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 Суспільство, Здоров'я
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 Кабмін готує платформу моніторингу лікарень щодо їх забезпечення медобладнанням для лікування хворих на COVID-19, - Шмигаль

Незабаром у відкритому доступі будуть звіти всіх лікарень щодо їх забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на нараді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зараз така платформа фіналізується, потім дані з кожної медустанови перевірять волонтери.

"Така програма потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби і прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів, щоб вони бачили результати своєї роботи", - заявив прем'єр.

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Нагадаємо, раніше Рада ухвалила закон щодо протидії поширенню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187374
 
 
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Готовят платформу 😀😀😀Вам Сивохо тексты пишет?

Проверять надо было уже КАК НОВОГО министра назначили , а они опять «готовят»
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Готовит, создаст, планирует, намеревается - пиарятся лишь намерения. Должны отчитываться о сделанном - запустили, создали, обеспечили и т.д. Но, от этой власти мы такого не услышим.
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Почему то умалчивается, сколько миллионов бюджетных денег будет потрачено на эту "платформу".
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тоже говорили что всех мониторят, температуру меряют - а переболевший писал что никто к нему не ходил не звонил
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а может шмулю с этого нужно было начинать, а не придумывать мусорской безпредел?
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Они готовят... С такой властью как у нас.. и с тем, что есть в медицине - СЕЙЧАС уже морги готовить надо!
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"Платформа мониторинга больниц". Конченые зелебобики. Это все равно что во время мировой войны, всеобщей мобилизации и полномасштабного наступления агрессора создать "платформу мониторинга вооруженных сил".
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Какая, ***.., платформа, люди умирают, мудаки вы все. Слов нет, просто,пока подготовите придёт очередной вирус...Телефон,блокнот, ручку в зубы и вперед.
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Кабмин готовит платформу мониторинга

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А моніторинг платхворми коли буде?
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