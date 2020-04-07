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 Економіка
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 Європейська бізнес асоціація виступає за зниження портових зборів

У нинішніх кризових умовах зниження портових зборів дасть змогу підтримати вітчизняних експортерів

Європейська бізнес асоціація підтримує ініціативу зниження портових зборів, їх рівень повинен бути економічно обґрунтований. Про це заявила заступник директора представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес-асоціації Світлана Михайловська, як передає РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європейська бізнес асоціація завжди виступала за те, що портові збори необхідно технічно та економічно обґрунтовувати. У тому числі розподіл їх використання, що куди та на які потреби", - сказала Михайлівська.

Вона також підкреслила, що в нинішніх кризових умовах зниження портових зборів дозволить підтримати вітчизняних експортерів та підвищити їх конкурентоспроможність на світових ринках.

"Зараз в умовах того, що фактично єдиною економічною спроможністю країни все-таки залишається вантажопотік, для нас вкрай важливо, і це для нас дійсно дуже пріоритетне питання, який ми не раз адресували та офісу президента, і Кабінету міністрів. Зробити все можливе, щоб це вузьке горлечко, у нас це порти, залізниці, його розширити. Асоціація ЄВА теж виступає за це зниження портових зборів. Так що ми підтримуємо цю ініціативу, оскільки ми з нею виступали ще й раніше", - сказала Михайлівська.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами голови Федерації металургів Сергія Біленького, портові збори в Україні в 3-5 разів перевищують збори в сусідніх країнах, і їх потрібно знизити найближчим часом.

Крім того, президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту у період кризи має бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також підкреслив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить вистояти Україні під час світової економічно-фінансової кризи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187368
 
 
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ТО ЕСТЬ экспортеры хотят вывезти из Украины ВСЕ , а порт для них - узкое горлышко 😀😀😀
Не забудьте свет выключить за последним экспортёром
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Европейская бизнес ассоциация выступает за снижение портовых сборов

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когда я выпю, я тоже выступаю Европейская бизнес ассоциация выступает за снижение портовых сборов - Цензор.НЕТ 7462
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ну так это же потужные ассоциаии, типа сборщиков металлолома и владельцев шпал под рельзами. им бабла не хватает. пусть народ за них платит.
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Ах***ть млять бизнесмены хитрожопые. Главное народу и простолюдинам выступают за повышение налогов и повышение пенсионного возраста, а для миллиардеров наоборот убрать налоги
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Это не налоги, как таковые, а плата за заход судна в порт. Иза-за повышенных портовых сборов и поборов властей в портах украинские порты теряют грузопоток, который уходит в Констанцу, Варну, Стамбул и т.д.
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Разберитесь сначала с поборами властей (и экологической инспекции особенно) в портах, из-за которых Украину называют "Белой Нигерией". Уровень коррупции вполне сопоставим.
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