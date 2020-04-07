 Сумчанка, у якої першої в області виявили коронавірус, перемогла хворобу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0542.ua, про це розповів на брифінгу в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаразький.
Йдеться про співробітницю податкової інспекції, яка повернулася з відпустки з Праги 10 березня. У всіх тих, хто контактував з нею, аналізи не виявили інфекції. Жінка зможе залишити лікувальний заклад протягом найближчих трьох днів.
Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби, 45 осіб померли, 28 - одужали.
- Якщо зазирнути в історію нищення людства як безклітинними вірусами , так і клітинними бактеріями під час епідемій та пандемій (грип, чума, віспа, холера і ін), то слід відмітити, що навіть тоді, коли людство НЕ мало наукової та потужної медицини, - епідемії , пандемії, наробивши бід, але все-таки -ЗАВЕРШУВАЛИСЯ САМОСТІЙНО... хоча і з різними періодами тривалості...
-Тобто, можна стверджувати, що в геномі конкретних вірусів, бактерій , як і в людей, тварин, рослин, комах - наперед ЗАПРОГРАМОВАНО ЧАС тривалості їхнього "життя"... Як? - Я не знаю!
-Пів- річна тривалість пандемії в Китаї, вселяє в мене надію, що вона завершиться в приблизно такий же період і в Україні, і в інших країнах, в усьому світі.... Тим більше - що справа йде до літа. Тобто, плюс зріст потужності літнього опромінення сонячним ультрафіолетом, який здатний "розривати" віруси.. навіть без втручання "потужної" команди СН...
-Але карантин потрібен - як засіб зменшення масштабів втрат життів...
-Але, вбиваючи людину, віруси одночасно і вбивають середовище в якому можуть самі жити. Тому вони мутують, тобто інстинктивно виробляють власний імунітет до застосованих засобів боротьби проти них... А його "бажання" пожити довше - викликає необхідність пошуку більш сприятливих середовищ для продовження свого ж життя .... Тому і появилися повідомлення про інфікування ним і тварин, які мають більш стійкий імунітет (ніж людина) до вірусів ... Тому вірус, потрапивши в організм тварини її не вбиває, а тварини здатні жити разом з вірусом (чи довше жити не гинучи), а разом з нею і довше житиме і сам вірус ... На відміну від СН і ЗЕ, які паразитують на тілі України інтенсивніше і агресивніше, ніж коронавірус -чим і прискорюють кінець свого власного паразитарного "царювання" над народом України... Але потім, як і вірус- переселяться в іншу країну.
-Не маю даних - де вірус швидше мутує і "переселяється" до тварин: - чи там де більше вбив людей, чи там де менше... Але виведенням такого зв'язку можна було б визначати як рівень "імунної стійкості" народів, так і зворотнє... Знаючи час, на протязі якого часу вірус "переселився" до тварин - визначити скільки фактично загинуло людей в тій, чи іншій країні (а не за спотвореною їх статистикою).
-Не знаю, чи здатним буде мутований вірус передаватися від тварин до людей і як це вплине на тривалість пандемії...
Але НАДІЮСЬ, що нинішня пандемія згасне швидше і менш втратно для людства , ніж ті, що були в його історії...
Дякую за "не жорстоку" і конструктивну критику не так старого, як давнього .... автора...