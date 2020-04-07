EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  8461  142
Все про:банки (385) ВР (7424) Василевська-Смаглюк (25)

 Я не банкір і не маю особистої думки, що повинен отримати Коломойський, а що ні. Але закон не має суперечити Конституції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк, яка подала 1689 правок

Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що законопроєкт №2571-д щодо запобігання скасуванню націоналізації або ліквідації банків суперечить Конституції України. За словами нардепки, вона подала 1689 поправок до законопроєкту, щоб унормувати його з чинними законами і кодексами і унеможливити скасування в Конституційному суді.

Про це Василевська-Смаглюк розповіла в коментарі Цензор.НЕТ

Нардеп розповіла, що подавала альтернативний законопроєкт, але його профільний комітет не взяв до уваги.

"Погоджуючись із концептом, який подав уряд, я намагалася зробити так, щоб цей закон не був оскаржений в Конституційному суді і ветований президентом. Тому що він суперечить декільком статтям Конституції. Наприклад, 58 ст. Конституції гарантує, що закон не має зворотної сили, якщо не йдеться про поліпшення прав громадян. І суперечить цей закон також Європейській конвенції з прав людини - право людини на володіння своїм майном. Суперечить також декільком статтям різних кодексів - йдеться про Кодекс адміністративного судочинства, Господарський кодекс, і ще ряд різних кодексів", - сказала Василевська-Смаглюк.

"Тому мої правки стосуються того, щоб унормувати цей законопроєкт з чинними кодексами і чинною в країні нині Конституцією. Бо якщо він буде прийнятий у такому вигляді як він є, то буде суперечити цим вищенаведеним кодексам, Конституції, може бути ветований, введе дисонанс в законодавство і будуть проблеми з його імплементацією", - додала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб подати 6033 поправки до "антиКоломойського" законопроєкту нардеп Поляков мав би готувати по одній кожні 2 хвилини 7 днів і ночей без перерви, - Лещенко

Коментуючи питання, чому подала таку кількість поправок, Василевська-Смаглюк сказала: "Є правки концептуальні, такі які йдуть по всьому тілу законопроєкту. Тобто якщо в одній статті внести правку, то треба вносити в інші статті і перехідні положення для того, щоб одна стаття не суперечила іншій".

Вона розповіла, що під час розгляду питання не буде наполягати на редакційних поправках, а лише суттєвих.

"Яка їх частина, на якій я буду наполягати - зараз не можу сказати, тому що це буде залежати від умов розгляду, чи будуть взагалі готові депутати розглядати по правкам, чи будуть застосовувати певні процедури, передбачені Регламентом для того, щоб приймати цей закон без розгляд", - каже нардеп.

Відповідаючи на питання про те, скільки часу їй зайняло написання поправок, Василевська-Смаглюк зауважила:

"Я їх писала, ще коли подавала альтернативний законопроєкт, який зареєструвала, мабуть, ще місяць тому чи півтора. Тоді я їх і писала. Тому що концептуально мій альтернативний законопроєкт повторює той, що подавався Кабміном, крім тих речей, які я хотіла виправити, подаючи альтернативний, або подаючи правки. Тому я готувалась до цього системно".

"Тобто спочатку я подивилась той законопроєкт, який подав уряд, написала до нього зауваження, потім написала альтернативний законопроєкт і подала його. І на основі зауважень подала зараз правки", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський

Василевська-Смаглюк так пояснила негативний вплив, який може мати законопроєкт, якщо він ухвалений у діючій редакції без поправок: "Тим, що ті власники банків, власники вкладів у банки, які потерпіли після банкопаду від радикальних дій Національного банку не зможуть продовжити оскарження дій Національного банку в судах. Тому що цей закон блокує будь-яке судове оскарження і право на справедливий розгляд в суді".

Відповідаючи на питання про те, чи вважає вона, що Коломойський мав би мати право повернути "Приватбанк" у свою власність, нардеп зауважила:

"Не йдеться про повернення Приватбанку. Уряд пропонує прийняттям цього законопроєкту можливість отримати грошову компенсацію. Тому, власне, я думаю, що це має бути відкритий розгляд в українських судах і міжнародних судах. У мене немає думки, бо я не банкір, я займаюсь боротьбою з відмиванням коштів і боротьбою з тероризмом в комітеті, тому в мене немає особистої думки, що має отримати пан Коломойський, або що не має. У мене є тільки думка, як в законодавця, що кожен закон який ми приймаємо, він має не суперечити Конституції. Або міняйте Конституцію, і скасовуйте 58 статтю, або пишіть закони так, щоб вони відповідали Конституції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в будь-якому випадку має розглянути всі поправки до "антиКоломойського" законопроєкту, - нардеп "Голоси" Железняк

На зауваження про те, що така кількість законопроєктів заблокує роботу парламенту, як це зробив закон про ринок землі, Василевська-Смаглюк відповіла:

"Це прекрасно, що ми його (законопроєкт про ринок землі. - Ред.) так розглядали уважно. І мали можливість не раз зустрітись із президентом і довести йому свою думку, що не можна так безоглядно приймати законопроєкти, які потім будуть мати наслідки не тільки для Коломойського, але і для інших людей, які, наприклад, мали мільйонні заощадження в якихось банках, які були просто націоналізовані, збанкрочені і викинуті з ринку. І люди ці отримали два рублі від Фонду гарантування вкладів. І зараз немає права навіть на справедливе оскарження цього".

