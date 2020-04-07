 Новий випадок COVID-19 зареєстровано в Броварах, - мер Сапожко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на сторінці в мережі Facebook.

"За результатами ПЛР-дослідження підтвердився ще 1 випадок інфікування коронавірусом у Броварах у чоловіка, 1960 р.н", - йдеться в повідомленні.

Його стан задовільний, він перебуває на самоізоляції вдома під контролем сімейного лікаря і не потребує госпіталізації.

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Чоловік проживає в приватному секторі, за місцем проживання проведено дезінфекцію. Зараз триває епідрозслідування для встановлення контактних осіб.