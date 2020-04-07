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 Політика України
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Все про:Зеленський (5010) призначення (529) Євромайдан (677) Офіс Президента (306) Татаров Олег (1)

 Вимагаємо відповіді Зеленського про можливе призначення заступником голови ОП ексчиновника МВС часів Захарченка Татарова, - Ініціативна група постраждалих на Майдані

За інформацією Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані, в Офісі Президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів Януковича-Захарченка - заступника начальника головного слідчого управління МВС того часу Олега Татарова.

Про це йдеться в заяві Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані, передає Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, в Офісі Президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів Януковича-Захарченка – заступника начальника головного слідчого управління МВС тих часів Олега Татарова. За задумом, посаду іншого заступника Андрія Смирнова мають розділити та під Татарова віддати нагляд за Офісом генпрокурора, ДБР та МВС.

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Тобто людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців, тепер має очолити весь правоохоронний блок, який покликаний розслідувати ці злочини. Раніше Татарова намагалися призначити заступником директора ДБР – у пару до Бабікова. Тоді "не зрослося". Так не вийшло, йде на підвищення?

Ми вимагаємо відповіді від влади та особисто від Президента Зеленського. У лютому він зустрічався з родинами Героїв Небесної Сотні та, дивлячись у вічі батькам та дружинам, казав, який для нього важливий подвиг наших братів та сестер. Ми вимагаємо припинити призначати на найвищі державні посади зрадників Януковича та чітко озвучити свою позицію у цьому питанні.

Закликаємо долучитися до звернення усіх учасників Революції Гідності, родини Героїв Небесної Сотні, активістів та небайдужих українців!

Україна понад усе!" - йдеться в заяві.

Вимагаємо відповіді Зеленського про можливе призначення заступником голови ОП ексчиновника МВС часів Захарченка Татарова, - Ініціативна група постраждалих на Майдані 01
Вимагаємо відповіді Зеленського про можливе призначення заступником голови ОП ексчиновника МВС часів Захарченка Татарова, - Ініціативна група постраждалих на Майдані 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187365
 
   
 Топ коментарі
 
Смешные люди...... требуют они. Требуем ответа Зеленского о возможном назначении на пост замглавы ОП экс-чиновника МВД времен Захарченко Татарова, - заявление Инициативной группы пострадавших на Майдане - Цензор.НЕТ 5791
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Пам'ятаю цього типа, як воно виступало неодноразово в телевізорі - рідкісна мерзота.
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"Я вам ничего не должнен", - ваш Зеля
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Петин холоп, не суди по себе.
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Мудило - не оскорбляй людей за то , что они пишут правду
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Холоп, не слышал твоего голоса, когда петюня нихрена не сделал по майдановским делам. Так что не воняй сейчас про правду.
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ага, а галасували "хуженебудет"; і навіть тепер - не покаються... а "просять" клована...
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"Я вам ничего не должнен", - ваш Зеля
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Зелених з новими обличами на гиляки.
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они еще не чего не поняли - венедиктова им поможет понять - а то требуют они понимаешь ))
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Пам'ятаю цього типа, як воно виступало неодноразово в телевізорі - рідкісна мерзота.
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президент вам ничего не должен.. вы же все президенты.. досить скиглити Требуем ответа Зеленского о возможном назначении на пост замглавы ОП экс-чиновника МВД времен Захарченко Татарова, - заявление Инициативной группы пострадавших на Майдане - Цензор.НЕТ 485
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До сраки "требовать"- потрібно виходити і знімати цю владу..
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Ляшко обіцяв їх на вилах винести, бо збирають проти українців, всяку кацапську мерзоту.
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тут генпрокуратура собирается сгенерировать кучу зашкваров. Будут обсераться по полной
Требуем ответа Зеленского о возможном назначении замглавы ОП экс-чиновника МВД времен Захарченко Татарова, - Инициативная группа пострадавших на Майдане - Цензор.НЕТ 589
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Бумага категории Люкс лично для мадам наверное. Прям засранка какая-то.
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Татаров?...я татар не дуже люблю.. бомбили вони нас стікі років.. знущалися і Роксолан наших паскудили
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типовий висер зебіла... а, може, і касапського провокатора...
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шо там, все стучиш? на скількох сьогодні настучав?
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їм не смішно, але "прокидатися" вони ще не хочуть
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Предлагаю кандидатуру на президента
За одного битого двухнебитых ЗЕ дают 😀😀😀
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єго слішком много білі...гєнєратор случайних мислєй
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Тролінг Кличка. Дочасні президентські вибори стукають у двері.
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Между прочим сегодня Кличко своим подходом к карантину ПОКАЗАЛ СЕБЯ ЗРЕЛЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОРОДА
А ПО телику показывают по скайпу сопливых слуг и служанок народа - ЭТО ПОЗОРИЩЕ . Блин, они такой сопливый бред несут , сидя в дорогих респираторах !!!Гнать этих безграмотных и некомпетентных сопляков из Рады надо
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Человек Фирташа.
Фаринник - односельчанин Фирташа.
Кстати, Фирташ для земляков немало сделал, а аварийный мост на трассе государственного значения отремонтировать не успел.
Уже третий год объезд километров 50, не меньше.

