроб? джонсон? ой, болеет он, он скоро не выйдет.
- Ну Мисс, да позовите Борю то?
- Да подыхает он, привет другу Владимиру попросил передать и цветы он любил..... пегие.....
Потом привыкаешь.
Робинзон Крузо.
Пока всё , что я вижу - народ в загонах и намордниках , остатки экономики начинают уже вонять , прекрасный повод для власти всё свалить на форс-мажор .
Дескать , мы красавчики , но тут такая херня подвалила ...
ослаблять - это глагол а не любовница вiслюка...
Невже ще щось залишилось?!