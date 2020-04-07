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 Політика України
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Все про:банки (385) ВР (7424) Коломойський (831) Лещенко (380) Поляков_Антон (24)

 Щоб подати 6033 поправки до "антиКоломойського" законопроєкту нардеп Поляков мав би готувати по одній кожні 2 хвилини 7 днів і ночей без перерви, - Лещенко

Раніше за весь термін роботи депутатом Антон Поляков, якого виключено зі СН, подав всього 50 правок в 7 проєктів законів, а до "антиКоломойського" законопроєкту подав 6033 поправки.

Про це в телеграмі повідомив екснардеп Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ви вже знаєте, що встановлений абсолютний рекорд в історії України. В цілому за тиждень було подано в законопроєкт щодо неповернення Приватбанку Коломойському 16 тисяч 335 поправок. Найбільше поправок подав позафракційний депутат Антон Поляков, якого вигнали з фракції Зеленського, після чого він зблизився з групою Коломойського, виконуючи для них брудну роботу. Так, наприклад, цей депутат 30 жовтня 2019 року поклав початок процесу зняття генпрокурора Руслана Рябошапки, почавши збір підписів за його відставку на виконання доручення Коломойського, який побоюється кримінальних справ щодо Приватбанку і Укрнафти", - розповів Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд правок до "антиКоломойського" законопроєкту триватиме рік, на утримання ВР за цей час витратиться близько 2 млрд грн, - "слуга народу" Мариковський

"Цього разу Поляков вніс 6033 поправки в закон щодо Приватбанку. Тільки, щоб написати 6 тисяч поправок, протягом тижня після першого читання Поляков цілодобово без зупинки мав би продукувати по 850 поправок. Це означає, що він встигав підготувати по одній поправці кожні дві хвилини протягом семи днів і ночей без перерви. Поки ви читали цей пост, Поляков вже видав "на гора" нову поправку. Для довідки. до цього він за весь термін роботи депутатом подав всього 50 поправок в 7 проєктів законів. А тут - 6033 в один закон. Цікаво, це була погодинна плата чи відрядна?", - резюмував Лещенко.

Щоб подати 6033 поправки до антиКоломойського законопроєкту нардеп Поляков мав би готувати по одній кожні 2 хвилини 7 днів і ночей без перерви, - Лещенко 01
Щоб подати 6033 поправки до антиКоломойського законопроєкту нардеп Поляков мав би готувати по одній кожні 2 хвилини 7 днів і ночей без перерви, - Лещенко 02

Як повідомлялося, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

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Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187353
 
 
 Топ коментарі
 
нужно в его декларацию заглянуть через месяц и прошерстить доходы-расходы всего его семейства и любовниц
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Ну Лещю зеля 588 000 грн в месяц платит, вот лешь ему хвалебные оды поет. Заплатил бы Беня, Лещь бы и больше поправок накатал.
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вполне логично! на Стаханова работала целая бригада, а на этого наверное весь участок!!
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нужно в его декларацию заглянуть через месяц и прошерстить доходы-расходы всего его семейства и любовниц
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Ця людина на догоду коломойському просто руйнує парламентаризм в Україні. Ні більше ні менше.
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Было бы что рушить. В нормальной стране такой херни просто не позволили бы.
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Мені приходилось підписувати готові документи тисячами--не читаючи їх то уже після дух сот потрібно було відволікатись на щось інше--бо пальці і рука дуже вже не хотіли слухатись. Треба перевірити достовірність підпису.
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"Интересно, это была почасовая оплата или сдельная?", - резюмировал Лещенко. Источник: https://censor.net.ua/n3187353" - сдельно-премиальная!!
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Можно обмануть Каламойского ещё раз = Принять закон ,ограничивающий количество поправок ,допустим 10 - ю однм депутатом . И в течении недели принять антиколомойский закон.
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нужно менять регламент Рады (доверьте это толковым программистам, а не юристам)!
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"Пулеметчица строчит с утра и до ночи,
Что белые, что басмачи.
Если строчится пулеметчице,
То чего бы ей не строчить.
.......В рубке лихой шашки наголо, взяли языка.
И боец молодой вдруг поник головой -
Это Анка ему отстрочила…"
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Правильно, дисквалифицировать за допинг и неспортивное поведение. Рекорд аннулировать
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а ви питали, чи є в нас грантові борці із корупцією
є!
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Лещенко говорит о том, что этот депутат Поляков запустил процесс снятия Рябошапки. И Зеленский Рябошапку снял. Теперь Поляков вносит правки. Это свидетельствует о том, что и эти все правки внесены с ведома Зеленского. И он сам не хочет принятия этого закона.
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73% должны быть в экстазе от такого турборежима
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А якщо врахувати ще й що у антона едуардовича "стаханівця" шкільна освіта і фсьо ... . То стає очевидним, що його діяльністю повинні зацікавитись правоохоронні органи
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Для этого есть его помощники как в законе начиркано.
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А за сраку,за подделку документов-слабо???
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ДЕНЕГ ОТ МВФ ПОХОЖЕ НЕ БУДЕТ Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2710 ЗНАЧИТ САМОЕ ВРЕМЯ РАСКУЛАЧИВАТЬ ВОРОВ . Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4652
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Турборежим в дії! Хуже ж не буде, так? Тіко на розгляд цих поправок піде пів року-рік. А тим часом МВФ чекає прийняття цього закону, щоб відновити співпрацю з Україною... Як там Бєня казав: "Дефолт, так дефолт"? В Лондоні його послали, в Америці суд чекає його, наче рідного... Тож очікуємо та насолоджуємось моментом!
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Хватит играть в демократию и боятся критики Венецианской Комиссии , +++дить надо таких писателей сразу не отходя от кассы!!!
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Эти бараны вообще читали закон? Ещё один предательский закон для слива страны. Но бараны, ориентируются на название закона, а не на суть.
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І по чому сьогодні поправка? Може то і собі щось понаписувати?
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Это говорит о том что этот "мутняк" готовился - заранее...- а зЭля , типа сделал себе "лицо "перед ЕС и МВФ....
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Смешно, их котовила целая команда писак еще зараннее, затем их просто передали своим депутатам. Уверен этот Поляков даже не знает что там за правки.
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