Компромат
Доспехи Бога или царствование Олега Татарова.Есть в Главном Следственном управлении некий заместитель подполковник милиции Татаров Олег Юрьевич, (пр. автора) замечу, 1982 года ..... был назначен на должность в 28 лет ..... не державши в руках уголовного дела ,руководит следствием, дает указания первым заместителям начальников ГУМВД. За какие такие заслуги Фаринник назначил его на эту должность до сих пор остается загадкой. Может старик совсем уж из ума выжил. Хотя следует заметить, что Фаринник сознательный и опытный человек. Никто до сих пор не может понять, как на такую ответственную руководящую должность можно назначать этого ученого, иначе и не назовешь, Татаров создал в ГСУ МВД Украины фактически филиал Университета внутренних дел, набрал лейтенантов без всякого опыта работы и назначив их на руководящие должности.А эти ему за то верно служат. Царствование Олега Татарова заместителя следственного отдела г.Новоукраинки Куда же смотрит сегодняшний руководитель ГСУ МВД Украины полковник милиции Чинчин Николай Николаевич (бывший заместитель прокурора города Киева) до сих пор неизвестно. Кстати порядочный и очень умный человек. Возможно он не знает о подвигах Татарова? Но обо всем по порядку. Следствие едва лишилось Топчия, о котором не нужно рассказывать все и так знают. Сразу его место занял Олег Юрьевич Татаров.Очень любит Олег Юрьевич планшеты заказывать в каждую область, не менее сотни ему их привезли, что он с ними делает?Очень любит Олежка дорогие автомобили, довольно часто их меняет.А как любит Юрьевич гламур! Дорогих брендов украшает одежда и обувь Олега Юрьевича, что попало не одевает! Очень понравилось Олегу с семьей жить в центре города в самом сердце столицы в шикарной квартире! Кроме того приобрел в турецком городке трехкомнатную квартирку в новостройке. За какие средства он это приобрел? Очень бы хотелось, чтобы компетентные органы этим поинтересовались. А некоторые вещи вообще доходят до маразма. Как вы думаете кто водит детей Олега Юрьевича в школу? Никогда не догадаетесь! Не хочется называть фамилию так нормальный парень(пр.автора). Но это офицер ГСУ МВД Украины.Возможно его ребенку нужна охрана? А как Вы думаете кого он назначает руководителями в ГСУ? Кума своего назначил заместителем начальника управления, которому аж 26 лет, а начальником отдела вообще ребенка 23 года Артемка. О других я уже и не пишу (пр.автора). Половину Университета внутренних дел Юрьевич привел в ГСУ, все молодые не искушенные, в следствии никогда не работали, зато ученые из них дай бог, пишут по Татарова статьи, книги и т. д. Наукой занимаются ребята. А кто же будет следственной работой заниматься? Когда эти дети едут в командировку на проверку, люди которых они проверяют смеются просто, они же ничего не умеют и не знают, ведь молодые и не имеют опыта.Короче говоря об завел себя Татаров челядью, которая его обслуживает. Есть У Олега Юрьевича товарищ Цюприк Игорь Владимирович, которого Чинчин снял с должности начальника управления, но не беда Татаров создал ему должность и предопределил на руководящий пост. (от автора статьи)Еще много чего можно писать, но на сегодня хватит! Возможно руководитель ГСУ МВД Украины сделает выводы!
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Так вот для чего карантин . Сколько кацапов и ватных регионалов уже на госдолжностях ??? Или. Это так импичмент выпрашивают для главзебила. ?
😈😈😈
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Всё! Для меня зеля окончаельно превратился в рыговскую тварь! Ни какой это не несмышленый романтик, а настоящя консерва с заданием сдать Украину в ********!
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**** требовать от врагов Украины? Пора уже гнать эту контру!
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А може хай теперь "инициативные" группы и группки у нас керуют государством? Наххххя нам президент и каб мин, если "инициативным" групповухам вечно шо-то не нравится, и они, наверное, лучше всех знают кого, куда и кому назначать на должности.
Как же уже заеххххххли эти бродячие "активисты" и их "инициативные" группы!!! Там какого "активиста" не копни - гнилая личность, на которой или бандитизм, или коррупционный схематоз...
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а що, чмирить тебе, 73/43%зебіл, твоя зебільна влада?
Не ти волав "хуженебудет"?
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Порохосвин, если хочешь услышать ответ, то научись обращаться к людям по людски, а не вашему, по свЫнячи.
Но вам, животным, дисскусия не нужна. Вам нужно просто вонюче высраться на форуме и замазать своим вонючим дерьмом как можно больше людей.
Нах пшёл гидота.
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свинота лідарна, ти не людина, а особа, яку пора на шашлик, поки ти ще курва, не здохла. Згинь!
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Все вопросы по кадрам и расценкам к Ермаку!
Зеля бабло в руки не брал и как бы не при делах....
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Ваше мнение не важно, все равно протесты не возможно из-за сложившиеся ситуации
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а что требовать..? произошол реванш .чего ж не ястно .перекрвшеный в зеленое дерьмо
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А шо это кого то еще удивляет, пора перестроиться уже надо привыкнуть, что блазень о
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Пора прывыкнуть, что блазень работсет под бесом путлером.
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Был такой президент алкаш мородёр, так ходят слухи, что он был министром экономики в команде януковоща.
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Вимагаємо відповіді Зеленського про можливе призначення заступником голови ОП ексчиновника МВС часів Захарченка Татарова, - Ініціативна група постраждалих на Майдані - Цензор.НЕТ 2120

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ - ТОВАРИЩИ, ЗЕБИЛЫ- СОРАТНИКИ! ПРИЕМНИКИ -КАПИТУЛЯНТЫ !!!
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