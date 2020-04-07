 У Китаї підтвердили COVID-2019 у 13 осіб, які прибули з Росії. Прикордонний перехід "Прикордонний - Суйфеньхе" призупинив роботу

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав російський політтехнолог Гліб Павловський з посиланням на ЗМІ РФ.
Він зазначив: "Практично ж ось що: 13 заражених в одному тільки рейсі з Москви! Порт п'яти морів... Міцнішають зв’язки стратегічного взаємообміну мутантами. Своїх не кидають, але фільтрують на переході.
У провінції Хейлунцзян підтверджений діагноз COVID-19 ще у 13 громадян Китаю, які прибули з Москви до Владивостока 2 квітня і перейшли пункт пропуску Прикордонний - Суйфеньхе. Раніше COVID-19 підтвердився у чотирьох громадян Китаю, які прибули з Москви до Владивостока. Китай ухвалив рішення про тимчасове призупинення роботи прикордонного переходу Прикордонний - Суйфеньхе з 7 квітня".
(Доктор Девід Прайс з медичного центру Вайла Корнелла, що в Нью-Йорку) http://chz.org.ua/dumka-eksperta/
Например много иностранцев уехали домой и не вернулись. Симки могли отключить или выбросить. У других могли отключить за неуплату. Там нет как в Украине - не пополняя целый год не блокируют номер. Могут и через несколько месяцев отключить и всё.
или не скрепно облизывали