Читайте також: Коломойський і Боголюбов програли у Верховному суді Великої Британії у справі "ПриватБанку": позов до ексвласників розглянуть по суті

Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187379
 
   
 Топ коментарі
 
То есть украсть деньги по Конституции можно, а вернуть их назад-нет?
 показати весь коментар
 
а еще бабло карман не тянет.
 показати весь коментар
 
Чисто случайно барышня с мозгами как у медузы подготовила 1689 правок в закон который портит жизнь ее босу. Конечно верим)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Цікаво, а вона читала ці поправки, їй же доповідати.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, а вона читала ці поправки, їй же доповідати.
 показати весь коментар
 
Тобто людина по суті на деякий час заблокувала законодавчий орган України. Зраджує скоріше за все за гроші інтереси своїх виборців. Провокує дефолт через який так чи інакше постраждає все населення України, і при цьому робить вигляд що абсолютно цього не усвідомлює.
 показати весь коментар
 
 
Меня удивило.что многим понравилась внешне эта еврейка .
 показати весь коментар
 
 
Що ж її там Беня робив, чи вона йому, що всю свою карєру поклала в цей фуфол?
 показати весь коментар
 
Да проще сменить регламент: 1депутат - одна поправка.точка !
 показати весь коментар
 
 
Проще посадить одного человека и тогда закон и поправки сразу станут никому ненужными.
 показати весь коментар
 
Долго еще будут жить смаглюки, брагари, бужанскодубинские?????????
 показати весь коментар
 
 
мразота зелеНая!порорище Вышгорода!
 показати весь коментар
 
Мосійчучка ще нічого не подавала?
Аааа, вона лише по четвергам...
 показати весь коментар
 
 
Эта продажная **** тоже входит в обойму преступника бени, наряду с дубинским, бужанским.
 показати весь коментар
 
 
Она еще Портнова хвалила)) тут даже идиоты поймут, на кого эта продажная задница работает. Интересно, кто за нее голосовал? Или янелох назначил?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Цензорные ....... только название закона услышали, то что там нацбанк Украины западным компаниям отдают им пох, а то что там в законе написано, что суды Украины теряют юрисдикцию в своей же стране вообще на.рать. Тем более всем пох, что там про Приват банк и коломойшу не слова. Такое население греть не ипать и в кал не мокать.
 показати весь коментар
 
 
Иди это подскажи жоп@м, бабушки бородатой!
Шо там юля, своих ботов уже выпустила в помощь зеБЕниным телепузикам?)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Для власти хорошо, что таких как ты даунов 95% страны.
 показати весь коментар
 
Хорошего ты мнения о себе, поздравляю, что ты дебил относишься к этим 95%.
Из-за таких как ты, приходят к власти овощи, клоуны, аферисты, коллаборанты!
За кого теперь будете голосовать за аферистку, медведчука или бойко?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Я б с радостью был бы дурачком, вам веселее живётся без мозга, не фортануло. Что касается вопроса: в Украине ещё не родился достойный человек, за которого я бы с радостью голосовал. Что алкаш, что зелёное чмо и все остальное камно просто доят дохлую корову.
 показати весь коментар
 
Дохлая корова, эта твоя недоимперия! Как же вас видно, вонючек лаптеногих! И методичку смени по поводу алкаша, устарела!
 показати весь коментар
 
что то вас нулевых много повылазило))) как по мне то западные суды должны зайти в украину а наших на мыло. если ты не понимаешь как вести банковский бизнес то он должен у тебя быть отобран, а тебе выплачена компенсация, если банк не убыточный, а если убыточный то арестовать твое имущество, то здесь не так?
 показати весь коментар
 
 
Там все поправки тупо левые, как говорится: шо не будь лиш бы было.
 показати весь коментар
 
 
"При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены." Великолепная формулировка. Т.е. человек, признанный в суде невиновным, не является невиновным. Как говорил дедушка Лавруша "Дебилы, бл."Источник: https://censor.net.ua/n3187379
 показати весь коментар
 
а можно цитату из закона где это написано и из которой это следует? не слова марамойки а именно цитату из текста закона. можно?
 показати весь коментар
 
Я не банкир и не имею личного мнения,написАла что приказал Беня Коломойский, , - "слуга народа" Василевская-Смаглюк, подавшая 1689 правок
 показати весь коментар
 
 
о. и косатая рассказывала про "антиконституционность"
 показати весь коментар
 
 
"Детка, это же безобразие".. ты же в этой теме тупая, как курица

https://www.youtube.com/watch?v=i7tW5y7UFM8
 показати весь коментар
 
 
Слуга народа или шлюха КАЛомойского? Вот в ЧЕМ ВОПРОС!
 показати весь коментар
 
 
Тобто на країну їй насрати - вона не збирається тут жити..
 показати весь коментар
 
В цієї гиді лише один пріоритет - гроші,гроші,гроші і ще раз гроші . Про якісь принципи , логіку совість не йдеться , все покривається лютою хуцпою як заведено в "богообраних" . Гордість 73% дупоголових ідотів .
 показати весь коментар
 
Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
Заходим и подписываем петицию!
 показати весь коментар
 
Знаешь что служанка, иди ка ты в банк депозиты принимать в закрытом отделении....Вот там ты и будешь банкиром с....двухведерной жопой....
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору