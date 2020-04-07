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 Суспільство, Здоров'я
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 В одному з пологових будинків Румунії зафіксовано спалах коронавірусу серед немовлят

На заході Румунії зафіксували спалах коронавірусної інфекції серед немовлят одного з пологових будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Romania Insider.

Повідомляється, що в пологовому будинку в місті Тімішоара у десяти немовлят виявилися позитивні тести на COVID-19, однак у матерів цих дітей результати тестування показали негативний результат.

Всього у 49 матерів і їхніх дітей було взято проби 1 квітня, а лабораторія проводила тести 5 і 6 квітня. Але з 2 до 4 квітня було виписано дев'ятьох матерів із зараженими коронавірусом дітьми, одна жінка з дитиною залишається в медичній установі.

Міністр охорони здоров'я Румунії Нелу Татару дав розпорядження провести розслідування. Зазначається, що раніше в цьому пологовому будинку було виявлено коронавірус у 25 пацієнтів і медпрацівників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187375
 
 
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Какая то медсестра зараженная разнесла заразу
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цыгане типа румуны...так таких валом..типа одни.... а по сути ....
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Ну, ни иначе как дело рук зубов "Дракулы"!
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Дракула мешкав трошки на схід, в Трансільваніі.
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а что Трансильвания не часть Румынии?
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...за кількістю внутрілікарняних заражень це схоже на гонконзький грип 1968-69 (штам H3N2), від якого тільки в США загинуло понад 30 тисяч хворих, в основному старших за 65 років
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Судя по фото, это не совсем Румыния...
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А что Румыния. Такой же совок был. И сейчас беднейшая страна ЕС. Так что вполне может и Румыния
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мировая закулисья начала быстро мутировать и пошла по принципу "шо старе, шо малэ"
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