 У Києві з квітня з'явиться новий платіж у рахунках на оплату ЖКГ - за обслуговування загальнобудинкових лічильників, - "Київтеплоенерго"

Про це повідомляє "Київтеплоенерго", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з'явиться окремий рядок із внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води.

"Середній розмір внеску становитиме близько 30 грн/квартал. Вартість згаданої послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду і вказуватиметься в рахунках окремо", - сказано в повідомленні.

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