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 Найголовніше - не послабляти заходи зарано, - ВООЗ про карантин

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не має рекомендацій для країн про пом'якшення заходів щодо нерозповсюдження пандемії коронавірусу, але закликала не послаблювати їх завчасно.

Про це повідомив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Найголовніше - не послабляти заходи надто рано, щоб більше не відступати", - заявив він, додавши, що такі передчасні рішення схожі на ранкові пробіжки хворих, після яких завжди є ризик ускладнення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187380
 
   
 Топ коментарі
 
Самоизоляция - это только первые 5 лет тяжело.
Потом привыкаешь.

Робинзон Крузо.
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Там у редакторов в названии опять опечатка. Надо так - "Самое главное - не осла, блять..."
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Меркава Тому що люди такі самі недолугі.Якщо би наприклад,з кожного унітаза казали би,що потрібно на голові носити обкакані труси,люди би носили.
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Та ладно - недолуга - весь мир на ушах. Благодарность бывшего голодающего эфиопского мальчика дружественным преемникам дохлого совка.
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Меркава Тому що люди такі самі недолугі.Якщо би наприклад,з кожного унітаза казали би,що потрібно на голові носити обкакані труси,люди би носили.
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Нормальні люди не стали би, а лохторат Зеро- *мудрий наріт* ,аж бігом
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Вечная память.
Человек, говорят был хороший, но его явно нельзя назвать высокоспортивным.
Сегодня хоронят в Залещиках, после заболевания успел пообщаться с 500 людьми...
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Там у редакторов в названии опять опечатка. Надо так - "Самое главное - не осла, *****..."
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Рекомендует ВОЗ, рекомендует, а они начитались в децтве Ивасика-Телесика и никак не хотят правильно садиться на лопату.
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Маловато людей угробили своим дурантином? Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, - ВОЗ о карантине - Цензор.НЕТ 5934
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Можешь и не соблюдать карантин,пзды получишь))
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в какой логической связи находится твой дефекационный продукт с моим комментом?
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по их плану по станам карантинных жертв должно быть процентов по тридцать
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это те уроды, ыто этот воз шо подпевал тов. Си? шо типо все хорошо - че вы не хотите летать в Китай то, падлы?
Да вся эта шушера на нарах должна сидеть!
Трамп, ау.... а, ок, пока пожарь.... шашлыки с Путиным.... а к кому обратиться то еще? Меркель? Микроб? джонсон? ой, болеет он, он скоро не выйдет.
- Ну Мисс, да позовите Борю то?
- Да подыхает он, привет другу Владимиру попросил передать и цветы он любил..... пегие.....
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еле-еле уговорили объявить пандемию, а теперь - не ослаблять. Ну так и просится рифма ...
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Самоизоляция - это только первые 5 лет тяжело.
Потом привыкаешь.

Робинзон Крузо.
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Пока не начнут умирать тадепуты , судьи , прокуроры и аллигаторхи , ни в какую эпидемию я не поверю .
Пока всё , что я вижу - народ в загонах и намордниках , остатки экономики начинают уже вонять , прекрасный повод для власти всё свалить на форс-мажор .
Дескать , мы красавчики , но тут такая херня подвалила ...
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та какой ослаблять, предлагаю и трусы с клапаном сзади обязать носить, потому что точно еще не установили откуда вирус прилетает.
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воздух он везде, в том числе сзади, вот сколько надо времени воздуху, чтобы пролететь по кишечному тракту? милисекунды
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На всякий случай:
ослаблять - это глагол а не любовница вiслюка...

Самое главное - не ослаблять меры слишком рано, - ВОЗ о карантине - Цензор.НЕТ 2446
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може надо было с самого начала мобилизоваться,а воз?глядишь,и не понадобились бы советы не ослаблять
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Интересно, что клоуны из ВОЗ порекомендуют морским перевозчикам... Они в курсе, что моряку нельзя по морскому праву пребывать на судне больше года? Кто это все будет разгребать с юристами? ВОЗ?
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Ця організація казала,що перехворіє більшість населення планети.А населення планети,більше ніж 7.5 мільярдів.З цього виходить,що карантин має тривати декілька років.
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ВОЗ - группа мудаков, их самих лечить надо.
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Шмыгаль говорит уже о карантине до сентября .
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Ну так землю вже клоун з баригою продали.......
Невже ще щось залишилось?!
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Да вы дураки просто, лучше на цензоре читайте экспертов.
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