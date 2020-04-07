 Вимагаємо відповіді Зеленського про можливе призначення заступником голови ОП ексчиновника МВС часів Захарченка Татарова, - Ініціативна група постраждалих на Майдані

Про це йдеться в заяві Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані, передає Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією, в Офісі Президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів Януковича-Захарченка – заступника начальника головного слідчого управління МВС тих часів Олега Татарова. За задумом, посаду іншого заступника Андрія Смирнова мають розділити та під Татарова віддати нагляд за Офісом генпрокурора, ДБР та МВС.

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Тобто людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців, тепер має очолити весь правоохоронний блок, який покликаний розслідувати ці злочини. Раніше Татарова намагалися призначити заступником директора ДБР – у пару до Бабікова. Тоді "не зрослося". Так не вийшло, йде на підвищення?



Ми вимагаємо відповіді від влади та особисто від Президента Зеленського. У лютому він зустрічався з родинами Героїв Небесної Сотні та, дивлячись у вічі батькам та дружинам, казав, який для нього важливий подвиг наших братів та сестер. Ми вимагаємо припинити призначати на найвищі державні посади зрадників Януковича та чітко озвучити свою позицію у цьому питанні.



Закликаємо долучитися до звернення усіх учасників Революції Гідності, родини Героїв Небесної Сотні, активістів та небайдужих українців!



Україна понад усе!" - йдеться в заяві.



