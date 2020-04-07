 Вимагаємо відповіді Зеленського про можливе призначення заступником голови ОП ексчиновника МВС часів Захарченка Татарова, - Ініціативна група постраждалих на Майдані

Про це йдеться в заяві Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані, передає Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією, в Офісі Президента готується призначення на посаду заступника голови ОПУ ще однієї людини часів Януковича-Захарченка – заступника начальника головного слідчого управління МВС тих часів Олега Татарова. За задумом, посаду іншого заступника Андрія Смирнова мають розділити та під Татарова віддати нагляд за Офісом генпрокурора, ДБР та МВС.
Тобто людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців, тепер має очолити весь правоохоронний блок, який покликаний розслідувати ці злочини. Раніше Татарова намагалися призначити заступником директора ДБР – у пару до Бабікова. Тоді "не зрослося". Так не вийшло, йде на підвищення?
Ми вимагаємо відповіді від влади та особисто від Президента Зеленського. У лютому він зустрічався з родинами Героїв Небесної Сотні та, дивлячись у вічі батькам та дружинам, казав, який для нього важливий подвиг наших братів та сестер. Ми вимагаємо припинити призначати на найвищі державні посади зрадників Януковича та чітко озвучити свою позицію у цьому питанні.
Закликаємо долучитися до звернення усіх учасників Революції Гідності, родини Героїв Небесної Сотні, активістів та небайдужих українців!
Україна понад усе!" - йдеться в заяві.
За одного битого двухнебитых ЗЕ дают 😀😀😀
А ПО телику показывают по скайпу сопливых слуг и служанок народа - ЭТО ПОЗОРИЩЕ . Блин, они такой сопливый бред несут , сидя в дорогих респираторах !!!Гнать этих безграмотных и некомпетентных сопляков из Рады надо
Фаринник - односельчанин Фирташа.
Кстати, Фирташ для земляков немало сделал, а аварийный мост на трассе государственного значения отремонтировать не успел.
Уже третий год объезд километров 50, не меньше.
Компромат
Доспехи Бога или царствование Олега Татарова.Есть в Главном Следственном управлении некий заместитель подполковник милиции Татаров Олег Юрьевич, (пр. автора) замечу, 1982 года ..... был назначен на должность в 28 лет ..... не державши в руках уголовного дела ,руководит следствием, дает указания первым заместителям начальников ГУМВД. За какие такие заслуги Фаринник назначил его на эту должность до сих пор остается загадкой. Может старик совсем уж из ума выжил. Хотя следует заметить, что Фаринник сознательный и опытный человек. Никто до сих пор не может понять, как на такую ответственную руководящую должность можно назначать этого ученого, иначе и не назовешь, Татаров создал в ГСУ МВД Украины фактически филиал Университета внутренних дел, набрал лейтенантов без всякого опыта работы и назначив их на руководящие должности.А эти ему за то верно служат. Царствование Олега Татарова заместителя следственного отдела г.Новоукраинки Куда же смотрит сегодняшний руководитель ГСУ МВД Украины полковник милиции Чинчин Николай Николаевич (бывший заместитель прокурора города Киева) до сих пор неизвестно. Кстати порядочный и очень умный человек. Возможно он не знает о подвигах Татарова? Но обо всем по порядку. Следствие едва лишилось Топчия, о котором не нужно рассказывать все и так знают. Сразу его место занял Олег Юрьевич Татаров.Очень любит Олег Юрьевич планшеты заказывать в каждую область, не менее сотни ему их привезли, что он с ними делает?Очень любит Олежка дорогие автомобили, довольно часто их меняет.А как любит Юрьевич гламур! Дорогих брендов украшает одежда и обувь Олега Юрьевича, что попало не одевает! Очень понравилось Олегу с семьей жить в центре города в самом сердце столицы в шикарной квартире! Кроме того приобрел в турецком городке трехкомнатную квартирку в новостройке. За какие средства он это приобрел? Очень бы хотелось, чтобы компетентные органы этим поинтересовались. А некоторые вещи вообще доходят до маразма. Как вы думаете кто водит детей Олега Юрьевича в школу? Никогда не догадаетесь! Не хочется называть фамилию так нормальный парень(пр.автора). Но это офицер ГСУ МВД Украины.Возможно его ребенку нужна охрана? А как Вы думаете кого он назначает руководителями в ГСУ? Кума своего назначил заместителем начальника управления, которому аж 26 лет, а начальником отдела вообще ребенка 23 года Артемка. О других я уже и не пишу (пр.автора). Половину Университета внутренних дел Юрьевич привел в ГСУ, все молодые не искушенные, в следствии никогда не работали, зато ученые из них дай бог, пишут по Татарова статьи, книги и т. д. Наукой занимаются ребята. А кто же будет следственной работой заниматься? Когда эти дети едут в командировку на проверку, люди которых они проверяют смеются просто, они же ничего не умеют и не знают, ведь молодые и не имеют опыта.Короче говоря об завел себя Татаров челядью, которая его обслуживает. Есть У Олега Юрьевича товарищ Цюприк Игорь Владимирович, которого Чинчин снял с должности начальника управления, но не беда Татаров создал ему должность и предопределил на руководящий пост. (от автора статьи)Еще много чего можно писать, но на сегодня хватит! Возможно руководитель ГСУ МВД Украины сделает выводы!
😈😈😈
Как же уже заеххххххли эти бродячие "активисты" и их "инициативные" группы!!! Там какого "активиста" не копни - гнилая личность, на которой или бандитизм, или коррупционный схематоз...
Не ти волав "хуженебудет"?
Но вам, животным, дисскусия не нужна. Вам нужно просто вонюче высраться на форуме и замазать своим вонючим дерьмом как можно больше людей.
Нах пшёл гидота.
Зеля бабло в руки не брал и как бы не при делах....
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ - ТОВАРИЩИ, ЗЕБИЛЫ- СОРАТНИКИ! ПРИЕМНИКИ -КАПИТУЛЯНТЫ !!!