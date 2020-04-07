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 У Києві з квітня з'явиться новий платіж у рахунках на оплату ЖКГ - за обслуговування загальнобудинкових лічильників, - "Київтеплоенерго"

З квітня кияни отримуватимуть рахунки на оплату житлово-комунальних послуг із новим платежем.

Про це повідомляє "Київтеплоенерго", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з'явиться окремий рядок із внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води.

"Середній розмір внеску становитиме близько 30 грн/квартал. Вартість згаданої послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду і вказуватиметься в рахунках окремо", - сказано в повідомленні.

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У Києві з квітня зявиться новий платіж у рахунках на оплату ЖКГ - за обслуговування загальнобудинкових лічильників, - Київтеплоенерго 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187372
 
   
 Топ коментарі
 
Общедомовой счётчик - на балансе Облэнерго
Пусть сами и платят
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Уже ввели плату за воздух, кто хочет подышать свежим воздухом, платит от 17 до 32 тысячь гривен за прогулку.
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Оставшись без работы с голодухи умрет больше Украинцев чем от короновируса.
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Я считаю, что это нужное дело, а Виталька хочет, чтобы было, как лучше.
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И это прекрасно! Мудрый киевский нарид - йа тибя паздравляйу!!!
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счета за жкх будут меньше - ишак оманский ))))
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Ще два-три таких рахунки - і розуміння того, що епоха бідності закінчилася, прийде навіть до найбільш упоротих. 😁
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Общедомовой счётчик - на балансе Облэнерго
Пусть сами и платят
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Я вот удивляюсь, почему продавцы в магазинах не придумали брать деньги "за обслуживание кассовых аппаратов" ? Зашел в магазин- заплати!
Или бухгалтеры "за обслуживание калькулятора"!
Можно еще брать за "обслуживание дверей" учителям в школе и "за обслуживание метлы" дворникам!
-
Наглость Ахметова зашкаливает! Пора с олигархов начинать брать за обслуживание обуви!
Мы ж ходим по улице, а никто нам не платит за это!
У Києві з квітня з'явиться новий платіж у рахунках на оплату ЖКГ - за обслуговування загальнобудинкових лічильників, - "Київтеплоенерго" - Цензор.НЕТ 9304
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Насправді витрати на касові апарати та їх обслуговування - це накладні витрати магазинів і вони входять до ціни товарів. В принципі і ці витрати на лічильники входили в тарифи. Просто з введенням нових платіжок на ці послуги у нас, як правило, тарифи на ці послуги різко зростають порівняно з тим, скільки вони становили, коли були у складі тарифу.
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а когда "на использование воздуха в целях дыхания"?
или там "на распространение короновируса зеленым кагалом и лично Великим Ишаком"?
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Уже ввели плату за воздух, кто хочет подышать свежим воздухом, платит от 17 до 32 тысячь гривен за прогулку.
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Один шаг до гражданского неповиновения.
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я бы с киевлян еще налог брал за тунеядство.. вся Украина в том Киеве пашет
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Так а что делать, если лохи с периферии не могут найти работу у себя дома, действительно надо дополнительный налог ввести с заробитчан, если работают не по адресу регистрации, не фиг шастать.
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ну.. и кто работать будет? зажиревшие кияны? У Києві з квітня з'явиться новий платіж у рахунках на оплату ЖКГ - за обслуговування загальнобудинкових лічильників, - "Київтеплоенерго" - Цензор.НЕТ 228
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Он уже у моих родителей в платежках 3 месяца В Киеве с апреля появится новый платеж в счетах на оплату ЖКХ - за обслуживание общедомовых счетчиков, - "Киевтеплоэнерго" - Цензор.НЕТ 5013
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И в случае войны, водителя авто - можно за руль БТР или военного авто посадить, тракториста - за рычаги танка, а велосипедиста куда?
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пусть электричество вырабатывает на динамо-машине...
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Любые счетные устройства являются,кроме первого,собственностью организаций и они свою собственность должны обслуживать,проводить поверки и менять за свой счет который потребители тысячекратно уже уплатили и оплачивают из каждым комунальным платежем..
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Явно все уже отписавшиеся, прочли только заголовки.
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а вы что прочитали?
расскажите нам селянам...
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Могу и ссылку на алфавит дать. У Києві з квітня з'явиться новий платіж у рахунках на оплату ЖКГ - за обслуговування загальнобудинкових лічильників, - "Київтеплоенерго" - Цензор.НЕТ 7652
. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно"
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У Європі багато де навіть заміна лічильників води у квартирах - за рахунок обслуговуючої компанії!
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Такими темпами в платежках скоро появится новый платеж - "На зарплату руководству Киевтеплоэнерго"
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за обслуживание районных, городских, общегосудраственных датчиков.
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А ЗАДНИЦЫ НЕ СЛИНУТСЯ У АХМЕТОВСКИХ ПОДСТИЛОК ИЗ КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО И ПРИДУРКА КЛЯЧКА ?
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Какое отношение Кличко имеет к УКРТЕПЛОЭНЕРГО ?

