 У Китаї підтвердили COVID-2019 у 13 осіб, які прибули з Росії. Прикордонний перехід "Прикордонний - Суйфеньхе" призупинив роботу

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав російський політтехнолог Гліб Павловський з посиланням на ЗМІ РФ.

Він зазначив: "Практично ж ось що: 13 заражених в одному тільки рейсі з Москви! Порт п'яти морів... Міцнішають зв’язки стратегічного взаємообміну мутантами. Своїх не кидають, але фільтрують на переході.

У провінції Хейлунцзян підтверджений діагноз COVID-19 ще у 13 громадян Китаю, які прибули з Москви до Владивостока 2 квітня і перейшли пункт пропуску Прикордонний - Суйфеньхе. Раніше COVID-19 підтвердився у чотирьох громадян Китаю, які прибули з Москви до Владивостока. Китай ухвалив рішення про тимчасове призупинення роботи прикордонного переходу Прикордонний - Суйфеньхе з 7 квітня".

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