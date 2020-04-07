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 Новий випадок COVID-19 зареєстровано в Броварах, - мер Сапожко

В м. Бровари (Київська обл.) зафіксований ще один випадок захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на сторінці в мережі Facebook.

"За результатами ПЛР-дослідження підтвердився ще 1 випадок інфікування коронавірусом у Броварах у чоловіка, 1960 р.н", - йдеться в повідомленні.

Його стан задовільний, він перебуває на самоізоляції вдома під контролем сімейного лікаря і не потребує госпіталізації.

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Чоловік проживає в приватному секторі, за місцем проживання проведено дезінфекцію. Зараз триває епідрозслідування для встановлення контактних осіб.

Новий випадок COVID-19 зареєстровано в Броварах, - мер Сапожко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187364
 
 
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треба владу зобов*язати писати правду про адреси і їмовірні причини захворювання. От наприклад Кличко у Києві став висвітлювати інформацію в якому районі з*являються нові хворі, але не зазначає вулиць і будинків...Проте якщо влада порушуючі Конституцію обмежує свободу пересування, то народ має право знати де саме є ці осередки захворювання
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