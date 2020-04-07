 Найголовніше - не послабляти заходи зарано, - ВООЗ про карантин

Про це повідомив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Найголовніше - не послабляти заходи надто рано, щоб більше не відступати", - заявив він, додавши, що такі передчасні рішення схожі на ранкові пробіжки хворих, після яких завжди є ризик ускладнення.

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