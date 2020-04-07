 Головлікар Миколаївської інфекційки заявила, що в лікарні не залишилося грошей на зарплати медикам

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі до допису на сторінці в мережі Facebook Миколаївської ОДА.
"На сьогодні у нас все сумно: НСЗУ поки що нічого не виділила, через 3 дні аванс, платити людям нічим і немає звідки. Підписали договір з НСЗУ лише на один пакет", - йдеться в повідомленні.
За її словами, з незрозумілих причин відмовили в пакеті "амбулаторному".
"Навіть якщо потім, коли-небудь, виділить гроші НСЗУ, не те, що на доплати, на звичайні зарплати не вистачить, такий розмір", - підкреслила Федорова.
Вона зазначила, що в умовах "гроші за пацієнтом" інфекційка працювати не може і не має.
"Якщо не підтримають місцеві бюджети, можна сміливо закривати лікарню вже завтра", - підсумувала Федорова.
у власти ,,найвеличн1ший" правытель мира=))
мало того, зарплаты росли.
Это результат потужной пэрэформы.
Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.
Соответствующее распоряжение от 6 апреля 2020 № 381-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.Источник: https://censor.net.ua/n3187340
Слава ЗЕ, тьху.
По Миколаївський в середньому 85% за Найвеличнішого.
Тож вам все ще смішно?
Ну то їжте, їжте. Бачили очі...