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 У Китаї підтвердили COVID-2019 у 13 осіб, які прибули з Росії. Прикордонний перехід "Прикордонний - Суйфеньхе" призупинив роботу

У китайців, які повертаються додому з Росії, діагностують коронавірус. З 7 квітня тимчасово закрито пункт пропуску Прикордонний - Суйфеньхе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав російський політтехнолог Гліб Павловський з посиланням на ЗМІ РФ.

Він зазначив: "Практично ж ось що: 13 заражених в одному тільки рейсі з Москви! Порт п'яти морів... Міцнішають зв’язки стратегічного взаємообміну мутантами. Своїх не кидають, але фільтрують на переході.

У провінції Хейлунцзян підтверджений діагноз COVID-19 ще у 13 громадян Китаю, які прибули з Москви до Владивостока 2 квітня і перейшли пункт пропуску Прикордонний - Суйфеньхе. Раніше COVID-19 підтвердився у чотирьох громадян Китаю, які прибули з Москви до Владивостока. Китай ухвалив рішення про тимчасове призупинення роботи прикордонного переходу Прикордонний - Суйфеньхе з 7 квітня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У Росії понад 5 тисяч заражених, більш як 40 тисяч загиблих ...", - пропагандистка Кремля Зейналова в ефірі телеканалу "НТВ". ВIДЕО

У Китаї підтвердили COVID-2019 у 13 осіб, які прибули з Росії. Прикордонний перехід Прикордонний - Суйфеньхе призупинив роботу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187361
 
 
 Топ коментарі
 
Десант в Рашке неплохо отработал
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Короче! З цим коронавірусом без лаптєй не обійшлося... В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 9535
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Думка експерта: Як знизити небезпеку зараження COVID-19 на 99% і зупинити поширення вірусу
(Доктор Девід Прайс з медичного центру Вайла Корнелла, що в Нью-Йорку) http://chz.org.ua/dumka-eksperta/
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а шо такое? "этоженашилюди" в Китае не работает?!
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Просто китайські тести не відрізняють скрєп рузьськаво міра від короновірусу
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Ну вот. А вы говорите что ето Китай вирус распространяет.
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тут и те и другие орки не плохо постарались ..
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Ну теперь всё ясно ,это ******** во всём виноват ,надо шарахнуть по ним Томагавками .. В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 4460и не только ...
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А сколько последним поездом *дружбы* из Мацквы в Украину коронавирусных привезли?
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Сейчас коммуняки с имперцами будут соревноваться-кто пи*дит больше
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Короче! З цим коронавірусом без лаптєй не обійшлося...
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І як так давно говорив, що вірус пішов із Московії. Вони його завезли в Китай, щоб була ненависть інших народів до китайців і на захід. Більше всього в Італію і США. Це їх бактеріологічна зброя, якою вони руйнують світовий устрій. А вже потім бумеранг і він частково повернувся до лаптєвих.
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13 ДРГ... Успешно выполнили задачу, Петров и Боширов позавидовал бы!
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Вот так и будут носить через границу друг другу.
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В Китае бесследно исчезли 21 миллион пользователей мобильной и стационарной связи.Что это значит,догадайтесь сами...
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мобилы и стационарные телефоны сдали в ломбард и купили масок и парацетамола.
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Карочє, Вана скупила, нажилась на китайській біді.
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Исчезли мобильные номера?! А не 21 миллион людей. Это абсолютно не одно и тоже. У одного человека может быть 2-3 симки. В Китае нет запрета на количество моб. номеров.
Например много иностранцев уехали домой и не вернулись. Симки могли отключить или выбросить. У других могли отключить за неуплату. Там нет как в Украине - не пополняя целый год не блокируют номер. Могут и через несколько месяцев отключить и всё.
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"На Рашке коронавируса НЕТ!" (с) вато-пропаганда.
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10 000 РАБссиянцев застряли в Индии.Денег нет,жрать нет. Но вы держитесь там В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 8529
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25 000 РАБссиянцев застряли в Юго-Восточной Азии.Мишустин обещает самальоты,но обещаного 5 лет ждут... В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 6926Сроки путевок давно истекли...
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рашкованів вони хоч встигли заразити
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не ту икону видать целовали
или не скрепно облизывали
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Почему Китай отказался покупать РАБссиянскую нефть от слова СОВСЕМ? В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 6316Коронвирус...
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Этим вирусом уже болеет почти весь мир но почему-то нет нигде информации о повторном заболевании выздоровевших от корона-вируса.Если установился у переболевших иммунитет к вирусу то не целеобразно ли их задействовать для ухода за больными на эту недугу?
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Вроде уже несколько штаммов, вирус мутирует.Т.е., иммунитета практически нет. Перенес один штамм - все шансы заразиться другим.
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Ну в таком случае к чему все эти карантины и ограничения для людей.Это всеравно что вычерпывать океан решетом,только растягивается время.
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Именно растягивая процесс заражения во времени можно надеяться на получение более-менее адекватной врачебной помощи. Условно говоря-если врачь может лечить 5 заболевших ,то 500 одновременно-нет. Процент смертности увеличивается сразу при навале заболевших. ИМЕННО В ЭТОМ СМЫСЛ КАРАНТИНА.
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Вот именно если врач может лечить.А лечить то нечем и никто не знает как.
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Ну вы же не будете спорить,что 5 учеников в классе получат лучшие знания,чем 50? Да и сидеть будут удобнее.
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Не спорю.Но это к данной ситуации не относится.Никакие даже самые жесткие карантины не помогут пока правительство Украины законами ограничивает действия народа и только когда люди сами начнут защищать себя от болезни тогда и будет эфект и без всяких карантинов и ограничений.А этого небудет до тех пор пока правительство не скажет народу реальную обстановку в стране и это будет не паника а люди просто осознают реальную угрозу.
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Вопрос спорный. Температуру можно сбивать не только медикаментозно, но и простыней пропитанной уксусом. А для этой операции тоде надо иметь свободные руки. Полностью согласен,что народ на по*уе многий. Но как можно требовать что то от массы,выбирающей откровенного инбицила своим вождем? Вопрос риторический
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Хотя бы потому,что учитель может уделить больше времени на каждого ученика.
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в Китае фиксировали случаи повторного заражения.
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Более 100 РАБссиянских Штирлицев из губазакаточного камвоя заражают Италию и США.Братская помощь может заражена Новичком или новымм Коронвирусом...
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Раша уже вся заражена короной, ***** прячется в бункере в скафандре петуха

У Китаї підтвердили COVID-2019 у 13 осіб, які прибули з Росії. Прикордонний перехід "Прикордонний - Суйфеньхе" призупинив роботу - Цензор.НЕТ 8386
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Развлекательные сайты, особенно .ру одни из самых авторитетных в сфере достоверности информации.))
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нужно полностью изолировать изгойную парашу 404 по всему периметру. чтобы ни один удмурт за пределы лепрозория не просочился.
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