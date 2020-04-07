 В одному з пологових будинків Румунії зафіксовано спалах коронавірусу серед немовлят

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Romania Insider.

Повідомляється, що в пологовому будинку в місті Тімішоара у десяти немовлят виявилися позитивні тести на COVID-19, однак у матерів цих дітей результати тестування показали негативний результат.

Всього у 49 матерів і їхніх дітей було взято проби 1 квітня, а лабораторія проводила тести 5 і 6 квітня. Але з 2 до 4 квітня було виписано дев'ятьох матерів із зараженими коронавірусом дітьми, одна жінка з дитиною залишається в медичній установі.

Міністр охорони здоров'я Румунії Нелу Татару дав розпорядження провести розслідування. Зазначається, що раніше в цьому пологовому будинку було виявлено коронавірус у 25 пацієнтів і медпрацівників.

Читайте також: Очільник МОЗ Румунії подав у відставку після того, як кількість хворих на коронавірус перевищила тисячу