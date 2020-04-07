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Все про:побиття (514) ДСНС (2362) ДБР (990)

 Співробітник ДСНС підозрюється в побитті жінки в автобусі у Львові, - ДБР

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові повідомили про підозру командиру відділення однієї з частин головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронець підозрюється в умисному завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що вночі 28 липня 2019 року у пасажирському автобусі між підозрюваним та жінкою виник конфлікт. Під час якого працівник ДСНС кілька разів вдарив потерпілу та відкусив їй частину мізинця. Унаслідок дій підозрюваного жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров’я.

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У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187356
 
 
 Топ коментарі
 
черт.. прочитал за избиение автобуса.. аспиринчику выпью, пожалуй
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Пздц." Откусил часть мизинца" . Настоящий ганнибал . Намордник бы ему и зубки удалить ...☝️☝️☝️
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а Вы до конца дочитали?
там еще и почти членовредительство )))) пол мизинца жертве... откусил... идиотище!!!
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черт.. прочитал за избиение автобуса.. аспиринчику выпью, пожалуй
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а Вы до конца дочитали?
там еще и почти членовредительство )))) пол мизинца жертве... откусил... идиотище!!!
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Ужас каких психически ненормальных принимают в силовые органы страны. Это позор. Нужно же хоть какой -то отбор делать, проверять психику, проверять человека по всем параметрам - и интеллект и свойства характера и патологические склонности и многое другое. А у нас набирают ненормальных биороботов с извращенной психикой и моральной уродливостью.
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Пздц." Откусил часть мизинца" . Настоящий ганнибал . Намордник бы ему и зубки удалить ...☝️☝️☝️
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Так избил или не избил?Ведь подозреваться могут только в скрытых преступлениях которые нуждаются в доказательстве.А избиение да еще и в общественном транспорте это уже ФАКТ а не подозрение.
Просто Законы Украины у нас **************,дают возможность откупиться,запугать свидетелей или просто несговорчивых убить.
А нет свидетелей нету и преступления.
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ночью 28 июля 2019 года. это должно пройти пол-года, чтоб сказать - в случае установления вины.

кто знает географию, где находится гондурас?
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Для народу є 2 шляхи.Або не сплачувати податки,щоб ця нечість здохла,або нечість на гиляку.
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