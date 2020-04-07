 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації"

Як передає Цензор.НЕТ, прем'єр опублікував у фейсбуці основні параметри змін до бюджету.
У повідомленні зазначається: "Бюджет надзвичайної ситуації - це першочергові кроки уряду в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.
Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться і підтримає наші пропозиції".
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.»
Хто тут ще багатіє думкою: «Вот путін уйдьот...»?
Это ж сколько бабла буде спи22ено под эту программу..
https://pershij.com.ua/na-zarplatu-160-tysiach-24-richnu-shkabrovu-pryznachyly-chlenom-nahliadovoi-rady-ukrzaliznytsi/
1. Це - яскравий і класичний приклад паразитарної діяльності ЗЕ в Україні.. 2. А як же тоді бути з розтрубленим СН рішенням що вони обмежать з/п чиновникам десятикратною мінімалкою? 3. За які заслуги чи ефективність подарували таку з/п? За суміщення посади з сексом, чи саме в такий спосіб вирішили "скоротити" дефіцит бюджету? ІДІОТИЗМ команди СН - АБСОЛЮТНИЙ! Гнать сволоту з хворого тіла України, як вошей - любим способом! ..
Радуцкий, богатырева и пр. скоммуниздят минимум 90 млрд. под видом "борьбы с вирусом".
Где новости о Першотравенске ( Днепр-я обл.). Скоро будет "украинская Ухань"!!
https://m.facebook.com/groups/pershotravensk/permalink/1367402413433279/?d=m&vh=i
О какой медицине у нас можно говорить? ЕЕ НЕТ!
И тогда вопрос: НА КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ(кроме как указанного выше)?