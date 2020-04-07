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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (763) Денис Шмигаль (200)

 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації"

Прем'єр-міністр опублікував основні параметри нового бюджету, який мають затвердити депутати.

Як передає Цензор.НЕТ, прем'єр опублікував у фейсбуці основні параметри змін до бюджету.

У повідомленні зазначається: "Бюджет надзвичайної ситуації - це першочергові кроки уряду в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.

Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться і підтримає наші пропозиції".

Також читайте: Ми ухвалюємо бюджет надзвичайної ситуації, - Шмигаль

97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри бюджету надзвичайної ситуації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187367
 
 
 Топ коментарі
 
97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации" - Цензор.НЕТ 4054 Это ж сколько бабла буде спи22ено под эту программу..
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«7 апреля 2020.
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.»

Хто тут ще багатіє думкою: «Вот путін уйдьот...»?
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«7 апреля 2020.
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.»

Хто тут ще багатіє думкою: «Вот путін уйдьот...»?
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97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

Это ж сколько бабла буде спи22ено под эту программу..
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Там хоть латки ставили. Тут можно вообще ничего не делать
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Вот вот а шоб наверняка уже,значит будут продливать ещё карантин и возможно не на один месяц чтоб создать видимость по времени "борьбу" с короной,вы же не думаете что 24-го откроют, тогда палево,столько лярдов не уйдёт за 3 недели
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А на зарплату 160 тисяч: 24-річну Шкаброву призначили членом наглядової ради «Укрзалізниці»

https://pershij.com.ua/na-zarplatu-160-tysiach-24-richnu-shkabrovu-pryznachyly-chlenom-nahliadovoi-rady-ukrzaliznytsi/

1. Це - яскравий і класичний приклад паразитарної діяльності ЗЕ в Україні.. 2. А як же тоді бути з розтрубленим СН рішенням що вони обмежать з/п чиновникам десятикратною мінімалкою? 3. За які заслуги чи ефективність подарували таку з/п? За суміщення посади з сексом, чи саме в такий спосіб вирішили "скоротити" дефіцит бюджету? ІДІОТИЗМ команди СН - АБСОЛЮТНИЙ! Гнать сволоту з хворого тіла України, як вошей - любим способом! ..
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А что делать людям, потерявшим из - за закрытия предприятий и остановки бизнеса источник доходов ? Кушать нужно каждый день, а деньги не поступают?
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Когда в казначействе пусто, можно обещать любые цифры.
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Это конечно хорошо, но нужен список за счет чего были выделены эти деньги, какие статьи бюджета урезали.
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ух пєнси зажируют.. но ми нє лохі какіє-то... будєм іх отлавлівать.. жирненькіх і упітаних.. єсть іх будєм!
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Интересно а как будет наполнятся бюджет при полном развале экономики? Ну Ну 97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал новые цифры "бюджета чрезвычайной ситуации" - Цензор.НЕТ 668
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вирубім карпатській лєс.. і напєчатаєм сколька нада!
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Напечатают и инфляция с ростом цен сожрет больше.
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Иди работать нищеброд,тогда и в ломбард не придется ничего нести
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...вася, чего визжишь, как потерпевший? 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації" - Цензор.НЕТ 6598 Или таки да?
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Я по дэбильному не понимаю,напиши пожалуйста на человеческом
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...вася, ты человеческий воспринимаешь как "дэбильный", и это не моя проблема, а твоя и твоих родителей, так что не переводи стрелки
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Перевожу:
Радуцкий, богатырева и пр. скоммуниздят минимум 90 млрд. под видом "борьбы с вирусом".
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А що ВР проголосувала за ЧС? Шмигаль,досить брехати.
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Правильно. Закрыли граждан по домам, схватили по болгарке и со всех сторон к приятному куску на 97 миллиардов.
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Сподіваюся. що невдовзі у громадян України урветься тепрець.
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Это с дефицитом даже масок,а если таковы имеются в аптеках то в десять раз дороже
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Вчера заказам распираторы FFP3 по 370 гр ,пришли а на одном цена старая 8 гр .Так что тут уже не десять раз .Цены растут пропорционально росту заболевших а совесть уходит обратнопропорционально цене .
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...вчера пришла пенсия на карту - зелепузые, где обещанная ЗЕтысяча? 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації" - Цензор.НЕТ 2751 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації" - Цензор.НЕТ 6304
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Тисячу еще не проголосовала ВР, и не внесла в бюджет.
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Я считаю, что ********* должны отказаться от этой подачки хунты зелёных клованов.
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На сколько сократили финансирование: ВР, КМ, Офиса преЗЕдента?
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Необхідно терміново, скоротити на 90% всі державні органи і силові структури, які не виробляють матеріальних цінностей і не наповнюють бюджет України , крім Української Армії , яка захищає українців.
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Продали маски мало, надо еще 97 млрд. Это махровая уголовщина.
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Представляю себе глаза Гройсмана. 97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації" - Цензор.НЕТ 9999
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Ответьте кто в курсе, please, самым нищим пенсионерам заплатили обещанные по 1000 гр. за карантин или нет ? Дякую за відповідь.
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Цензор , аууу!!
Где новости о Першотравенске ( Днепр-я обл.). Скоро будет "украинская Ухань"!!
https://m.facebook.com/groups/pershotravensk/permalink/1367402413433279/?d=m&vh=i
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От это будет распил! И цель какая благородная - борьба с коронавирусом!
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Ты главное качественным ВПН пользуйся , фсбшная шляпа, а то отвалится как всегда и будешь грустить 😁😁😁.
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Єрмак, це ти? а,мабуть, Каломойський, днепр же. Як там синагога, підтримуєте зразу видно хто в Дніпрі господар
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Это деньги на мешки для трупов?
О какой медицине у нас можно говорить? ЕЕ НЕТ!
И тогда вопрос: НА КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ(кроме как указанного выше)?
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На маски із Китаю: літаки кожного дня по сотні штук щодня.
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Та,мля уже " борятся"! Выехала в константиновке драндулетка,половину центральной улицы взбрызнула какой то херней,и порядок. А на бумаге отмыли столько,что в голову не приходит. Пробежала бабка из ЖК местного с ведром,помазала ручки на дверях и справились.Несколько лимонов отмыли за пару дней. При нормальной власти будут проверки,думается,в отношении намытого бабла
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Ну і як ти перевіриш? на папері буде все тіп-топ. Це краще, ніж ямковий ремонт доріг.
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А на скількох чоловік буде поділено 90 млрд.??? Коломойша, Аваков, Зеленский, братани Єрмаки, Радуцький і доповніть якщо не весь список...
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"Новиє честниє ліца" приготувалися скомуніздити майже 100 млрд. Оце розмах, а казали недосвідчені.
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