Такие организации , КОТОРЫЕ МОНОПОЛЬНО пьют кровь у украинцев , скупили Ахметов Фирташ Суркис Новинский . Как видите - украинцев там нет
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а коли вже включать у вартість хліба плату за обслуговування спидомитру на комбайнні?
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Перемога!!!! все таки какие розумные там сидят....смогли же такую муйню придумать!!!
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Теперь в маршрутках будут три доп.билета продавать - на обслуживание спидометра, тахометра и одометра. А там еще есть термометр и показатель уровня топлива...
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Не дополнительных, просто разделят сумму проезда на 4 билета. Это если проводить аналогию.
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очередное пакращення тарифов, все как зелибоба прописал
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Так кролик с петюняй запустили эту мерзость, но у зюзи ни мозгов, ни воли по факту.
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при них ничего такого в помине не было - так может, это НЕ ОНИ запустили?

а немножко другой ***********?
который обещал бесплатную коммуналку и зарплаты по 4000 баксов?
не?
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Не, не. При них постепенно цена газа поднялась в 5 раз (по просьбе МВФ ). А зюза на поверку оказался слабым человеком с уязвим самолюбием. Поц он.
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ну, цена поднялась до мирового уровня (а кто ж будет продавать дешевле, если другие покупатели готовы платить дороже?)

но они честно сказали - шары больше нет.
добрые дяди перевелись, платить придется самим - и это логично.
и они не обещали "дадим усё бесплатно, и еще 4000 баксов ежемесячно приплачивать бум"
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Люди сидят на карантине, денег нет у многих уже даже на продукты, а Кляча вводит новые квитанции на оплату ЖКХ, идиот и только, не быть тебе больше мэром.
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Суки, ну когда-же вы всё-таки нажрётесь - ироды.
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Зря ты ждешь что они нажрутся. Знаешь выражение, жрет что в пропасть? Они будут жрать ровно столько сколько вы им позволите. В Европе уже давно бы на ножи такую власть поставили. Но нам 30 лет внушают что нужно потерпеть потому что мы либералы
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Хитросделанные, установили счётчик (все без обмана) но регулирование подачи тепла строго настрого запретили. И ощущаешь себя, что тебя "законно" нае..ли.
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Зєбільчики, вже й цибуля дорожча, ніж торік, чого мовчите, суки?
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А ви, кацапня, торік казали, шо це ознака добробуту і багацтва. Шось змінилось? Чи знов заздриш?
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Так ето же хорошо. Вы же порохосрань сами говорили что чем дороже товары тем больше в бюджет налогов поступает и больше пенсии будут. Так что иди строй будку нищеброд
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Ну вот. А вы переживали что Ахметка и Ко из за теплой зимы останутся без сверх прибылей. Теперь будете платить за трубы, за счетчики и за хранение газа. Даешь еще налог на обслуживание тех кто обслуживает счетчики...
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В мае будет новый платеж - за обслуживание вентилей.
В июне - за обслуживание насосов и манометров.
В июле - за обслуживание переходных муфт.
В августе - за обслуживание кронштейнов крепления.
В сентябре - за обслуживание входных дверей и замков.
В октябре - за обслуживание компьютеров в ЖЭК.
В ноябре - за обслуживание персонального автотранспорта начальника ЖЭК.

В декабре - за обслуживание туалетов в ЖЭК.
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Молчи!!! Ибо количество платёжек перевысит количество населения.
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Короче,опять ни за что. Скоро за голубиный помет поставят тариф.
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как мило...120 грн в год...а сколько там домов ???
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Так это с квартиры. 120млн или 30 млн в квартал на ровном месте с города.
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Ну, ****, педалик мародёр всё таки!
****, по копеечке... по гривянику... придумывать новые налоги, шобы снять с гражданинов последние трусы! - особенно когда этим гражданинам трудней всего... Как это всё похоже на Украину!
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А там смотришь, пометровую оплату за соединительгые трубы введут, или еще чего...
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пометровую? в мире мало используются дециметры, что пора это исправлять.
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есть желание купить ствол, но нет возможности. надеюсь в ближайшее время появится возможность...........
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Класссс! И компенсацию проезда контролера на общественном транспорте, завтрак, обед и ужин.
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Три платежки...это зебилам зеленое стадо нерпрхо по губам поводило...😃
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БГГГ))) ...
на те вам ще й за счетчики.......... следующий прильот ))))))))
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НЕ понятно?, о каком обслуживании идёт речь, ЗА то!, что со счётчиков БУДУТ сдувать пыль жители должны платить теперь деньги?. А ДО "привета" причём тут Зеленский? до Киева он, что МЭР!?, ТАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА.
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У меня только один вопрос - когда услугу "осмотр колодцев" вынесут в отдельную платежку?
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Зебилы !Ви зробили це!!! И ще щось зробіть!!!!
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Да вообще не нужно платить за услуги ЖКХ.Эти ублюдки стригут народ как баранов .
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маланцы без схем немогут . деньги с воздуха .это нужно уметь .
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