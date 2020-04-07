EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  3578  52
Матеріали за темою:
Все про:заробітна плата (716) карантин (2288) Миколаївська область (468) лікарі (370) COVID-19 (3196) коронавірус (1839)

 Головлікар Миколаївської інфекційки заявила, що в лікарні не залишилося грошей на зарплати медикам

Головлікар Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова заявила, що нічим платити зарплату співробітникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі до допису на сторінці в мережі Facebook Миколаївської ОДА.

"На сьогодні у нас все сумно: НСЗУ поки що нічого не виділила, через 3 дні аванс, платити людям нічим і немає звідки. Підписали договір з НСЗУ лише на один пакет", - йдеться в повідомленні.

За її словами, з незрозумілих причин відмовили в пакеті "амбулаторному".

"Навіть якщо потім, коли-небудь, виділить гроші НСЗУ, не те, що на доплати, на звичайні зарплати не вистачить, такий розмір", - підкреслила Федорова.

Вона зазначила, що в умовах "гроші за пацієнтом" інфекційка працювати не може і не має.

"Якщо не підтримають місцеві бюджети, можна сміливо закривати лікарню вже завтра", - підсумувала Федорова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко

Головлікар Миколаївської інфекційки заявила, що в лікарні не залишилося грошей на зарплати медикам 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187349
 
 
 Топ коментарі
 
Зато на перенос конституционного суда, деньги есть, на отправку медиков и гуманитарной помощи в Италию тоже имеются.
 показати весь коментар
 
Лишнее подтверждение что правительство и сам Зеленский довели страну до бпнкротства...
 показати весь коментар
 
у них же все здоровіе по статистики
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Надо просто перестать платить зарплату))
 показати весь коментар
 
 
НУ А ШО?
у власти ,,найвеличн1ший" правытель мира=))
 показати весь коментар
 
 
Так это горсовет... Землю деребанят как обычно.. Какие там медики, когда сам Бог послал вирус!
 показати весь коментар
 
 
Зато на перенос конституционного суда, деньги есть, на отправку медиков и гуманитарной помощи в Италию тоже имеются.
 показати весь коментар
 
 
Ви Шо не розумієте чого хочуть перенести КС в Харків? Харків це ватне місто, їм там не будуть заважати всякими мітингами та заходами... Будуть спокійно обслуговувати слуг народу та жопоблоківців.
 показати весь коментар
 
 
Лишнее подтверждение что правительство и сам Зеленский довели страну до бпнкротства...
 показати весь коментар
 
 
потому что до него всё работало и зарплаты платились.

мало того, зарплаты росли.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Статью прочти, соевый.
Это результат потужной пэрэформы.
 показати весь коментар
 
 
Главврачи хотят сидеть по своим кабинетам и пилить деньги, а не желают поднять зад из кресла и заниматься своей больницей - зарплатами, оборудованием и прочим.
 показати весь коментар
 
 
Расскажи как главврачу заниматься зарплатой своих сотрудников? Поборы с больных усилить? так это не зарплата. На хоз. расчет? Так это будет крышка этой клиники. Если организация бюджетная, то зарплату должны выдавать из бюджета. А то, что бюджет накроется медным тазом зебилов предупреждали.
 показати весь коментар
 
 
С реформой всё в порядке. У нас с бюджетом ,"неожиданно," всё рухнуло.
 показати весь коментар
 
 
Валил бы ты зебил отсель! Твое чучело с булавой уже коррупцию пабедило, олигархов нагнуло, и все украинцы смеются. Скоро ржать будете, когда договорняк Ермака с парашей подпишут и оглобли в Таежный союз развернете. Ты этого хочешь, кацапсина?
 показати весь коментар
 
 
отменить пэрэформу никак нельзя,религия не позволяет? или года мало было?
 показати весь коментар
 
А на кого ж вони будуть стірлки переводити?
 показати весь коментар
 
 
ПростиБубочка и слуги народа забыли провести аудит. Они вообще много чего забыли. А вот "тут можно неплохо прибарахлиться - внукам хватит" - это они не забыли. Почему-то.
 показати весь коментар
 
 
Вот токо ненада так сильно сгущать краски. У вас нет денег - это конешно плохо. Но ведь у вас есть такой позитивный презедент! У вас есть целая свора слуг в парламенте. Помните - хуже не будет!
 показати весь коментар
 
 
Это безобразие.Область,которая наилучшим образом отражает эпидемию коронавируса, находится в таком загоне.Или нам говорят неправду?
 показати весь коментар
 
 
а какая правда в самой нищей стране европы? когда каждый чинуша в холодном поту просыпается от ужаса, что сегодня круасан будет без черной икры Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам - Цензор.НЕТ 3679
 показати весь коментар
 
