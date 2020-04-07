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 Економіка
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Все про:борг (188) заробітна плата (716) Енергоатом (56)

 Енергоатому нічим платити зарплати, - профспілка

Борги перед ДП "НАЕК "Енергоатом" за вироблену електроенергію призвели до виникнення таких фінансових проблем компанії: затримка з виплатою заробітної плати, заборгованість з виплати податків та відсотків за кредитами, затримка оплати купівлі свіжого ядерного палива тощо.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України Олексій Лич, передає Обозреватель.

"Окрім затримки виплати з/п у повному обсязі, з'явилася заборгованість з оплати податків, відсотків за кредитами, оплати за СЯП (свіже ядерне паливо. – Ред.), оплати підрядникам, що несе додатковий тягар у вигляді штрафних санкцій, робить ситуацію катастрофічною", – написав він, додавши, що до такої ситуації призвели неплатежі з ринку та падіння споживання електроенергії.

Заступник голови Атомпрофспілки також зазначив, що 6 квітня він обговорив складну ситуацію в компанії з т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Віталієм Шубіним.

"Поінформував про складну ситуацію в "Енергоатомі". Він (Шубін. – Ред.) поінформував про дії, що вживаються Міністерством. Сподіваюся, що вони будуть успішними", – додав Лич.

Як повідомляло агентство ExPro, 2 квітня "Енергоатом-Трейдинг" опублікував оцінку боргу ДП "Гарантований покупець" перед компанією за лютий-березень 2020 року на рівні 5 млрд грн (підтверджений борг за лютий – 3 млрд грн), разом з тим борг НЕК "Укренерго" перед "Енергоатомом" за врегулювання небалансів становить 400 млн грн. Ці борги, згідно з повідомленням трейдингового підрозділу, негативно впливають на фінансовий стан генеруючої компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187354
 
 
 Топ коментарі
 
за год положить на лопатки Энергоатом - это талантище надо иметь
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зеленые профессионалы - а ведь было все хорошо
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это уже экономический прорыв? или стоит подождать дефолта?
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зеленые профессионалы - а ведь было все хорошо
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за год положить на лопатки Энергоатом - это талантище надо иметь
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ну так а как мастерски Он исполнял на рояле?!
а?
там сразу ясно было, что профи!
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если честно ответить на простой вопрос, почему Беня для своих ферросплавов получает на шару электричество, то пазл сложится.
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это уже экономический прорыв? или стоит подождать дефолта?
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ЗЕбилы говорят что дефолт это хорошо, как будет так сразу заживем, а да еще землю продать нужно.
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Я не успеваю " конспектировать и записывать" ....

"Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва", - Зеленский

Енергоатому нічим платити зарплати, - профспілка - Цензор.НЕТ 2620

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забыли про старый добрый бартер? ТВЭЛами или графитом выдавайте.
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На ЄКР емісійні копійки, Україна за місяць по різним прикидам втратила від 50 до 80 млрд. грн ВВП. Грошей немає.
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будут вместо зарплаты крутить кино про голобородька.
и сватов.

чтоб нарид проникся.
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Було б смішно, якби не було так страшно. Можна сказати, що це перші ластівки дефолту, бажаного коломойським та фуйлом, втілюваний "слугами коломойського" та їх посіпаками
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Киношный домик прогнозируемо посыпался...........
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І що? Зате Зеленський, робить смотрящим за цілими областями Ахметова, людину, що паразитує на державній енергетичній системі, і заради шалених прибутків якого, ми за електроенергію отриману з вугілля із його (приватних) шахт, платимо у десятки разів більше, ніж за електроенергію отриману державними АЕС.
Коли строк експлуатації цих АЕС вийде, ми будемо мільярди власних податків викидати на їх консервування, а він ручки вмиє!
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нет больше никакого Ахметова.
Есть только Величайший в мире Ишак.
Который руководит всеми ахметовами.
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нуууу, якщо він дійсно думає, що керує олігархами, то тоді... він дійсно ішак!
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Ахметка со таварисчи ободрал Украину ,как липку.Разве это рынок?.Нужно нагружать АЭС,создать нормальные тарифы для них.Останавливать все ГЭС для накопления воды в водохранилищах ввиду сумасшедшей предстоящей засухи..Ночную энергию АЭС использовать для перачки воды в другие бессточные водоёмы для поливов,но только капельных.Нужно развивать рисоводство на Херсонщине,Государство должно пойти на эти траты,но отдать эти чеки в аренду по конкурсу.И это надо делать немедленно.Уменьшить маржу солнечных и ветроэлектростанций.Нерентабельные шахты продать или закрыть.Государство -не дойная корова,а шахты -не священная корова.Европа все шахты закрыла,кроме открытой добычи.И то защитники природы и это вскоре прикончат.-
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Жириновский развернёт исток Днепра и Днепр высохнет.
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Щас вас прочитают и сделают всё наоборот.
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Кстати ,ветро и солнечные электростанции могут прекрасно использоваться для накопления воды в ставках и полива в период засухи.И вообще субботы после пандемии нужно в обязательном порядке рабочими ,для компенсации потерь.Уже наотдыхались.
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зарплату съел ахметов, у него спрашивайте
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не платить наблюдательному совету не пробовали ? А зря очень помогает
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неее, родной, не переводи стрелочки.
когда был Порошенко - Ахметов почему-то не съедал никаких зарплат.
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Это жесть. Фундаментальную энергетическую компанию так банкротить для ахметки..
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Время бедности прошло 24.04.2019 - пришло время нищеты 07.04.2020. Зеленский.
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меньше, чем за год управился. талантище!!!
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Кто поумней прогнозировали подобное, еще когда Порох с Гройсманом делали "реформу". Ну, а Зе просто попал
И вы тут сильно не радуйтесь - поднимать цены на электоэнергию будут все равно вам
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Яка реформа?))) просто за рахунок атомної і гідроенергетики фінансують сонячний зелений тариф. Твій зеленський попал раніше, коли йому наснилося що він готовий бути президентом...
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Ну це ж **** дав зелений 5грн за 1 квт-год. для СЕС, **** дав ахметівським ТЕС тариф в 4-ро більший за АЕС. Зебіли лише додали, дозволивши імпорт ЕЕ, обваливши ціну.
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Декомунизировать надо это совковое наследие-как не стыдно
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Зеленим тарифом з сонячної дешевої енергетики...)))
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Главное умело обанкротить, а потом своего человека поставить и скупить все акции, а вы 73% дебилов говорите, что Зеленский не профессионал, таких ещё надо поискать
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Валерия Витальевна Шкаброва.24 годика,не лошица.Новый член наблюдательного совета Укрзализныци,год назад закончила НАУ,представитель государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров.С зарплатой 160 тысяч. Соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.

Енергоатому нічим платити зарплати, - профспілка - Цензор.НЕТ 9400
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Члени тої наглядової ради мабуть лише спостерігають за нею...)))
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Ермачок-***** продаст свежий Мэрс и заплатит атомщикам (иначе, яйца его брату оторвём)
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