область,которая наихудшим образом делает тесты на вирус
 показати весь коментар
 
Вот поэтому в Николаевской области нет больных коронавирусом. Нет тестов - нет больных, нет зарплат - не будет и врачей для определения и лечения коронавируса.
 показати весь коментар
 
 
все банально просто - не хотят главрачи не какой реформы - их и так все устраивала - маленькие наполеончики ,причем весьма не бедные наполеончики - а теперь работать надо
 показати весь коментар
 
 
деньги выделяет НСЗУ но виноваты глав-врачи потому что траву не покрасили в зеленый цвет, все логично ага ж?!!
 показати весь коментар
 
не хочешь поработать без средств защиты? вакансий море.. даже диван свой можешь забрать Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам - Цензор.НЕТ 7268
 показати весь коментар
 
 
Так в Италию вашу зарплату отправили.Всю.
 показати весь коментар
 
 
чтобы в николаеве небыло больных короновирусом, нужно просто перестать платить врачам зарплаты.
 показати весь коментар
 
 
Феномен отсутствия официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции вот-вот будет раскрыт. Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам - Цензор.НЕТ 1895
 показати весь коментар
 
 
Надо у учителей занять - они и так по 4000$$ получают!
 показати весь коментар
 
 
Все банально власть экономит на медицине! нафига платить врачам если можно распилить! так что больницы закрыть врачей разогнать а больным дать скайп пусть лечаться!! РЕФОРМА СУПРУН В ДЕЙСТВИИ!! ВСЕ ДОВОЛЬНЫ ВСЕХ ВСЁ УСТРАИВАЕТ!!
 показати весь коментар
 
 
так у вас же больных нет. зачем вам зарплата?
Главврач Николаевской инфекционки заявила, что у больницы не осталось денег на зарплаты медикам - Цензор.НЕТ 2335
 показати весь коментар
 
 
Энергоатому нечем платить зарплаты, - профсоюз
 показати весь коментар
 
 
А скільки, якщо не секрет, лікарі "зашибають" тої "зарплати"? Хоча б до зарплати двірника дотягує? Бо тут хтось писав, що 5500 зі стажем 20 років. Жирно.
 показати весь коментар
 
зато не Супрун.Медики громче всех кричали, не хатим "санитарку" Супрун, хатим Зе с видосиками
 показати весь коментар
 
 
а что вы хотели ???? по сводкам...так получается что ваще больницы в Николаеве быть не должно - там же все с коронавирусным иммунитетом... за что врачам платить? (итить!!)
 показати весь коментар
 
Что бы пришло процветание, нужно нужно просто перестать жаловаться
 показати весь коментар
 
Харе покупать автомашенюшки для разных морд в горсоветах, харе "сжигать" деньги из местных и районных бюджетов на серую плитку и на фонтаны и прочие распилы. Только в медицину! Как так кабмин еще не прекрыл "кислород" для распила денег местечковым царькам. Перекроить местные бюджеты для инфекционок. Только так.
 показати весь коментар
 
А КАБМИН занят более важными вопросами ?
Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.
Соответствующее распоряжение от 6 апреля 2020 № 381-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.Источник: https://censor.net.ua/n3187340
 показати весь коментар
 
Пока украинцы не начнут СЕБЯ ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ . ничего в стране не наладится
 показати весь коментар
 
 
ПОКА УКРАИНЦЫ НЕ НАЧНУТЬ БИТЬ МОРДЫ ЧИНОВНИКАМ, ДО ТЕХ ПОР В УКРАИНЕ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ!!
 показати весь коментар
 
Вопросами менеджмента должны заниматься МЕНЕДЖЕРЫ-УПРАВЛЕНЦЫ, а не "главврачи", врачи должны заниматься ЛЕЧЕНИЕМ пациентов (своими прямыми обязанностями)! Ни врачей, ни другой обслуживающий персонал к деньгам и управлению допускать нельзя!
 показати весь коментар
 
У нас к ним клоунов и цыркачей допустили, прикинь!
 показати весь коментар
 
 
Даю подсказку. Есть у нас ещьо не приватизированная Укрзализныця. Недавно на должность вагины наблюдательного совета была назначена девочька, 24-х лет от роду с окладом в 160000 грн в месяц...
 показати весь коментар
 
 
НАВЕРНО КРАСИВАЯ ДЕВОЧКА! И САМОЕ ГЛАВНОЕ ДАЛА ТОМУ КОМУ НАДО БЫЛО ДАТЬ!!
 показати весь коментар
 
Ну СЛАВА БОГУ ,хоть сама больница осталась ... Головлікар Миколаївської інфекційки заявила, що в лікарні не залишилося грошей на зарплати медикам - Цензор.НЕТ 4860ПОКА во всяком случае ...
 показати весь коментар
 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp303pt001f01=720pt021f01=233pid100=48.html

По Миколаївський в середньому 85% за Найвеличнішого.

Тож вам все ще смішно?
Ну то їжте, їжте. Бачили очі...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору